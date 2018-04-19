Сеул поддержал идею Пхеньяна по договору о мире вместо перемирия

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поддержал давнее предложение Пхеньяна о заключении мирного договора вместо прежнего соглашения о перемирии.

«Нужно положить конец длящемуся 65 лет режиму перемирия и через декларацию о прекращении войны двигаться к заключению мирного договора», – сказал Мун Чжэ Ин, передает РИА «Новости».

Текст его выступления на корейском языке размещен на сайте администрации президента Республики Корея.

После Корейской войны 1950-1953 годов КНДР и США формально находятся в состоянии войны, поскольку между ними подписано только соглашение о перемирии. Все попытки Пхеньяна заключить договор о мире Вашингтон пока отвергал, сохраняя в Южной Корее свои войска, численность которых превышает сейчас 28 тыс. человек.