Кортеж Уиткоффа покинул Кремль после переговоров спецпосланника с Путиным

Tекст: Елизавета Шишкова

Кортеж, на котором передвигается спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, около 14.30 по московскому времени покинул Кремль, передает РИА «Новости».

Стив Уиткофф прибыл в Москву ранним утром среды. Это его пятый визит в Россию в 2025 году, отмечают журналисты. Деталей прошедших переговоров между Путиным и спецпосланником США официально не сообщалось.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф завершили переговоры в Кремле, которые длились около трех часов.

Перед началом встречи Путин и Уиткофф обменялись рукопожатием и короткими репликами.