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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Японии
У побережья японского острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано у восточного побережья японского острова Хонсю, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения находился в 199 км к юго-востоку от города Нарита, в котором проживают около 100 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км, передает ТАСС.
Информация о возможных пострадавших или разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Национальное метеорологическое управление Японии аннулировало экстренное предупреждение о землетрясении магнитудой более 9,9, распространенное по всей стране после реальных подземных толчков на Камчатке.
В сентябре вблизи отдаленного японского острова Йонагуни произошли подземные толчки магнитудой 6,0.
В августе в Японии зафиксировали мощные подземные толчки, из-за которых временно объявлялась угроза цунами.