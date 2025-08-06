Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».3 комментария
Глава РФПИ заявил о торжестве диалога после встречи Путина и Уиткоффа
Глава РФПИ Дмитриев после встречи Путина и Уиткоффа: Диалог восторжествует
После личной встречи Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил уверенность в преобладании конструктивного диалога между странами.
После встречи специального посланника США Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Москве глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев подвел итог переговорам.
В своем аккаунте в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) Дмитриев отметил, что благодарит всех за пожелания успешного визита американского представителя.
«Спасибо всем за добрые пожелания успешного визита Стивена Уиткоффа в Москву. Диалог восторжествует», – написал Дмитриев.
Дмитриев также подчеркнул свою уверенность в дальнейшем развитии диалога между Россией и США, не вдаваясь в детали прошедших переговоров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф завершили переговоры в Кремле, которые длились около трех часов. После чего кортеж Уиткоффа покинул Кремль.
Перед началом встречи Путин и Уиткофф обменялись рукопожатием и короткими репликами.