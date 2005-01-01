КНДР отменила саммит с Южной Кореей

Руководство Северной Кореи отменило саммит между Южной Кореей и КНДР из-за продолжения совместных учений Сеула и Вашингтона, сообщает The North's Korean Central News Agency.

Учения Max Thunder между южнокорейскими и американскими ВВС являются репетицией вторжения в Северную Корею, передает Yonhap. Северокорейские СМИ также назвали учения провокацией на фоне «оттепели» в межкорейских отношениях.

По той же причине Северная Корея пригрозила отменить саммит между США и КНДР, который должен пройти 12 июня в Сингапуре.

Ранее КНДР предложила Южной Корее провести в среду новую встречу на высоком уровне в пункте переговоров Пханмунджом на границе двух государств.

Напомним, в конце апреля лидеры КНДР и Южной Кореи впервые провели встречу в пограничном пункте Пханмунджом. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин не только решили жить мирно, но и замахнулись на денуклеаризацию полуострова и даже объединение двух стран.