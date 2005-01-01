США подтвердили встречи Трампа и Ким Чен Ына в среду и четверг

Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс рассказала, как пройдет встреча главы американского государства Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

В среду вечером в Ханое состоится «краткая встреча-приветствие». Кроме того, лидеров двух стран ждет совместный ужин, передает РИА «Новости».

В четверг переговоры продолжатся.