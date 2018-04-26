Лидеры Южной Кореи и КНДР нашли способ уединиться

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и вождь КНДР Ким Чен Ын в пятницу совершат совместную прогулку, во время которой смогут пообщаться тет-а-тет, сообщил официальный представитель президента Республики Корея Ким Ый Гем.

«Будет прогулка двух лидеров, никого с ними не будет, так что они смогут пообщаться с глазу на глаз», – приводит его слова ТАСС.

В четверг администрация президента Южной Кореи провела финальную репетицию предстоящих переговоров на высшем уровне. Ким Ый Гем сообщил, что лидеров Южной и Северной Корей сыграли актеры, что «позволило провести репетицию в максимально приближенной к реальному саммиту обстановке».

Ранее в четверг стало известно, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин лично встретит лидера КНДР Ким Чен Ына у военно-демаркационной линии перед началом третьего межкорейского саммита.