Спор о статусе Канады усилил разногласия между Мерцем и фон дер Ляйен

Tекст: Игорь Иножарский

Германия и Брюссель разошлись во мнениях из-за предложения фон дер Ляйен сделать Канаду «ассоциированным членом» ЕС. Напряженность усилилась после того, как глава ЕК использовала этот термин на саммите в Монреале, хотя ранее Германия добилась его исключения из совместного заявления 27 стран ЕС, пишет Politico.

Отмечается, что ранее Мерц предлагал статус «ассоциированного члена» для Украины на пути к ее полному вступлению в ЕС. Однако идея была отвергнута, в том числе Киевом. В Берлине рассматривают инициативу фон дер Ляйен в отношении Канады как упрек канцлеру.

Конфликт из-за формулировок отражает растущий раскол между Мерцем и фон дер Ляйен по вопросу управления блоком. Как заявил руководитель немецкого отделения Eurasia group Ян Техау, фон дер Ляйен придерживается интеграционного подхода, тогда как Мерц считает национальные государства главным двигателем политики ЕС.

Берлин и Брюссель не намерены уступать в вопросе «ассоциированного членства». Германия подтвердила свою позицию на встрече послов ЕС в среду, однако глава ЕК не собирается отказываться от предложенного термина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении предоставить Канаде статус ассоциированного члена объединения, несмотря на возражения Германии. Летом германский политолог Александр Рар назвал конфликт между фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас столкновением двух моделей будущего ЕС. Весной канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом в свете угроз администрации США лишить немцев ракет «Томагавк».