Анонсирована историческая встреча лидеров Южной Кореи и КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин лично встретит лидера КНДР Ким Чен Ына у военно-демаркационной линии в 9.30 (03.30 мск) перед началом третьего межкорейского саммита, сообщил глава южнокорейской президентской администрации Лим Чжон Сок.

По его словам, лидеры Южной Кореи и КНДР по итогам исторической встречи в пограничном пункте Пханмунджом и последующих переговоров намерены подписать совместную декларацию, содержание которой пока не раскрывается, передает ТАСС.

Лим Чжон Сок также сообщил, что лидера КНДР на переговорах будет сопровождать его сестра Ким Е Чжон, передает РИА «Новости».

Кроме того, ожидается, что в составе северной делегации вместе с Ким Чен Ыном на переговорах будут присутствовать председатель президиума верховного совета КНДР Ким Ен Нам, заместители председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль, Цой Хви и Ли Су Ен, глава генштаба Корейской народной армии Ли Мен Су, министр народных вооруженных сил Пак Ен Сик, министр иностранных дел Ли Ен Хо и председатель комитета по мирному объединению родины Ли Соль Квон.

Глава администрации президента Республики Корея также сообщил, что, согласно плану двусторонних мероприятий, около полудня по местному времени лидеры Южной и Северной Кореи вместе посадят дерево, которое станет символом примирения между двумя государствами.

Предполагается, что лидеры двух государств посадят сосну, которая впервые проросла в 1953 году, когда Сеул и Пхеньян подписали соглашение о перемирии по окончанию Корейской войны.

Завершится саммит банкетом, который начнется в 18.30 (12.30 мск), добавил чиновник.

Напомним, в конце марта Пхеньян и Сеул назначили дату межкорейского саммита.

20 апреля лидеры КНДР и Южной Кореи в преддверии встречи в демилитаризованной зоне установили прямую линию телефонной связи.