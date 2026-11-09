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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Смена декораций в США надувает Лондону щеки

    Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

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    9 ноября 2026, 09:55 • Новости дня

    На Солнце зафиксировали 10 вспышек за восемь часов

    ИКИ: На Солнце произошло 10 вспышек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что за первые восемь часов понедельника на Солнце было зафиксировано 10 вспышек.

    На Солнце сохраняется высокая активность, за первые восемь часов понедельника произошло 10 вспышек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

    В лаборатории отметили, что такой темп соответствует примерно 30 событиям в сутки. Ученые напомнили, что в воскресенье на звезде зарегистрировали 28 вспышек, а в субботу – 29, что стало повторением рекорда XXI века.

    Все вспышки происходят в одной области 4566, которая направлена напрямую на Землю. При этом из-за высокого темпа умеренных вспышек энергия расходуется почти вхолостую, уточнили специалисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье ученые Института космических исследований РАН зафиксировали 29 вспышек на Солнце.

    В субботу специалисты сообщили о стремительном росте вспышечной активности.

    В пятницу индекс активности увеличился с двух до пяти по десятибалльной шкале.

    7 ноября 2026, 16:52 • Новости дня
    Ракета «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

    Минобороны: С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1б»

    Ракета «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Космические войска Воздушно-космических сил успешно запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с аппаратом в интересах Министерства обороны с космодрома Плесецк.

    Боевой расчет космических войск осуществил успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом на борту, передает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны.

    Старт ракеты в интересах российского военного ведомства состоялся с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с аппаратом в интересах Министерства обороны.

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    7 ноября 2026, 04:08 • Новости дня
    Маск пообещал увеличить группировку Starlink до десятков тысяч спутников

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель Илон Маск в интервью инвестору Рону Барону рассказал о планах радикально нарастить группировку спутников Starlink и заявил о необходимости перенести часть серверов для развития искусственного интеллекта на околоземную орбиту.

    Маск сообщил, что на орбите сейчас находится около 11 тыс. спутников связи Starlink в основном версии V2 и уже начались запуски более мощных аппаратов V3. По его словам, спутники третьего поколения превосходят V2 по возможностям более чем в десять раз, и их общее количество также возрастет примерно в десять раз, передает РИА «Новости».

    По оценке Маска, в ближайшие два–три года суммарная пропускная способность сети Starlink увеличится в сто раз по сравнению с нынешним уровнем. Он заявил, что основным драйвером спроса становится интернет-активность автономных ИИ-агентов и роботов, которая уже сейчас превышает пользовательский трафик людей и, как он ожидает, через пять лет будет больше его в тысячи раз.

    Основатель SpaceX анонсировал разработку спутников следующего поколения V4, мощность которых, по его словам, вырастет еще примерно в десять раз. Маск отметил, что аппараты четвертой генерации получат лазерные каналы межспутниковой связи с рекордной скоростью передачи данных до десяти терабит в секунду.

    Маск также заявил о необходимости выноса серверов и вычислительных центров для ИИ на орбиту, где их можно постоянно питать от солнечных панелей без нагрузки на земные электросети.

    «Чтобы выйти на масштаб в тераватт в год или даже, скажем, 200 гигаватт в год, действительно необходимо уходить в космос, потому что на Земле просто не хватит энергии, чтобы реалистично обеспечить такие объемы», – подчеркнул Маск.

    Он пояснил, что при среднем потреблении электроэнергии в США чуть выше 500 гигаватт ежегодное добавление даже 200 гигаватт только под нужды ИИ потребовало бы наращивать мощность всей энергосистемы на 40% в год, что он назвал нереалистичным.

    По его словам, солнечные панели в космосе вырабатывают примерно на 30% больше энергии из-за отсутствия атмосферного рассеивания и могут быть круглосуточно сориентированы на Солнце, что позволяет обойтись без массивных аккумуляторов.

    Маск добавил, что с удешевлением запуска полезной нагрузки ракетами Starship космическая генерация энергии и орбитальные вычислительные центры обойдутся дешевле наземных, и сообщил, что на орбите уже испытаны аппараты с процессорами Nvidia и Google TPU, а первые специализированные комплексы Star Mind планируется запустить в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск ответил на претензии Киева по использованию системы Starlink на Украине. Маск обвинил украинскую армию в обходе ограничений спутниковой системы.

    Члены научно-экспертного совета Совбеза России заявили об угрозе дестабилизации суверенных государств со стороны спутниковых сервисов Starlink и OneWeb.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    9 ноября 2026, 01:21 • Новости дня
    На Солнце произошли три сильные вспышки класса М

    Ученые зафиксировали три сильные вспышки класса М на Солнце

    Tекст: Катерина Туманова

    В Институте прикладной геофизики сообщили о трех сильных солнечных вспышках класса М, которые произошли в воскресенье.

    Три сильные вспышки на Солнце были зафиксированы в 10:46, 18:37 и 21:27 мск воскресенья, передает РИА «Новости» со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

    Событиям присвоены баллы М1.7, М1.2 и М1.1.

    Солнечные вспышки делятся на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X, где каждая следующая буква означает рост мощности излучения в десять раз.

    Вспышки класса M превосходят по мощности классы A, B и C, однако уступают экстремальному классу X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили о стремительном росте вспышечной активности на Солнце. В субботу Солнце повторило рекорд XXI века по числу вспышек за сутки.

    В четверг на светиле зафиксировали самую сильную за четыре недели вспышку предпоследнего класса мощности М.

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    8 ноября 2026, 20:12 • Новости дня
    НАСА объявило набор астронавтов для полетов на Луну и подготовки миссий на Марс

    Tекст: Игорь Иножарский

    НАСА открыло прием заявок от граждан США в новый отряд астронавтов, которые будут готовиться к полетам на Луну и Марс. Заявки принимаются до 4 декабря.

    НАСА начало набор нового класса астронавтов, которые примут участие в возвращении американцев на Луну, строительстве лунной базы и подготовке первых пилотируемых миссий на Марс, сообщается на сайте НАСА. Заявки принимаются от граждан США до 23:59 по восточному времени четверга, 3 декабря.

    «Это необыкновенное время для того, чтобы присоединиться к отряду астронавтов НАСА. Люди, которых мы отберем, смогут пройтись по Луне, жить и работать на лунной базе и помочь создать системы и операции, которые в конечном счете доставят экипажи на Марс», – заявил администратор НАСА Джаред Айзекман.

    Окончательный отбор агентство планирует завершить в конце 2027 года, после чего новые кандидаты приступят к подготовке. В 2024 году НАСА уже проводило набор: из более чем 8 тыс. заявок были отобраны 10 кандидатов, которые с 2025 года проходят почти двухлетнее обучение.

    Для участия требуется гражданство США и степень магистра в области точных, инженерных, биологических или компьютерных наук, а также не менее трех лет профессионального опыта после получения диплома. С 1960-х годов НАСА отобрало 370 кандидатов в астронавты, сейчас в действующем отряде агентства состоят 32 человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу НАСА анонсировало запуск нового лунного ровера Promise, который планируется отправить на поверхность Луны к концу 2028 года. В пятницу стало известно о возможном переносе высадки американских астронавтов на Луну в 2028 году из-за задержек в разработке скафандров компанией Axiom Space. Заместитель командира отряда космонавтов Роскосмоса Андрей Бабкин назвал создание атомной электростанции необходимым условием для освоения Луны.

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    6 ноября 2026, 21:35 • Новости дня
    Лихачев рассказал об интересе зарубежных ученых к созданию МБИРа в Димитровграде

    Лихачев: Зарубежные ученые проявляют интерес к созданию МБИРа в Димитровграде

    Tекст: Вера Басилая

    Ученые из дружественных России государств проявляют интерес к созданию многоцелевого быстрого исследовательского реактора (МБИР) в Димитровграде Ульяновской области, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

    «МБИР – это еще и международный консорциум наших друзей, наших дружественных стран, которые, конечно, с удовольствием впитывают в себя все наши наработки. Как известно, мы по-братски ими делимся еще с 50-х годов прошлого столетия», – цитирует Лихачева ТАСС.

    Он назвал МБИР уникальной энергетической установкой, которая станет лабораторией для развития четвертого поколения атомных реакторов.

    Глава Росатома пояснил, что пока не до конца известны все ответы на вопросы, связанные с многократным обращением топлива между быстрыми тепловыми реакторами, с работой с радиоактивными отходами в замкнутом топливном цикле и с материаловедением в новой энергетической системе. «И решить эти вопросы без МБИРа нельзя. И ничего подобного на планете по широте технологий и по качеству исследовательских программ на сегодняшний день нет и, что самое интересное, не планируется», – уточнил глава Росатома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник вьетнамский институт атомной энергии подписал меморандум об участии в исследованиях на базе строящегося реактора МБИР.

    В сентябре российские специалисты создали ключевое насосное оборудование для многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах.

    В апреле делегация госкорпорации провела переговоры с китайскими коллегами о возможности проведения научных экспериментов на исследовательском реакторе МБИР.

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    6 ноября 2026, 13:09 • Новости дня
    В Германии начали разработку космического оружия неограниченной дальности

    The Times: Немецкая компания разрабатывает оружие класса «космос – земля»

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкая технологическая компания Atmos Space Cargo ведет секретную разработку оружия класса «космос – земля» с неограниченной глобальной дальностью действия.

    Проект представляет собой высокоточную орбитальную систему для нанесения дальних ударов. Оружие состоит из конвенционального снаряда, запускаемого со спутника внутри защищенного спускаемого аппарата для предотвращения сгорания в атмосфере при падении, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Times.

    Генеральный директор компании Себастьян Клаус отметил необходимость привлечения крупного партнера из оборонной промышленности, например концерна MBDA. Такое сотрудничество позволит нарастить производство с этапа прототипа и решить ряд сложных политических и правовых вопросов.

    На пути развития проекта остаются значительные препятствия, включая отсутствие законодательного регулирования подобных технологий в космосе на уровне Евросоюза. Кроме того, неназванный военный источник издания указал, что траекторию полета такого оружия будет сравнительно легко обнаружить и отследить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Берлин запланировал масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем.

    В июле Лондон и Берлин договорились завершить конструирование новейшей крылатой ракеты к 2034 году.

    В начале июля власти Германии обсуждали с европейским оборонным концерном MBDA возможность производства сухопутного варианта американских крылатых ракет.

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    7 ноября 2026, 12:29 • Новости дня
    Ученые зафиксировали на Солнце более 30 взрывов за двое суток

    ИКИ РАН: На Солнце произошло более 30 взрывов за неполные двое суток

    Tекст: Мария Иванова

    В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили о стремительном росте вспышечной активности на Солнце.

    На Солнце наблюдается стремительный рост вспышечной активности, за неполные двое суток было зарегистрировано более 30 взрывов, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    Накануне космические средства слежения зафиксировали 18 вспышек класса C и выше, а за первые 12 часов субботы к ним добавилось еще 17 событий.

    В ИКИ РАН отметили, что общее число вспышек может достигнуть 40 или 50 к концу дня. Рост числа взрывов начался в середине недели: в понедельник и вторник вспышек не было, а в среду и четверг произошло по три события, включая крупную вспышку уровня M3.6.

    Главным источником активности стала крупная группа солнечных пятен, расположенная почти в центре видимого диска звезды. Энергия из глубины Солнца активно сжигается в непрерывных взрывах средней силы. Ученые пояснили, что для Земли такой режим более благоприятен, чем накопление энергии для редких и сильных вспышек, однако из-за расположения пятен напротив планеты риск сохраняется.

    Ученые напомнили, что рост активности происходит на фоне возмущенной магнитосферы Земли, которая попала в зону действия крупной корональной дыры. Дополнительные удары от мощных вспышек могут вызвать бурные реакции вплоть до магнитных бурь самого высокого уровня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу индекс вспышечной активности на Солнце увеличился с двух до пяти по десятибалльной шкале.

    В четверг вечером ученые зафиксировали на звезде самую сильную за четыре недели вспышку класса М.

    В понедельник слабая вспышка класса С прервала четырехдневный период отсутствия вспышечной активности.

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    6 ноября 2026, 13:17 • Новости дня
    Китайские ученые установили температурный рекорд на станции «Тяньгун»

    SCMP: Ученые из Китая установили температурный рекорд на станции «Тяньгун»

    Исследователи из Китая охладили атомы рубидия на космической станции «Тяньгун» до рекордно низкой температуры.

    Китайские ученые довели облако из тысячи атомов рубидия до температуры менее 10 триллионных градуса выше абсолютного нуля, побив предыдущие рекорды США и Германии, пишет South China Morning Post.

    По данным издания, этот прорыв позволит создать сверхточные космические датчики для поиска скрытых минералов, отслеживания изменения климата и проверки теории гравитации Эйнштейна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг китайские исследователи успешно завершили первое в мире испытание лазерной резки металла в условиях вакуума за бортом орбитальной космической станции.

    В июне с орбитальной станции «Тяньгун» вернули партию экспериментальных биоматериалов весом более 41 кг для исследования воздействия невесомости на развитие клеток.

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    6 ноября 2026, 18:54 • Новости дня
    AST SpaceMobile решила создать ракету для конкуренции со SpaceX

    Американская AST SpaceMobile решила создать 20-тонную ракету-носитель

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американская компания AST SpaceMobile планирует самостоятельно разработать 20-тонную ракету-носитель для выведения на орбиту спутников BlueBird.

    AST SpaceMobile построит собственную 20-тонную ракету для выведения спутников BlueBird на низкую околоземную орбиту с использованием двигателей Miranda компании Firefly Aerospace, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

    Ракета Blacklift получит многоразовую конструкцию и будет разработана специально для нужд AST SpaceMobile. Начиная с конца 2028 года она должна выводить на орбиту до пяти спутников BlueBird за один запуск.

    Собственная ракета позволит AST SpaceMobile напрямую конкурировать со SpaceX Илона Маска в сфере выведения спутников на орбиту. Сейчас SpaceX выводит на низкую околоземную орбиту около 20–30 спутников Starlink за один запуск ракеты Falcon 9.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Космические силы США завершили эксплуатацию двух последних спутников программы Defense Support Program, созданной для обнаружения пусков советских баллистических ракет.

    Ранее Космические силы США анонсировали запуск новой спутниковой разведывательной группировки для отслеживания движения объектов на суше и воде.

    До этого компания Amazon реализовала успешный запуск первой партии интернет-спутников в рамках проекта Kuiper для конкуренции со SpaceX.

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    7 ноября 2026, 11:11 • Новости дня
    Космонавт назвал создание АЭС необходимым условием для освоения Луны

    Космонавт Бабкин назвал создание АЭС на Луне условием для пилотируемых миссий

    Tекст: Мария Иванова

    Создание атомной электростанции на Луне является необходимым условием для дальнейшего освоения спутника Земли и проведения пилотируемых миссий, заявил заместитель командира отряда космонавтов Роскосмоса Андрей Бабкин.

    Без энергетической станции дальнейшее исследование Луны и проведение там пилотируемых миссий невозможно, передает РИА «Новости».

    «Если об этом заявлено, то для космонавтов это очень важный момент, потому что мы знаем хорошо условия работы на Луне… Поэтому без вот такой энергетической станции дальнейшее исследование Луны просто невозможно», – заявил космонавт-испытатель Андрей Бабкин на полях международного фестиваля «Наука 0+» в Ташкенте.

    По его словам, в условиях продолжительных лунных ночей, которые длятся около 14 земных суток, а также экстремально низких температур автономная атомная станция обеспечит необходимые стабильность и безопасность. Космонавт отметил особое значение надежного источника энергии при переходе от автоматических систем к пилотируемым экспедициям.

    Бабкин добавил, что на предполагаемом месте базирования на южном полюсе Луны солнце находится очень низко, а в некоторых областях ожидаемого скопления водяного льда света не бывает вообще. Ранее генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявлял о планах России совместно с Курчатовским институтом создать первую атомную станцию на Луне к середине 2030-х годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце вице-президент Российской академии наук Степан Калмыков назвал осуществимыми планы по созданию малой отечественной атомной электростанции на Луне.

    Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил о необходимости создания первой атомной электростанции на спутнике Земли к середине следующего десятилетия.

    В феврале президент Российской академии наук Геннадий Красников сообщил о включении возведения ядерного источника энергии в долгосрочный план освоения Луны.

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    7 ноября 2026, 13:45 • Новости дня
    Британия вывела на орбиту второй военный спутник Titania

    Минобороны Британии сообщило о запуске второго военного спутника Titania

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны Великобритании отчиталось о запуске на орбиту второго военного спутника Titania для наблюдения за поверхностью Земли.

    Пуск космического аппарата состоялся в октябре. Спутник весит около 100 кг и совершает оборот вокруг Земли каждые 90 минут со скоростью 27 тыс. км/ч, передает ТАСС.

    Спутник разработали в английском графстве Хэмпшир в рамках партнерства Лаборатории оборонных наук и технологий (DSTL) и компании BAE Systems. Первый британский военный спутник Tyche отправился на орбиту в августе 2024 года, а в следующем году ожидается запуск аппаратов Juno и Oberon.

    Кроме того, в рамках проекта Inaros Лондон проведет испытания трех нейроморфных сенсоров для отслеживания перемещений в космическом пространстве. Датчики разместят на объектах в Австралии, Британии и на Кипре для выявления угрожающей активности вблизи британских спутников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре вооруженные силы Британии создали первое специализированное подразделение военно-воздушных сил для защиты космической инфраструктуры королевства.

    В июле британская армия решила заменить устаревшие разведывательные беспилотники современными португальскими дронами.

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    7 ноября 2026, 20:30 • Новости дня
    Космические войска приняли на управление запущенный с Плесецка аппарат

    Роскосмос: Запущенный ракетой «Союз-2.1б» аппарат вывели на целевую орбиту

    Tекст: Мария Иванова

    Ракета-носитель «Союз-2.1б», стартовавшая с космодрома Плесецк, успешно доставила космический аппарат на расчетную орбиту, бортовые системы функционируют в штатном режиме.

    Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» успешно доставила космический аппарат на целевую орбиту. Старт и выведение аппарата прошли в штатном режиме, сообщает Роскосмос.

    После пуска ракета была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В настоящее время космический аппарат принят на управление наземными средствами космических войск Воздушно-космических сил.

    Отмечается, что с аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Все бортовые системы работают в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Космические войска Воздушно-космических сил запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с аппаратом в интересах Министерства обороны с космодрома Плесецк.

    Летом Министерство обороны сообщило об успешном проведении учебно-боевого пуска твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования.

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    6 ноября 2026, 21:45 • Новости дня
    Похожий на космический мусор металлический шар вынесло на берег в Таиланде

    Tекст: Вера Басилая

    Необычный круглый предмет, напоминающий часть космического аппарата, нашли на острове Май Пай в провинции Краби в Таиланде.

    Специалисты выясняют происхождение объекта, передает РИА «Новости» со ссылкой на таиландский государственный телеканал Thai PBS. «Агентство по развитию геоинформатики и космических технологий (GISTDA) начало расследование», – говорится в сообщении.

    Власти рекомендовали местным жителям не трогать и не перемещать предполагаемый космический мусор из-за потенциальной опасности токсичных химикатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американская космическая обсерватория Neil Gehrels Swift вошла в атмосферу Земли.

    В прошлом месяце фермер в Австралии обнаружил на пастбище крупный обгоревший объект и призвал Илона Маска или НАСА забрать его.

    В апреле вспышка в небе над индонезийской провинцией Восточная Ява вызвала панику среди местных жителей.

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    6 ноября 2026, 12:52 • Новости дня
    Японский астронавт Юи оценил надежность российских кораблей «Союз»

    Японский астронавт Юи заявил о высокой надежности российских кораблей «Союз»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Кимия Юи поделился положительными впечатлениями от полетов на пилотируемых кораблях «Союз МС» и Crew Dragon, особо отметив надежность российской техники.

    «Я очень люблю оба [корабля], конечно. Да, «Союз» очень надежный, у нас был замечательный командир Олег. И также Dragon, там [места для ног] чуть-чуть больше. Это удобно, если честно. Но я очень люблю оба. Поэтому я очень хочу еще раз полететь на «Драконе» и «Союзе», – заявил Юи на торжественной встрече в Звездном городке, передает ТАСС.

    Космонавт Сергей Кудь-Сверчков выразил надежду на продолжение традиции встреч международных экипажей в Звездном городке после возвращения с орбиты.

    В январе американский корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11 досрочно вернулся на Землю. В состав экспедиции входили космонавт Роскосмоса Олег Платонов, астронавты НАСА Зена Кардман и Майкл Финк, а также Кимия Юи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу космонавт-испытатель Сергей Прокопьев сообщил о назначении Дмитрия Петелина командиром экипажа для полета на МКС весной 2027 года.

    В среду российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Сергей Тетерятников с борта МКС поздравили соотечественников с Днем народного единства.

    В понедельник летчик-космонавт Иван Вагнер рассказал о высокой оценке вкуса российского творога и мясных консервов американскими астронавтами.

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    7 ноября 2026, 08:05 • Новости дня
    Китайская коммерческая ракета «Церера-2-Y3» вывела на орбиту четыре спутника

    Китайская ракета «Церера-2-Y3» вывела на орбиту четыре коммерческих спутника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разработанная компанией Galactic Energy ракета-носитель «Церера-2-Y3» успешно завершила испытательный полет, доставив на солнечно-синхронную орбиту высотой 535 км четыре космических аппарата.

    Запуск состоялся с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе страны. Испытательный полет аппарата признан успешным, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании-разработчика Galactic Energy.

    На орбиту доставлен экспериментальный аппарат «Гуаньлань», который стал самым маленьким и легким спутником-альтиметром в мире. Он предназначен для наблюдения за высотой поверхности моря. Также ракета вывела коммерческий метеорологический спутник «Юньяо-1-28», аппарат North China University-1 для мониторинга минеральных ресурсов и предупреждения о геологических катастрофах и спутник наблюдения за космической обстановкой «Цзюньтянь-1-06A».

    В компании подчеркнули, что точный вывод аппаратов стал значительным шагом в проверке надежности ракет данного типа. В январе первый испытательный полет «Цереры-2» завершился неудачей. Эта ракета-носитель средней грузоподъемности создана для коммерческих запусков и может доставлять до 1,3 т полезной нагрузки.

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