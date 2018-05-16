Вашингтон не поверил сообщениям об отмене межкорейского саммита

Соединенные Штаты запросили подтверждение сообщений южнокорейских СМИ о том, что Пхеньян якобы отменил запланированные на среду переговоры с Сеулом на высоком уровне в связи с проведением американо-южнокорейских военных учений, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Мы осведомлены о сообщениях южнокорейских СМИ. США изучат, что на самом деле заявила Северная Корея, и продолжат осуществлять тесную координацию со своими союзниками», – заявила Сандерс, слова которой передает ТАСС.

Официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт в свою очередь сообщила, что США не получали уведомлений от КНДР о возможной отмене встречи президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, которая запланирована на 12 июня в Сингапуре, передает РИА «Новости».

Науэрт также напомнила, что ранее Ким Чен Ын заявлял, что с пониманием относится к военным учениям США и Южной Кореи, которые «законны и планируются заранее».

«Пока мы видели довольно хорошие знаки с их стороны», – сказала представитель госдепа, отметив готовность Пхеньяна встречаться с американскими должностными лицами, освобождение удерживаемых в КНДР американцев и согласие на денуклеаризацию.

Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что Пхеньян якобы отменил саммит с Южной Кореей из-за продолжения совместных учений Сеула и Вашингтона.