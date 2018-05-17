Трамп пригрозил КНДР ливийским сценарием

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Вашингтон сможет договориться с Пхеньяном, северокорейский лидер Ким Чен Ын будет «очень-очень доволен».

Трамп отметил, что «ливийский сценарий» в отношении КНДР «будет иметь место», если Вашингтон не сможет договориться с Пхеньяном.

«Но если мы договоримся, то Ким Чен Ын будет очень-очень доволен», – приводит РИА «Новости» слова Трампа.

Он подчеркнул, что в Ливии в «сценарии с Каддафи» было «разрушение».

«Мы вошли туда, чтобы быть там», – сказал Трамп.

В среду Пхеньян поставил Вашингтону условие для встречи Ким Чен Ына с Трампом.

Накануне южнокорейские СМИ сообщили, что Пхеньян якобы отменил саммит с Южной Кореей из-за продолжения совместных учений Сеула и Вашингтона. При этом Вашингтон не поверил сообщениям об отмене межкорейского саммита, запросив у Пхеньяна официальное подтверждение.