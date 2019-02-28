Трамп и Ким Чен Ын выступили за открытие диппредставительств в США и КНДР

Вашингтон и Пхеньян выступают за обоюдное открытие представительств в США и КНДР, заявили глава Белого дома Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын перед началом переговоров в Ханое в расширенном составе.

Отвечая на вопрос о готовности разрешить открытие в Пхеньяне представительства США, Ким Чен Ын сказал: «Мы бы приветствовали такой шаг», передает ТАСС.

«В обе стороны, это хорошая идея», – добавил в свою очередь Трамп.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын согласовали по крайней мере три пункта Ханойской декларации, которую намерены подписать по итогам саммита в столице Вьетнама.