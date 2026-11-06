Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.0 комментариев
Омск стал новогодней столицей России
Омск выбран новогодней столицей России 2027–2028 годов
Омск объявлен новогодней столицей России 2027–2028 годов по итогам рассмотрения заявок от субъектов страны, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Город одержал победу в федеральном конкурсе, написал Хоценко в Max.
«Омск получил статус «Новогодняя столица России» 2027–2028 годов», – заявил он.
В 2025 году Омск был выбран молодежной столицей России, а в 2026 году носит звание культурной столицы страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом губернатор Омской области Виталий Хоценко попросил одобрить проект метротрамвая в городе.
В 2024 году Омск и Пермь объявили обладателями звания «Молодежная столица России – 2025».
Омск стал культурной столицей 2026 года благодаря победе в федеральном конкурсе.