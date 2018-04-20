Лидеры КНДР и Южной Кореи установили прямую линию связи

Сеул и Пхеньян установили прямую телефонную линию экстренной связи между лидерами двух корейских государств, передает южнокорейское агентство Ренхап.

Это сделано в преддверии намеченной на 27 апреля встречи в демилитаризованной зоне между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном. Теперь они смогут в любое время напрямую связаться друг с другом по телефону, передает РИА «Новости».

В четверг президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поддержал давнее предложение Пхеньяна о заключении мирного договора вместо прежнего соглашения о перемирии.