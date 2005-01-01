Трамп и Ким Чен Ын договорились о подписании Ханойской декларации

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын согласовали по крайней мере три пункта Ханойской декларации, которую намерены подписать по итогам саммита в столице Вьетнама, сообщил источник в местных дипломатических кругах.

По словам источника, в документе будет определено понятие «денуклеаризация», обозначены дальнейшие шаги обеих сторон для ее достижения, а также прописаны задачи и вопросы, которые будут обсуждаться сторонами в дальнейшем, передает ТАСС.

В четверг утром Дональд Трамп и Ким Чен Ын на протяжении получаса беседовали тет-а-тет, после чего перешли к переговорам в расширенном составе. Саммит проходит в старейшей гостинице Ханоя Sofitel Legend Metropole («Метрополь»).

Ранее Трамп, отвечая на вопрос о ходе переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова, заявил, что стороны не хотят торопить переговорный процесс и намерены достичь правильных договоренностей.