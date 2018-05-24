КНДР пригрозила отказаться от саммита с США

КНДР может отказаться от участия в саммите с США, если Вашингтон не прекратит проводить враждебную политику в отношении Пхеньяна, заявила замминистра иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи.

«Если США проигнорируют добрую волю КНДР и продолжат совершать незаконные и возмутительные поступки, я предложу высшему руководству страны пересмотреть решение о проведении саммита лидеров КНДР и США», – передает ТАСС со ссылкой на агентство ЦТАК слова заместителя министра.

«Встретятся ли США с нами за столом переговоров или же в решительной ядерной схватке, зависит только от решений Вашингтона и его действий», – добавила Чхве Сон Хи.

Она подчеркнула также, что Пхеньян подверг резкой критике недавнее высказывание вице-президента США Майкла Пенса о том, что КНДР может повторить судьбу Ливии, если не откажется от ядерного оружия.

«Вице-президент США Майкл Пенс делал оголтелые и дерзкие заявления о том, что КНДР может закончить как Ливия. Как человек, причастный к отношениям с США, я не могу скрыть свое удивление такими невежественными и глупыми словами, озвученными американским вице- президентом», – сказала Чхве Сон Хи.

Пенс в интервью телеканалу Fox News 22 мая заявил, что Вашингтон исходит из того, что, если Пхеньян не откажется от ядерного оружия, в КНДР произойдут события аналогичные ливийским, которые привели к падению режима Каддафи.



«Президент (Трамп) дал ясно понять, что это кончится только так, как кончилось в Ливии, если Ким Чен Ын не заключит сделку...США под его руководством не намерены терпеть ситуацию, при которой северокорейский режим располагает ядерным оружием и баллистическими ракетами, которые угрожают США и нашим союзникам», – заявил Пенс.

Напомним, 17 мая Президент США Дональд Трамп заявил, что «ливийский сценарий» в отношении КНДР «будет иметь место», если Вашингтон не сможет договориться с Пхеньяном.