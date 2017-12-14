Началась встреча лидеров Южной Кореи и КНДР

Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин приветствовали друг друга у военно-демаркационной линии, обменявшись рукопожатиями.

Перешагнув через демаркационную линию, разделяющую Корею, Ким Чен Ын стал первым главой КНДР, посетившим Южную Корею, передает РИА «Новости».

После приветствия лидеры двух Корей под звуки военного оркестра проследовали по красной ковровой дорожке через колонну почетного караула в здание переговоров «Дом мира», где Ким Чен Ын расписался в приветственной книге.

Затем представители властей Юга и Севера вместе сфотографировались.

Накануне глава южнокорейской президентской администрации Лим Чжон Сок сообщил, что лидеры Южной Кореи и КНДР по итогам исторической встречи в пограничном пункте Пханмунджом и последующих переговоров намерены подписать совместную декларацию.

Позднее южнокорейская сторона сообщила, что лидеры Севера и Юга договорились о встрече с глазу на глаз.