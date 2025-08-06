Уиткофф заказал большой чебурек перед встречей в Кремле

Уиткофф заказал большой чебурек с мясом перед переговорами с Путиным

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает РИА «Новости», спецпосланник президента США Стив Уиткофф заказал на завтрак большой чебурек «La Grande» с бараниной и говядиной в одном из ресторанов Москвы перед переговорами с Владимиром Путиным в Кремле.

Блюдо по форме напоминает «колобка» или большую буханку хлеба. К чебуреку предлагают одноразовые перчатки, чтобы не испачкаться, а также отмечают, что его удобно разрезать ножом. Чебурек выглядит объемным из-за воздуха внутри, а не из-за плотной начинки. Цена позиции в меню составляет 550 рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль заявил, что не будет давать развернутых комментариев по итогам встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

Переговоры между Путиным и Уиткоффом прошли в полезном и конструктивном ключе.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил уверенность в преобладании конструктивного диалога между странами после личной встречи лидеров.

Переговоры в Кремле длились около трех часов.