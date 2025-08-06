Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».3 комментария
Кортеж Уиткоффа покинул Кремль
Кортеж Уиткоффа покинул Кремль после переговоров спецпосланника с Путиным
Колонна автомобилей американского спецпосланника Стива Уиткоффа выехала из Кремля после переговоров с президентом Владимиром Путиным, которые продолжались около трех часов.
Кортеж, на котором передвигается спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, около 14.30 по московскому времени покинул Кремль, передает РИА «Новости».
Стив Уиткофф прибыл в Москву ранним утром среды. Это его пятый визит в Россию в 2025 году, отмечают журналисты. Деталей прошедших переговоров между Путиным и спецпосланником США официально не сообщалось.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф завершили переговоры в Кремле, которые длились около трех часов.
Перед началом встречи Путин и Уиткофф обменялись рукопожатием и короткими репликами.