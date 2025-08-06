Глава РФПИ заявил о торжестве диалога после встречи Путина и Уиткоффа

Глава РФПИ Дмитриев после встречи Путина и Уиткоффа: Диалог восторжествует

Tекст: Елизавета Шишкова

После встречи специального посланника США Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Москве глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев подвел итог переговорам.

В своем аккаунте в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) Дмитриев отметил, что благодарит всех за пожелания успешного визита американского представителя.

«Спасибо всем за добрые пожелания успешного визита Стивена Уиткоффа в Москву. Диалог восторжествует», – написал Дмитриев.

Дмитриев также подчеркнул свою уверенность в дальнейшем развитии диалога между Россией и США, не вдаваясь в детали прошедших переговоров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф завершили переговоры в Кремле, которые длились около трех часов. После чего кортеж Уиткоффа покинул Кремль.

Перед началом встречи Путин и Уиткофф обменялись рукопожатием и короткими репликами.