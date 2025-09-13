Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.12 комментариев
Минпромторг дал официальное определение термину «русская кухня»
Минпромторг определил русскую кухню как исторически сформированный кулинарный бренд
В опубликованных методических рекомендациях Минпромторга русская кухня названа культурным и историческим брендом, объединяющим блюда и кулинарные техники, связанные с Россией.
Минпромторг России утвердил определение термина «русская кухня» в методических рекомендациях, отмечает ТАСС.
В тексте говорится: «Русская кухня – кулинарный бренд, представляющий совокупность наименований блюд и кулинарных техник, технологий и рецептур, вкусовых и визуальных характеристик, которые устойчиво ассоциируются в сознании российской и зарубежной аудитории с Россией».
Авторы документа отмечают, что русская кухня формировалась веками благодаря локальным продуктам, собственным блюдам и гастрономическим заимствованиям народов, входящих в состав Российской империи, СССР и современной России. В рекомендациях подчеркивается значимость русской кухни как культурного и исторического наследия государства.
Также указывается, что более 190 народов, проживающих в России, объединяет русская кухня, включая советский ее период. В документе перечислены привычные блюда: сырники и каши на завтрак, борщ и уха на обед, оливье и селедка под шубой к праздникам, блины на Масленицу, заготовки овощей осенью.
Методические рекомендации созданы профильной рабочей группой при Минпромторге и направлены для использования органами исполнительной власти субъектов России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минпромторг предложил создать стандарт для традиционной русской кухни.
