Возможно ли решение украинской проблемы? Да, возможно. Но как и решение всякой большой проблемы, решение этой лежит не на уровне самой проблемы. Проблема Украины не может быть решена на уровне Украины. Она может быть решена только одним способом – созданием новой системы европейской безопасности.0 комментариев
Омск стал культурной столицей России 2026 года
Омск получил звание культурной столицы 2026 года
Омск стал культурной столицей 2026 года благодаря победе в федеральном конкурсе, который проходил среди городов России.
Омск стал обладателем звания «Культурная столица 2026 года» по итогам федерального конкурса среди российских городов, сообщает ТАСС. Торжественная церемония прошла в Москве, где губернатор Омской области Виталий Хоценко отметил, что город готов удивить гостей культурными мероприятиями, гастрономическими чудесами и добротой местных жителей.
На конкурсе также проводилось народное голосование, в котором победу одержал город Владимир.
Голосование проходило на платформе «Госуслуги». В этом году в конкурсе появилась новая номинация «Восходящая звезда», которая досталась городам Сыктывкар и Тамбов за высокие результаты, несмотря на непопадание в финал.
В финал конкурса вышли такие города, как Зарайск и Коломна, Владивосток, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Иркутск, Омск и Томск.
Отметим, что Нижний Новгород является действующей культурной столицей 2024 года, а статус культурной столицы 2025 года будет передан Грозному.
Конкурс, стартовавший в 2023 году, ежегодно присуждает это звание одному из российских городов, что позволяет инициативным командам из городов с населением от 250 тыс. человек принимать участие и демонстрировать свои достижения.
В 2023 году Петербург стал также культурной столицей СНГ, что является большой честью и ответственностью для города, отмечал губернатор Александр Беглов.