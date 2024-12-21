Молодежными столицами России названы Пермь и Омск

Tекст: Вера Басилая

На официальной церемонии вручения Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых», прошедшей 21 декабря в Национальном центре «Россия», объявлено, что звание «Молодежная столица России – 2025» получили Пермь и Омск.

По словам первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко, победителей определило народное голосование, впервые проведенное на сайте Госуслуг.

«Голосовать за свой регион было нельзя. И это стало настоящей проверкой командной работы. В народном голосовании приняли участие 818 тыс. человек, и разрыв между лидерами составил всего 500 голосов. Поэтому жюри и оргкомитет конкурса приняли решение, что в 2025 году в России снова будет две Молодежные столицы – Омск и Пермь», – заявил Сергей Кириенко.

Пермский губернатор Дмитрий Махонин отметил, что за их город проголосовали более 325 тыс. человек. Он подчеркнул, что Пермь станет центром проведения крупных мероприятий для молодежи со всей страны.

«Слоган Пермского края: «Когда мы вместе – все реально!» И это наша общая победа. Приглашаем и ждем всех в Перми!» – заявил Махонин. В свою очередь, глава Омской области Виталий Хоценко заявил, что статус молодежной столицы позволит привлекать дополнительные ресурсы для поддержки молодежных инициатив.

«В 2025 году мы запланировали огромное количество молодежных мероприятий, на которых ждем всю страну!» – подчеркнул Виталий Хоценко.

Среди городов, участвовавших в финальном этапе, были Хабаровск, Новый Уренгой, Пермь, Омск и Томск.

Города-победители получат дополнительную поддержку на развитие молодежных проектов и программ, а также станут центрами притяжения для молодых людей со всей России.

Статус молодежной столицы России уже получали Нижний Новгород (2023), Москва и Владивосток (2024).

Конкурс проводится в рамках Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых», организованной Федеральным агентством по делам молодежи.