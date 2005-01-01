Северная и Южная Корея договорились о новой встрече на высоком уровне

КНДР предложила Южной Корее провести в среду новую встречу на высоком уровне в пункте переговоров Пханмунджом на границе двух государств. Сеул с энтузиазмом принял предложение Пхеньяна.

Как ожидается, в ходе встречи будут затронуты вопросы возобновления межкорейского диалога по линии Красного Креста и встреч родственников, оказавшихся по разную сторону границы после раскола страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ренхап.

Не исключается также, что стороны обсудят совместное участие спортсменов из КНДР и Южной Кореи в ходе Азиатских игр.

Напомним, в конце апреля лидеры КНДР и Южной Кореи впервые провели встречу в пограничном пункте Пханмунджом. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин не только решили жить мирно, но и замахнулись на денуклеаризацию полуострова и даже объединение двух стран.