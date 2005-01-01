Состоялась встреча Трампа и Ким Чен Ына

На сингапурском острове Сентоса произошла историческая встреча глав США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Первый в истории саммит КНДР и США проходит в гостинице «Капелла», передает РИА «Новости».

Лидеры Северной Кореи и США впервые пожали друг другу руки перед камерами и удалились на беседу.

Рукопожатие длилось 12 секунд, передает ТАСС.

«Это честь для меня. У нас будут отличные отношения, у меня нет никаких сомнений», – сказал Трамп, не уточнив, идет ли речь об отношениях на личном уровне или на уровне государств.

Глава американского государства рассчитывает, что переговоры пройдут «крайне успешно».

Ким Чен Ын заявил Трампу, что они смогли встретиться, преодолев все проблемы, которые сковывали в прошлом отношения двух стран.

«Это правда», – сказал Трамп.

Встреча один на один длилась, как и было запланировано протоколом, около 45 минут. После того, как лидеры США и КНДР завершили встречу один на один, начался саммит в расширенном составе.

Ожидается, что со стороны США к переговорам присоединятся глава Госдепа Майкл Помпео, помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон и глава аппарата Белого дома Джон Келли, со стороны КНДР – глава МИД Ли Ен Хо и глава департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи.

Примерно за полчаса до встречи Трамп сообщил в Twitter о том, что у его советника по экономике Ларри Кудлоу, который находится в США, случился сердечный приступ.

Напомним, Трамп и Ким Чен Ын встретились только со второй попытки – первая запланированная встреча была сорвана Трампом в конце мая.