КНДР пригрозила отказаться от саммита с США

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24 мая, четверг  |  Последнее обновление — 08:25  |  vz.ru
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Появился шанс привлечь Навального за государственную измену

Блогер Алексей Навальный публично призывал к усилению санкций против России, и теоретически в будущем за подобное может грозить тюремный срокФото: Evgeny Feldman/AP/ТАСС
Бизнес-сообщество отреагировало на обсуждаемые в Госдуме идеи наказывать предпринимателей за исполнение западных санкций. С точки зрения бизнеса у законопроекта слишком много подводных камней, скорее вредящих интересам России. Однако еще одна идея – уголовное наказание за призывы к антироссийским санкциям – никаких возражений не вызвала. И некоторых публичных лиц это может прямо коснуться. Подробности...
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Перед встречей с Путиным Макрона предупредили о крупной ошибке

Впервые Эммануэль Макрон и Владимир Путин встретились год назад в Версале Фото: Panoramic/ZUMA/ТАСС
Накануне визита президента Франции в Россию Марин Ле Пен, уступившая Эммануэлю Макрону в борьбе за пост главы республики, призвала его подумать о сближении с нашей страной. Причем для обоснования необходимости едва ли не союзнических отношений Ле Пен приводила не примеры из истории, а апеллировала к нежелательному для Франции будущему. Подробности...
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В чем сложность и уникальность залпового пуска ракет «Булава»

Подлодка «Юрий Долгорукий» успешно запустила сразу четыре МБР «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на КамчаткеФото: кадр из видео
ВМФ России успешно провел залповый пуск четырех ракет «Булава» с РПКСН «Юрий Долгорукий». Эта операция напоминает уникальные испытания, проводившиеся еще во времена позднего СССР и не превзойденные до сих пор ни в России, ни за ее пределами. В чем сложность залпового пуска и какова цель таких испытаний? Подробности...
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Порошенко пустили к Трампу только за большие деньги

Порошенко пришлось дать на лапу адвокату Трампа, чтобы пожать руку президенту СШАФото: Jonathan Ernst/Reuters
Чтобы добиться встречи с Трампом, президенту Украины пришлось дать крупную взятку, утверждают СМИ. 20-минутная встреча и нравоучительный монолог Трампа обошлись Порошенко в сотни тысяч долларов. Официальный Киев опровергает эти сообщения, но вряд ли им движут соображения престижа. Позиции украинского президента определяются вовсе не такими скандалами. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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400 лет назад началась война, подтолкнувшая Россию на путь европеизации

Антон Любич, экономист
23 мая 1618 года свершилось событие, по которому проводят водораздел между Средневековьем и Новым временем. Началась Тридцатилетняя война, в которой поучаствовали все европейские государства, не исключая и Россию. Подробности...
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Для чего Антон Красовский ввязался в предвыборный марафон

Андрей Бабицкий, журналист
У меня есть парадоксальное предположение, почему вообще люди, обреченные на сокрушительное поражение на любых выборах, все же выходят на тропу войны, игнорируя то, как безотрадно выглядит их положение после подведения итогов. Подробности...
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Послание спецназовца властям взорвало французские соцсети

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Ничего неожиданного в сообщении силовика, конечно же, нет. Самой любопытной деталью в послании следует считать только отсылку к неким свежим данным, полученным от спецслужб силами быстрого реагирования. Подробности...
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          КНДР пригрозила отказаться от саммита с США

          24 мая 2018, 07:29

          Текст: Дмитрий Зубарев

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          КНДР может отказаться от участия в саммите с США, если Вашингтон не прекратит проводить враждебную политику в отношении Пхеньяна, заявила замминистра иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи.

          «Если США проигнорируют добрую волю КНДР и продолжат совершать незаконные и возмутительные поступки, я предложу высшему руководству страны пересмотреть решение о проведении саммита лидеров КНДР и США», – передает ТАСС со ссылкой на агентство ЦТАК слова заместителя министра.

          «Встретятся ли США с нами за столом переговоров или же в решительной ядерной схватке, зависит только от решений Вашингтона и его действий», – добавила Чхве Сон Хи.

          Она подчеркнула также, что Пхеньян подверг резкой критике недавнее высказывание вице-президента США Майкла Пенса о том, что КНДР может повторить судьбу Ливии, если не откажется от ядерного оружия.

          «Вице-президент США Майкл Пенс делал оголтелые и дерзкие заявления о том, что КНДР может закончить как Ливия. Как человек, причастный к отношениям с США, я не могу скрыть свое удивление такими невежественными и глупыми словами, озвученными американским вице- президентом», – сказала Чхве Сон Хи.

          Пенс в интервью телеканалу Fox News 22 мая заявил, что Вашингтон исходит из того, что, если Пхеньян не откажется от ядерного оружия, в КНДР произойдут события аналогичные ливийским, которые привели к падению режима Каддафи.

          «Президент (Трамп) дал ясно понять, что это кончится только так, как кончилось в Ливии, если Ким Чен Ын не заключит сделку...США под его руководством не намерены терпеть ситуацию, при которой северокорейский режим располагает ядерным оружием и баллистическими ракетами, которые угрожают США и нашим союзникам», – заявил Пенс.

          Напомним, 17 мая Президент США Дональд Трамп заявил, что «ливийский сценарий» в отношении КНДР «будет иметь место», если Вашингтон не сможет договориться с Пхеньяном. 


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