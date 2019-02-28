Трамп решил не спешить с денуклеаризацией Корейского полуострова

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о ходе переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном по денуклеаризации Корейского полуострова, заявил, что стороны не хотят торопить переговорный процесс и намерены достичь правильных договоренностей.

По словам Трампа, накануне у них с Ким Чен Ыном состоялась отличная беседа, в ходе которой «стороны озвучили много хороших идей», передает ТАСС.

«Думаю, что сегодня будет еще лучше», – добавил глава Белого дома.

Отвечая на вопрос о ходе переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова, Трамп заявил: «Нет никакой спешки, мы не хотим торопиться. Но мы хотим достичь правильных договоренностей».

Президент США в очередной раз выразил уверенность в том, что КНДР обладает огромным экономическим потенциалом. «Я уверен, что Северная Корея способна стать настоящим экономическим локомотивом. Ей просто нужно немного в этом помочь», – отметил президент США.

Тем временем лидер КНДР Ким Чен Ын перед началом второго дня переговоров с президентом США Дональдом Трампом пообещал сделать все от него зависящее ради достижения хороших результатов саммита.

Ожидается, что во второй день саммита лидеры КНДР и США проведут встречу тет-а-тет, после чего продолжат переговоры в расширенном составе. По их итогам ожидается совместное подписание документов, а также пресс-конференция американского лидера.

Отметим, в США Трампа уже заподозрили в готовности признать право КНДР на ядерное оружие.