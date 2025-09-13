  • Новость часаМинобороны сообщило о 42 уничтоженных над регионами России за ночь БПЛА
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной, если не будет мирного соглашения

    Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.

    12 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Срач – наш главный враг, или Как стать социальным архитектором

    Гуляет новость о том, что в МГУ и Финансовой академии появляется специальность «Социальный архитектор». Вот вам очень конкретная история из жизни социальной архитектуры – в том виде, в котором она нам всем действительно очень нужна.

    10 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Что нас ждет в финале технического прогресса

    В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.

    10 комментариев
    13 сентября 2025, 09:59 • Новости дня

    Минпромторг дал официальное определение термину «русская кухня»

    Минпромторг определил русскую кухню как исторически сформированный кулинарный бренд

    Tекст: Мария Иванова

    В опубликованных методических рекомендациях Минпромторга русская кухня названа культурным и историческим брендом, объединяющим блюда и кулинарные техники, связанные с Россией.

    Минпромторг России утвердил определение термина «русская кухня» в методических рекомендациях, отмечает ТАСС.

    В тексте говорится: «Русская кухня – кулинарный бренд, представляющий совокупность наименований блюд и кулинарных техник, технологий и рецептур, вкусовых и визуальных характеристик, которые устойчиво ассоциируются в сознании российской и зарубежной аудитории с Россией».

    Авторы документа отмечают, что русская кухня формировалась веками благодаря локальным продуктам, собственным блюдам и гастрономическим заимствованиям народов, входящих в состав Российской империи, СССР и современной России. В рекомендациях подчеркивается значимость русской кухни как культурного и исторического наследия государства.

    Также указывается, что более 190 народов, проживающих в России, объединяет русская кухня, включая советский ее период. В документе перечислены привычные блюда: сырники и каши на завтрак, борщ и уха на обед, оливье и селедка под шубой к праздникам, блины на Масленицу, заготовки овощей осенью.

    Методические рекомендации созданы профильной рабочей группой при Минпромторге и направлены для использования органами исполнительной власти субъектов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минпромторг предложил создать стандарт для традиционной русской кухни.

    Напомним, спецпосланник США Стив Уиткофф перед официальными переговорами в Кремле выбрал на завтрак московский чебурек La Grande за 550 рублей. А кувейтская принцесса во время визита в Москву оценила бефстроганов.

    12 сентября 2025, 13:31 • Новости дня
    Граждане Украины везли гексоген через Грузию в Россию для операции «Паутина-2»

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Задержанные в Грузии двое граждан Украины с 2,4 кг гексогена показывают, что везли их в Россию для проведения операции «Паутина-2», заявил на брифинге в СГБ Грузии первый замруководителя ведомства Лаша Маградзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Задержанный водитель показал, что получил взрывчатое вещество на территории Украины  от представителя СБУ, поручив отвезти в Грузию для передачи конкретному лицу. Далее, по показаниям, груз должен был проследовать в Россию для операции «Паутина-2», – сказал он.

    Однако, отметил высокопоставленный представитель СГБ, следствию на этом этапе точно известно, что груз должен был быть передан лицу в жилом доме в Тбилиси в районе Авлабар.

    «Выясняем, не связано ли все это с (планами радикалов) к местным выборам 4 октября», – сказал Лаша Маградзе.

    Накануне в Грузии были задержаны граждане Украины за подготовку теракта с использованием гексогена.

    Позднее экс-начальник грузинского Генштаба Леван Николеишвили назвал попыткой «дискредитации Грузии со стороны Украины» обнаружение 2,4 кг гексогена у задержанных спецслужбой страны граждан Украины.

    Комментарии (13)
    12 сентября 2025, 20:43 • Новости дня
    Сикорский признал прилет дронов в Польшу с Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Часть беспилотников, нарушивших воздушное пространство Польши в ночь с 9 на 10 сентября, прилетели не только из Белоруссии, но и с территории Украины, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции в Киеве.

    Пресс-конференцию транслировал телеканал TVP Info. «Эти дроны влетели в наше воздушное пространство не только с Украины, но и из Белоруссии», – подчеркнул Сикорский. Он добавил, что считает произошедшее «российской операцией», однако не представил доказательств этой версии, передает ТАСС.

    Ранее Сикорский заявил, что Польша не рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал сбитые над территорией страны беспилотники российскими. Польские власти сообщили генсеку НАТО о том, что уничтожили несколько беспилотников. Представители НАТО отказались признать этот инцидент нападением.

    Комментарии (18)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    12 сентября 2025, 16:36 • Новости дня
    Раскрыта личность подозреваемого в убийстве Кирка

    NYP: Подозреваемым в убийстве Кирка оказался 22-летний житель Юты

    Раскрыта личность подозреваемого в убийстве Кирка
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подозреваемого в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка зовут Тайлер Робинсон, ему 22 года, он проживает в штате Юта, сообщили СМИ.

    Как пишет New York Post со ссылкой на источники: «Это 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон», передает РИА «Новости».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о вероятном задержании подозреваемого в убийстве Чарли Кирка. Позже Fox News сообщила, что подозреваемый в убийстве политического активиста Чарли Кирка был задержан в штате Юта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, убийство правого активиста Чарли Кирка спровоцировало всплеск гнева среди американских правых и призывы к мести. ФБР объявило вознаграждение до 9 млн рублей за сведения о причастных к преступлению.

    Комментарии (31)
    12 сентября 2025, 14:50 • Новости дня
    Политолог объяснил реакцию Трампа на «спектакль» с беспилотниками в Польше

    Политолог Стремидловский: Трамп не позволяет европейским мошенникам сыграть с ним в наперстки

    Политолог объяснил реакцию Трампа на «спектакль» с беспилотниками в Польше
    @ Rafal Niedzielski/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Причин, почему Дональд Трамп довольно сдержанно отреагировал на падение беспилотников в Польше, несколько. Во-первых, он, вероятно, получил от американской разведки данные, которые не подтверждают версию о якобы российской провокации. Во-вторых, сейчас у него существует более важная внутренняя проблема – убийство соратника Чарли Кирка, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Стремидловский.

    «Учитывая, что «спектакль» с беспилотниками над Польшей был во многом рассчитан на Дональда Трампа, то евробюрократы и украинское руководство вновь потерпели фиаско. Президент США ведет себя довольно последовательно и не позволяет европейским мошенникам сыграть с ним в наперстки», – отметил политолог-полонист Станислав Стремидловский.

    По его мнению, причин, почему глава Белого дома довольно сдержанно отреагировал на произошедшее, несколько. «Во-первых, он, вероятно, получил от американской разведки данные, которые не подтверждают версию о якобы российской провокации», – считает собеседник.

    «Во-вторых, сейчас у Трампа существует более важная внутренняя проблема – это убийство Чарли Кирка, яркого сторонника MAGA-движения (Make America Great Again – «Сделаем Америку снова великой»). Для президента США первостепенный вопрос – не ситуация в Европе, а ответ либералам, действия которых привели к росту насилия в стране», – добавил спикер.

    В-третьих, американский лидер продолжает дистанцироваться от украинского кризиса. «Трамп ранее давал понять, что ситуация вокруг Украины – дело европейцев, а Штаты не хотят этим заниматься. Поэтому все попытки так или иначе втянуть Вашингтон в эскалацию конфликта до сих пор не оборачивались успехом», – подчеркнул политолог.

    При этом польские политики продолжают прикладывать усилия, чтобы переубедить главу Белого дома и даже спорят с ним. «Но администрация США не делает ставку на правительство Дональда Туска, а также конкретно на министра иностранных дел Радослава Сикорского. Трамп общается исключительно с президентом Польши Каролем Навроцким и игнорирует того же Туска», – заключил Стремидловский.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что инцидент с беспилотниками в Польше мог быть результатом ошибки. «Возможно, это было ошибкой, но, как бы то ни было, я не в восторге от всего, что связано со всей этой ситуацией», – сказал он журналистам на Южной лужайке Белого дома.

    В Варшаве решили поспорить с президентом США. Так, польский премьер-министр Дональд Туск отметил, что «тоже хотели бы, чтобы атака была ошибкой, но это не так». «В ту ночь, когда над Польшей пролетело 19 российских беспилотников, над Украиной пролетело 400, плюс 40 ракет. Это не были ошибки», – добавил глава МИД республики Радослав Сикорский.

    Этот случай стал очередным примером, когда США занимают позицию стороннего наблюдателя при президентстве Трампа, пишет The New York Times. При похожем инциденте с попаданием украинской ракеты на территорию Польши в 2022 году Вашингтон сразу проявил готовность защищать каждого члена НАТО. Тогда тревога оказалась ложной, но реакция США была решительной.

    В нынешней ситуации американский президент, по оценке газеты, ведет себя так, будто Штаты не связаны с исходом событий. Газета отметила, что на этот раз реакция была выжидательной, и многие обращали внимание именно на позицию Трампа.

    Напомним, в среду Туск сообщил, что над Польшей были сбиты «представлявшие опасность» дроны, и назвал их «российскими», однако никаких доказательств этому не привел. Минобороны России подчеркивало, что объекты для поражения на польской территории не планировались, а максимальная дальность полета российских беспилотников, применяемых для ударов, не превышает 700 км.

    Тем не менее некоторые европейские страны, в том числе Бельгия, Швеция, Чехия, Нидерланды, Испания, после падения БПЛА вызвали послов России. Российская сторона отвергла все голословные обвинения, ссылаясь на позицию, изложенную ранее в заявлениях Министерства обороны и МИД России.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, в чем заключается суть этого инцидента и ради чего он так активно раздувается Западом.

    Комментарии (5)
    12 сентября 2025, 20:59 • Новости дня
    Предполагаемый убийца Чарли Кирка был арестован с помощью отца
    Предполагаемый убийца Чарли Кирка был арестован с помощью отца
    @ Кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    Имя предполагаемого убийцы Чарли Кирка, 22-летнего студента Тайлера Робинсона, стало известно после того, как его собственный отец сообщил о сыне в полицию.

    Предполагаемый убийца американского активиста Чарли Кирка был задержан спустя 33 часа после преступления, сообщает «Комсомольская правда».

    Личность Робинсона раскрыли СМИ после того, как его выдал полиции собственный отец – полицейский с 27-летним стажем.

    Как уточняет телеканал Fox News, Робинсон признался отцу в совершенном преступлении, а отец, посоветовавшись с протестантским пастором, сообщил о случившемся в полицию и удерживал сына до приезда правоохранителей.

    Президент США Дональд Трамп подтвердил арест подозреваемого и в интервью призвал к быстрому суду и смертной казни для Робинсона. Он заявил: «Иначе будет обычная здесь история: дело тянется 7-8 лет, а когда судебное расследование заканчивается, нам говорят: ну, у парня были свои резоны так себя повести, его обижали одноклассники и все такое».

    По данным американских СМИ, Тайлер Робинсон был одаренным студентом Университета штата Юта, получавшим государственную стипендию. Его отец Матт Робинсон работает в полиции, а мать – в частной компании по уходу за инвалидами.

    На пресс-конференции после ареста главы ФБР Кэш Патель отметил, что задержание произошло в рекордные сроки. Во время прощания с убитым Чарли Кирком он заявил: «Прощай, брат! Встретимся в Валгалле!»

    Ранее ФБР опубликовало видео с подозреваемым в убийстве Кирка.

    Комментарии (22)
    12 сентября 2025, 16:52 • Новости дня
    Трамп выступил с угрозами «жесткого удара» новыми антироссийскими санкциями

    Трамп раскрыл детали планируемых санкций США против российского нефтяного сектора

    Трамп выступил с угрозами «жесткого удара» новыми антироссийскими санкциями
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Возможные новые рестрикции США против России могут затронуть банковскую сферу, нефтяной сектор и предусматривать введение дополнительных пошлин, сообщил президент США Дональд Трамп.

    В случае принятия дополнительных рестрикций против России они коснутся банков, нефтяной отрасли и будут предусматривать введение новых пошлин, передает РИА «Новости».

    Дональд Трамп в интервью Fox News заявил: «Это будет жесткий удар санкциями по банкам, в отношении нефтяного сектора и в части пошлин». Он подчеркнул, что речь идет о серьезных мерах, способных затронуть ключевые сферы экономики России.

    Трамп также напомнил, что ранее уже вводил тарифные ограничения на уровне 50% против Индии за поставки российской нефти. Он отметил, что это решение стало причиной разногласий с Нью-Дели и назвал его непростым, но необходимым шагом. По словам президента, подобные действия могли бы быть предприняты и в отношении России, если потребуется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, государства Евросоюза договорились о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций против России.

    Делегация Евросоюза на этой неделе планирует отправиться в Вашингтон для обсуждения ужесточения антироссийских санкций, включая ограничения против энергетических компаний и танкеров.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что западные ограничения, действующие уже четыре года, не принесли результата.

    Комментарии (30)
    12 сентября 2025, 11:41 • Новости дня
    Туск возразил Трампу по инциденту с беспилотниками над Польшей
    Туск возразил Трампу по инциденту с беспилотниками над Польшей
    @ Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Польский премьер-министр Дональд Туск в ответ на реплику президента США Дональда Трампа о том, что инцидент с дронами над Польшей мог произойти из-за ошибки, заявил, что это не так.

    Варшава также желает, чтобы инцидент с беспилотниками над Польшей можно было бы назвать ошибкой, однако «это не так», заявил Туск, пишет Bloomberg.

    Ранее президент Соединенных Штатов Америки Трамп заявил, что происшествие с беспилотными летательными аппаратами в польском воздушном пространстве могло произойти в результате ошибки.

    Напомним, Варшава заявила о нарушении воздушного пространства Польши якобы российскими дронами. Минобороны России указывало, что дальность полета беспилотников, применявшихся для атаки на украинские цели, не превышает 700 км.

    Также Польша полностью закрыли все действующие пункты пропуска на границе с Белоруссией.

    Комментарии (10)
    12 сентября 2025, 18:40 • Новости дня
    НАТО запустила операцию «Восточный часовой»

    НАТО объявил старт операции «Восточный часовой» из-за БПЛА в Польше

    НАТО запустила операцию «Восточный часовой»
    @ EPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    НАТО запускает операцию «Восточный часовой» для укрепления позиций на восточном фланге, сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

    Североатлантический альянс начал операцию «Восточный часовой». Операция направлена на укрепление позиций альянса на восточном фланге после инцидента с беспилотником в воздушном пространстве Польши, передает ТАСС.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил об этом на пресс-конференции в Брюсселе. «Сегодня мы с генералом Алексусом Гринкевичем объявляем о запуске операции «Восточный часовой», – заявил он.

    В операции будут участвовать Дания, Франция, Британия и ФРГ.

    Операция будет включать в себя элементы воздушной и наземной обороны, сообщил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич. «Операция «Восточный часовой» обеспечит более целенаправленное сдерживание и оборону», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз вызвал временных поверенных в делах России и Белоруссии при ЕС после инцидента с беспилотником в Польше.

    В Варшаве заявили, что в ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши нарушили 21 беспилотник, часть которых военные физически уничтожили.

    Многоуровневая натовская противовоздушная оборона оказалась пробита беспилотниками из дерева и пенопласта над Польшей.

    Комментарии (15)
    12 сентября 2025, 14:40 • Новости дня
    Патриарх Кирилл сказал, кто крестил Путина

    Патриарх Кирилл заявил, что его отец крестил Владимира Путина в Ленинграде

    Патриарх Кирилл сказал, кто крестил Путина
    @ Владимир Смирнов/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Патриарх Кирилл рассказал, что крещение Владимира Путина совершил его отец, служивший в Преображенском соборе Ленинграда.

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подтвердил, что его отец крестил президента России Владимира Путина, передает ТАСС. Об этом он сообщил после литургии 12 сентября в московском Даниловом монастыре.

    Патриарх Кирилл подчеркнул: «Нельзя не сказать и о нашем президенте… Владимир Владимирович жил недалеко от Преображенского собора в городе Петербурге, в тогдашнем Ленинграде, где служил мой отец. И оказывается, потом это узнали и доказали, что именно мой отец крестил Владимира Владимировича».

    Он добавил, что считает это не простым совпадением, а проявлением присутствия Бога в его жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал об обстоятельствах своего крещения в 1952 году в Ленинграде. Путин предположил, что его крестил отец патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

    Комментарии (15)
    12 сентября 2025, 12:24 • Новости дня
    Эксперт оценил реакцию США на суровый приговор Болсонару

    Политолог Хейфец: Реакция США на приговор Болсонару – грубое вмешательство в дела Бразилии

    Эксперт оценил реакцию США на суровый приговор Болсонару
    @ Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Реакция США на приговор Жаиру Болсонару – грубое вмешательство во внутренние дела Бразилии. Вероятно, администрация Дональда Трампа введет дополнительные пошлины в отношении бразильских товаров. Но это лишь усилит позиции действующего лидера латиноамериканской страны Лулы да Силвы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Хейфец. Ранее экс-президента Бразилии приговорили к 27 годам тюрьмы.

    «Приговор, вынесенный Жаиру Болсонару, довольно суровый», – считает Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ. Он напомнил, что максимальный срок, который грозил экс-президенту Бразилии, составлял 43 года тюремного заключения.

    Политику инкриминировали попытку подрыва демократических устоев государства, организацию переворота, планирование убийств высших руководителей власти. «27 лет – это закономерный результат по таким статьям», – отметил собеседник, вспомнив фразу Глеба Жеглова из кинофильма «Место встречи изменить нельзя»: «Будет сидеть!».

    По оценкам Хейфеца, для самого Болсонару такой срок означает, скорее всего, конец политической карьеры. Впрочем, добавил политолог, возможен другой исход событий. В этой связи эксперт напомнил дело против Луиса Лулы да Силвы. В 2019 году его приговорили к 17 годам тюрьмы по обвинению в коррупции и отмывании денег. Лулу освободили «по процедурным соображениям».

    «Как бы то ни было, приговор Болсонару не означает, что правые силы в Бразилии исчезли, и у нынешних властей не будет серьезных соперников. В латиноамериканской стране сохраняется большое число «болсонаристов». На правом политическом поле есть фигуры – как, например, губернатор Сан-Паулу Тарсизио де Фрейтас – которые могли бы «подхватить знамя», – рассуждает Хейфец.

    Реакцию Вашингтона на решение суда Бразилии аналитик назвал «грубым вмешательством во внутренние дела страны, в работу национальной судебной системы». То, что Штаты «близко приняли к сердцу» приговор, объяснимо. «Во-первых, американские власти считают, что имеют право указывать всем, что делать. Во-вторых, Болсонару является сторонником и приятелем Дональда Трампа. Его даже называли «тропическим Трампом». Поэтому Белый дом стремится поддержать «своего», – уточнил спикер.

    По его мнению, администрация США может ввести дополнительные пошлины в отношении бразильских товаров. «Но это скорее добавит популярности правительству Лулы», – предположил политолог, напомнив, что президент латиноамериканской страны ранее «не стал прогибаться» под давлением Вашингтона, а обратился к соратникам по БРИКС и к Глобальному Югу.

    Ранее федеральный верховный суд Бразилии приговорил бывшего бразильского президента Жаира Болсонару к 27 годам и трем месяцам тюремного заключения. Как сообщает портал G1, из этого срока 24 года и девять месяцев являются лишением свободы – наказанием, предусматривающим закрытый режим, а остальные два с половиной года – содержанием под стражей.

    Политика признали виновным в попытке госпереворота. В соответствии с материалами дела Болсонару и его окружение, в том числе несколько военных, хотели сорвать вступление в должность Лулы да Силвы. Одним из обсуждаемых заговорщиками планов была операция Punhal Verde e Amarelo («Желто-зеленый кинжал»), в соответствии с которой предполагалось убийство избранного президента.

    При этом до инаугурации Лулы да Силвы попытки переворота совершено не было, пишет ТАСС. Тем не менее в январе 2023 года сторонники Болсонару, несогласные с его поражением на выборах, устроили акции протеста и беспорядки в столице страны Бразилиа. По оценке властей, в погромах участвовали около пяти тысяч человек.

    Приговор Болсонару уже прокомментировали в США. Дональд Трамп выразил удивление тем, что суд признал экс-президента виновным в организации заговора с участием военных. «Я считаю, что он был хорошим президентом Бразилии. Совершенно удивительно, что такое могло произойти. Это очень похоже на то, что пытались сделать со мной, но у них ничего не вышло», – сказал американский лидер.

    Глава Госдепартамента США Марко Рубио пригрозил Бразилии ответными мерами от Вашингтона. Он назвал признание вины Болсонару судом «преследованием по политическим мотивам». «Штаты отреагируют соответствующим образом на эту охоту на ведьм», – цитирует Рубио «Интерфакс».

    Трамп еще в начале июля предложил ввести 50-процентные пошлины на бразильские товары. Газета ВЗГЛЯД писала, почему Вашингтон намерен ужесточить торговую политику в отношении этой латиноамериканской страны и как это отразится на самих Штатах.

    Комментарии (5)
    12 сентября 2025, 16:12 • Новости дня
    Названы подробности задержания подозреваемого в убийстве Кирка
    Названы подробности задержания подозреваемого в убийстве Кирка
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подозреваемый в убийстве политического активиста Чарли Кирка был задержан в штате Юта, сообщили СМИ.

    Как пишет Fox News со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мужчина был арестован в четверг около 23:00 по местному времени, что соответствует 08:00 по московскому времени в пятницу, передает ТАСС.

    Расследование этого дела продолжается, отмечают правоохранители.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о вероятном задержании подозреваемого в убийстве Чарли Кирка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, убийство правого активиста Чарли Кирка спровоцировало всплеск гнева среди американских правых и призывы к мести. ФБР объявило вознаграждение до 9 млн рублей за сведения о причастных к преступлению.

    Комментарии (9)
    12 сентября 2025, 11:17 • Новости дня
    Исполнительницу песни «Матушка Земля» Макееву внесли на сайт «Миротворец»
    Исполнительницу песни «Матушка Земля» Макееву внесли на сайт «Миротворец»
    @ Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На экстремистском украинском сайте «Миротворец» появилась запись о певице Татьяне Макеевой (Куртуковой), исполнившей песню «Матушка Земля».

    Артистку внесли в список «Миротворца» из-за ее участия в новогодней телепередаче «Голубой огонек» в 2024 году, передает Ura.ru.

    Ее имя появилось на сайте 11 сентября. Авторы сайта обвиняют россиянку в «пропаганде конфликта» и поддержке ВС России, а также в действиях, направленных против суверенитета и территориальной целостности Украины.

    Кроме того, ее считают причастной к преступлениям против граждан Украины.

    При этом на странице Макеевой в «Миротворце» ошибочно указана фамилия «Макарова».

    Ранее в «Миротворце» публиковали данные о пятилетнем российском мальчике, который якобы пересек украинскую государственную границу.

    Также в него внесли российского певца Михаила Шуфутинского.

    Комментарии (6)
    12 сентября 2025, 13:07 • Новости дня
    Захарова обвинила Копенгаген в авантюре с украинским ракетным топливом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала инициативу по запуску украинского производства твердого ракетного топлива в Дании, отметив повышенные риски.

    Планы по открытию в датском городе Войенс украинского производства твердого ракетного топлива для дальнобойных ракет были охарактеризованы как авантюра, заявила Мария Захарова на брифинге, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что это подтвердило враждебный милитаристский курс Копенгагена и саботаж усилий по политико-дипломатическому урегулированию кризиса вокруг Украины.

    По словам Захаровой, Дания первой из западных стран предоставила свою территорию для создания компонентов вооружений, которые предназначены «для нанесения ударов вглубь России». Она подчеркнула, что подобные инициативы несут риски дальнейшей эскалации и поощряют неонацистов на Украине к новым преступлениям.

    Также Захарова выступила с критикой в адрес Норвегии, отметив, что страна превратилась в лжемиротворца. Официальный представитель МИД России заявила: «На самом деле, это обогащение на крови». Захарова добавила, что Норвегия использует поставки вооружений на Украину для обогащения определенной когорты лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что Дания стремится к продолжению кровопролития на Украине.

    Правительство Дании выделило дополнительные 435 млн датских крон на восстановление Украины.

    Комментарии (6)
    12 сентября 2025, 12:45 • Новости дня
    Mercedes-Benz подал заявку на регистрацию товарного знака в России

    Mercedes-Benz подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда в России

    Mercedes-Benz подал заявку на регистрацию товарного знака в России
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz 10 сентября подал заявку в Роспатент на регистрацию своего товарного знака для продажи и обслуживания автомобилей в России.

    Автоконцерн Mercedes-Benz подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака с собственным названием, сообщает ТАСС. Заявка поступила 10 сентября от представителей компании из Германии.

    По данным службы, речь идет о регистрации товарного знака «Mercedes-Benz» сразу по двум классам международной классификации товаров и услуг – № 12 и № 37. В данные категории входят автомобили, а также работы по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств.

    Ранее, в марте 2022 года, концерн приостановил поставки легковых автомобилей на российский рынок и производство на территории страны. Регистрация товарного знака может означать стремление компании сохранить свои права на бренд в России.

    В августе компания Kia Corporation подала заявки на регистрацию новых товарных знаков в России.

    Комментарии (18)
    12 сентября 2025, 13:33 • Новости дня
    Банк России снизил ключевую ставку до 17%
    Банк России снизил ключевую ставку до 17%
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Центробанк снизил ключевую ставку на один процентный пункт, установив ее на уровне 17% годовых, что стало уже третьим снижением подряд.

    Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов – до 17,00% годовых, передает ЦБ.

    В регуляторе отметили, что устойчивые показатели текущего роста цен существенно не изменились и по-прежнему в основном превышают 4% в пересчете на год.

    Экономика страны продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, уточнили в Центробанке. За последние месяцы ускорился рост кредитования, однако инфляционные ожидания среди граждан и бизнеса остаются высокими.

    Центробанк продолжит оценивать развитие ситуации и при необходимости скорректирует денежно-кредитную политику для достижения целевых ориентиров по инфляции.

    В июле Центробанк России снизил ключевую ставку в июле сразу на два процентных пункта, установив ее на уровне 18%.

    Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме отметил возможность роста цен при резком снижении ключевой ставки Банком России.

    Комментарии (11)
    Снижение ключевой ставки затронет каждого

    Ключевая ставка продолжает снижаться. Немного медленнее, чем хотелось бы рынку, но это уже оказывает позитивное влияние на российскую экономику. Как новая ставка Банка Россия скажется на курсе рубля? Когда завершится эпоха выгодных вкладов, а кредиты снова станут массовым явлением? Что будет с ценами на недвижимость? Подробности

    «"Спектакль" с беспилотниками» надломил отношения Польши и США

    Варшава и Вашингтон значительно разошлись в оценках инцидента с БПЛА над Польшей. В то время как Дональд Трамп допустил, что произошедшее могло стать некой ошибкой, польский премьер Дональд Туск и глава МИД республики Радослав Сикорский резко критикуют его точку зрения. По мнению экспертов, столь серьезное расхождение позиций свидетельствует о глубоких противоречиях в отношениях между двумя странами. Подробности

    От ЗЕТ – к Z. Как привлечь ветеранов на дальневосточное приграничье

    Спецоперация еще не завершена, но в регионах России уже всерьез думают о том, как обустроить мирную жизнь ветеранов СВО. Один из вариантов – программа «Стражи рубежей», предложенная руководством Еврейской автономной области. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в приграничье Амура, чтобы узнать, какую жизнь на дальневосточных рубежах России обещают здесь нынешним бойцам. Подробности

    Запад стирает основу существования народа, сохраненного в СССР

    Похоже, стремление Латвии отделиться от русского мира и влиться в западный привело к неприятному для латышей результату. Истребляя русский язык, местные националисты не заметили, как латышские дети стали вместо него говорить вовсе не на латышском – и теперь, по оценке экспертов, это «будет иметь катастрофические последствия». О чем идет речь? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

