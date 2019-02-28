Трампа заподозрили в готовности признать право КНДР на ядерное оружие

Эксперт Гуверовского института войны, революции и мира Майкл Ослин выразил мнение, что президент США Дональд Трамп якобы «вынужден согласиться с наличием у Северной Кореи ядерного оружия», хотя продолжает заявлять о необходимости полной денуклеаризации КНДР.

По мнению Ослина, предстоящая встреча Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Ханое свидетельствует о том, что Вашингтон меняет свой подход к проблеме денуклеаризации Корейского полуострова и может нормализовать отношения с Пхеньяном, передает ТАСС.

По оценке автора статьи, опубликованной в The Wall Street Journal, Трамп осуществляет «революционные изменения» в политике США в отношении КНДР, поскольку, продолжая заявлять о необходимости полной денуклеаризации, он в то же время «похоже, вынужден согласиться с наличием у Северной Кореи ядерного оружия».

Ослин считает, что вместо денуклеаризации Белый дом «добивается фактически нормализации отношений с тем, чтобы снизить возможность вооруженного конфликта».

Президент Трамп считает, что такая стратегия обеспечит большую безопасность США, но в то же время в результате могут пострадать позиции Соединенных Штатов в Азии, предупреждает автор материала.

«Большинство политических наблюдателей согласны с тем, что Трамп унаследовал неудачную политику в отношении КНДР, – говорится в статье. – Сейчас он, возможно, лишь признает то, что признал бы любой другой: лишить Пхеньян ядерных вооружений можно лишь с применением военных средств».

«Вместо того, чтобы вновь и вновь упираться в тупик – а именно такими были предпринимавшиеся ранее дипломатические попытки – Трамп, похоже, сосредоточился на том, чтобы установить с северокорейским лидером рабочие отношения, которые обеспечили бы открытые каналы для коммуникаций и сократили бы напряженность в отношениях», – говорится в материале.

Альтернативой этому, по его мнению, был бы «бесконечный раунд переговоров» без реальных шансов на успех.

В статье отмечается, что предпринимаемые Трампом шаги могут дать «неожиданные результаты», хотя и чреваты риском. При этом автор материала советует Трампу в ходе переговоров в Ханое «посмотреть, не удастся ли вбить клин между Пхеньяном и Пекином».

Ранее пресс-секретарь президента США Сара Сандерс рассказала, как пройдет встреча главы Белого дома Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.