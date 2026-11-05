Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.0 комментариев
Демократы в Конгрессе США решили расследовать торговую политику Трампа
Получившая большинство в Конгрессе США Демократическая партия намерена инициировать расследования торговой политики президента Дональда Трампа, однако отменить введенные им пошлины ей не удастся.
Демократы получили возможность использовать полномочия профильных комитетов Конгресса США для расследования торговой политики американского лидера, пишет Reuters.
Эксперты сомневаются в скорых изменениях, так как глава государства обладает широкими полномочиями исполнительной власти. Для преодоления президентского вето демократам потребуется поддержка 67 сенаторов и 290 членов Палаты представителей, что делает отмену тарифов маловероятной.
«Вряд ли результаты выборов окажут существенное влияние на торговую повестку президента и действующие тарифы», – заявил управляющий директор по торговой политике в вашингтонском офисе Ernst & Young Блейк Харден.
Дональд Трамп намерен продолжить введение новых пошлин в отношении Китая, Индии и Вьетнама. Бывший советник Белого дома Келли Энн Шоу отметила уверенность главы государства в эффективности тарифов для получения уступок от торговых партнеров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Демократическая партия получила контроль над Сенатом и Палатой представителей. Победившие на выборах демократы запланировали ограничить внешнеполитические полномочия президента США Дональда Трампа. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил об отсутствии влияния результатов голосования на российские интересы.