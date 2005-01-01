Трамп отказался от встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп написал письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну, в котором заявил об отказе от встречи в Сингапуре, сообщает Белый дом.

«К сожалению, основываясь на огромном гневе и открытой враждебности, продемонстрированной в вашем последнем заявлении, я считаю, что в данный момент проводить эту давно планирующуюся встречу нецелесообразно», – приводит РИА «Новости» текст письма, распространенный Белый домом.

Трамп добавил, что «к благу обеих сторон, но к невыгоде всего мира, саммит в Сингапуре не состоится».

Президент США добавил, что чувствовал, как между ним и Ким Чен Ыном «выстраивается прекрасный диалог», который в конечном итоге «имеет значение». Трамп выразил желание встретиться с лидером КНДР «когда-нибудь».

«В то же время я хотел бы поблагодарить вас за освобождение заключенных, которые теперь находятся дома со своими семьями. Это был прекрасный жест, и мы его очень ценим», – написал Трамп.

«Если вы измените свое решение провести этот самый важный саммит, пожалуйста, позвоните или напишите мне. Мир, и Северная Корея в частности, потеряли великую возможность достичь долгосрочного мира и добиться процветания и богатства. Этот упущенный шанс является поистине грустным моментом в истории», – заявил американский президент.

Кроме того, Трамп предупредил, что у США огромные ядерные возможности. «Молюсь, чтобы их не надо было использовать», – заявил Трамп.

Ранее КНДР заявила, что может отказаться от участия в саммите с США, если Вашингтон не прекратит проводить враждебную политику в отношении Пхеньяна.

17 мая Трамп заявил, что «ливийский сценарий» в отношении КНДР «будет иметь место», если Вашингтон не сможет договориться с Пхеньяном.