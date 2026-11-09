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На Солнце зафиксировали 10 вспышек за восемь часов
ИКИ: На Солнце произошло 10 вспышек
В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что за первые восемь часов понедельника на Солнце было зафиксировано 10 вспышек.
На Солнце сохраняется высокая активность, за первые восемь часов понедельника произошло 10 вспышек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
В лаборатории отметили, что такой темп соответствует примерно 30 событиям в сутки. Ученые напомнили, что в воскресенье на звезде зарегистрировали 28 вспышек, а в субботу – 29, что стало повторением рекорда XXI века.
Все вспышки происходят в одной области 4566, которая направлена напрямую на Землю. При этом из-за высокого темпа умеренных вспышек энергия расходуется почти вхолостую, уточнили специалисты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье ученые Института космических исследований РАН зафиксировали 29 вспышек на Солнце.
В субботу специалисты сообщили о стремительном росте вспышечной активности.
В пятницу индекс активности увеличился с двух до пяти по десятибалльной шкале.