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Король Бельгии отказался принять отставку премьера на фоне бюджетного кризиса
Король Бельгии Филипп отклонил прошение об отставке премьера Барта Де Вевера
Король Бельгии Филипп отклонил прошение об отставке премьер-министра страны Барта Де Вевера и потребовал немедленно возобновить переговоры по бюджету.
Монарх принял решение после консультаций с председателями пяти партий правящей коалиции, передает РИА «Новости».
«По итогам консультаций король принял решение отклонить отставку премьер-министра и попросил его немедленно возобновить бюджетные переговоры», – говорится в заявлении королевского дворца.
В пятницу лидеры партий подтвердили готовность пойти на взаимные уступки и достичь соглашения о бюджете на ближайшие три года. Глава правительства должен вновь доложить королю о результатах переговоров 16 ноября.
Ранее Барт Де Вевер предложил свою отставку из-за неспособности правящей коалиции договориться о мерах сокращения бюджетного дефицита. Разногласия политиков касаются повышения налогов и сокращения государственных расходов на фоне растущего государственного долга Бельгии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер подал прошение об отставке.
В понедельник король Бельгии Филипп отложил принятие решения по прошению главы правительства.
Причиной намерения премьера покинуть пост назвали попытки закрыть бюджетный дефицит в размере 10 млрд евро.