    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России
    Инфраструктура «Турецкого потока» на Кубани подверглась атаке украинских БПЛА
    Орбан заявил об угрозах семье со стороны украинцев
    Тарологов и астрологов Украины призвали отказаться от предсказаний на русском языке
    МИД связал удар Киева по Брянску с заявлениями США о «переломном моменте» в переговорах
    Песков назвал тревожными попытки Киева атаковать газопроводы в Черном море
    Президент Хорватии сравнил ЕС со стаей домашних кошек
    Китай внезапно сократил патрулирование Тайваня боевой авиацией
    Тело пропавшего под Звенигородом ребенка нашли в 800 м от пролома льда
    Сергей Миркин Сергей Миркин СВО устраняет ошибки Горбачева

    Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.

    32 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США в Иране увидели границы возможного

    Иранская авантюра позволила всем в мире окончательно убедиться, что попытки вернуть Вашингтону глобальное доминирование являются бесперспективными, но для США еще найдется подходящее место в глобальном мироустройстве.

    7 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Что означает смена «начальника доллара»

    Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.

    7 комментариев
    11 марта 2026, 21:25

    Reuters: Дмитриев встретился с представителями администрации США во Флориде

    Reuters: Дмитриев встретился с представителями администрации США во Флориде
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прибыл во Флориду, где проводит переговоры с представителями администрации США, пишет Reuters.

    Как отмечает Reuters со ссылкой на свои источники, встреча проходит в рамках российско-американской рабочей группы по вопросам экономики, передает ТАСС.

    В конце января Дмитриев провел переговоры в Майами с делегацией США. Он назвал эту встречу конструктивной.

    9 марта 2026, 22:35
    Путин и Трамп провели телефонный разговор

    Путин и Трамп по телефону обсудили Иран и Украину

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков. Беседа была инициирована американской стороной и продлилась около часа.

    «Сегодня вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США», – сообщил Ушаков. – «Разговор носил деловой, откровенный и конструктивный характер, как это обычно происходит в диалоге между российским и американским лидерами. Они давно не разговаривали по телефону, в последний раз – в конце декабря 2025 года».

    Стороны подтвердили готовность общаться на регулярной основе и обсудили ряд «крайне важных тем, связанных с текущим развитием международной обстановки».

    «Акцент, действительно, был сделан на ситуации вокруг конфликта с Ираном и на ведущихся при участии представителей США двухсторонних переговорах по украинскому регулированию», – рассказал Ушаков.

    Помощник российского президента отметил, что Путин высказал ряд соображений по скорейшему политико-дипломатическому урегулированию иранского конфликта, в том числе с учётом ранее проведённых контактов с лидерами стран Персидского залива и президентом Ирана.

    «Отмечу, что на этот счет [ситуация в Иране] состоялся весьма предметный и, я думаю, не бесполезный … обмен мнениями», – сказал он.

    По украинскому вопросу российская сторона высказала «положительную оценку посреднических усилий» команды Трампа и его лично.

    «Президент Трамп вновь выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт на Украине завершился скорейшим выходом на прекращение огня и достижением долгосрочного урегулирования», – уточнил Ушаков.

    В ходе беседы президентами также обсуждалась Венесуэла. «Прежде всего, в ракурсе положения дел на мировом рынке нефти», – пояснил помощник Путина.

    По оценке Ушакова, беседа получилась содержательной и будет иметь практическое значение для дальнейшей работы двух стран на различных направлениях международной политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва обладает необходимым дипломатическим капиталом среди стран Персидского залива, чтобы выступить посредником в регионе, оказавшемся в заложниках агрессивной политики Запада после атаки США и Израиля на Иран.

    Комментарии (44)
    10 марта 2026, 13:16
    Эксперт оценил попытки Трампа сбить мировые цены на нефть

    Экономист Митрахович: Цены на нефть вернутся к росту вопреки заявлениям Трампа

    Эксперт оценил попытки Трампа сбить мировые цены на нефть
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Цены на нефть будут меняться в зависимости от обстоятельств. Если боевые действия продолжат затрагивать нефтегазовую инфраструктуру ближневосточного региона, котировки снова перейдут к росту, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее Дональд Трамп назвал войну с Ираном «практически завершенной» и сообщил, что США отменят санкции в отношении нефтяной отрасли ряда стран.

    «Дональд Трамп попытался снизить растущие цены на нефть путем создания ощущения контролируемости ситуации. Заявив, что операция против Ирана близится к завершению, ему действительно удалось «сбить» стоимость энергоносителей с пиковых значений», – отметил Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

    Однако, по его оценкам, говорить о закреплении тренда не приходится. «Котировки продолжат меняться в зависимости от обстоятельств. Например, если боевые действия также будут затрагивать нефтегазовую инфраструктуру ближневосточного региона, цены перейдут к росту, и не важно, что говорит американский лидер», – уточнил собеседник.

    Эксперт напомнил, что судоходство по Ормузскому проливу до сих пор не восстановлено, а следовательно, постепенно станет нарастать нехватка того объема энергоресурсов, который обычно идет по этому маршруту. Митрахович допускает вариант, при котором Иран может согласиться на какой-либо компромисс с Вашингтоном. «Американцы на это рассчитывают», – добавил он.

    «Вместе с тем, если действующая власть в Иране, как и антагонизм Исламской республики в диалоге с США, сохранится, то перекрытие Ормуза или минирование пролива будет оставаться постоянной опцией для Тегерана. А значит цены на нефть, вполне возможно, продолжат расти», – заключил Митрахович.

    Ранее Дональд Трамп сделал ряд заявлений, призванных сбить цены на нефть. Так, он назвал войну с Ираном «практически завершенной». По его словам, у Исламской республики не осталось «ни флота, ни связи, ни военно-воздушных сил». «Они уже использовали все, что у них было, и им лучше не пытаться выкидывать никакие фокусы», – сказал президент США в интервью CBS News.

    Трамп отметил, что Штаты «могли бы многое сделать» с Ормузским проливом: он пояснил, что канал сейчас открыт и суда заходят в него. Тем не менее глава Белого дома все еще «раздумывает о том, чтобы взять его под контроль». Кроме того, американский лидер объявил об отмене санкций против нефтяного сектора некоторых стран. О каких именно государствах идет речь, правда, не уточняется. Глава Белого дома при этом не исключил, что восстанавливать рестрикции не придется, так как восстановится мир.

    Ранее агентство Reuters сообщило, что Вашингтон рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций в отношении России и высвобождения экстренных запасов сырой нефти в рамках пакета мер, направленных на сдерживание резкого роста мировых цен на нефть на фоне конфликта с Ираном.

    В пятницу Минфин США выдал Индии лицензию на закупку российской нефти. Разрешение будет действовать 30 дней и распространяется только на углеводороды, находящиеся на танкерах в море. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД назвал решение Вашингтона «не более чем попыткой США сделать вид, что все происходит с их ведома».

    Отметим, после начала конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть сильно выросли. В понедельник котировки приблизились к 120 долларам за баррель. После заявлений Трампа цена нефти Brent упала ниже 90 долларов, пишет The Wall Street Journal.

    Комментарии (8)
    11 марта 2026, 14:50
    За что испанцы считают Мерца трусом

    Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 00:38
    Путин сообщил Трампу об успехах российских войск в зоне СВО
    Путин сообщил Трампу об успехах российских войск в зоне СВО
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе телефонных переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа была затронута тема украинского конфликта, заинтересованность в разрешении которого выразили обе стороны, отметил помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков.

    «Дана характеристика происходящего в настоящее время на линии боевого соприкосновения, где российские войска продвигаются весьма успешно. Это, как было отмечено, является фактором, который должен побудить режим в Киеве пойти, наконец, по пути к переговорному урегулированию конфликта», – приводит пресс-служба Кремля слова Ушакова.

    Он добавил, что Трамп снова выразил заинтересованность в завершении конфликта на Украине прекращением огня и долгосрочным урегулированием. Путин же высказал положительную оценку посреднических усилий, предпринимаемых командой Дональда Трампа и им лично в решении этой проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп назвал одолжением Европе усилия США по Украине. В США обвинили главу киевского режима Владимира Зеленского в истощении западного вооружения перед войной с Ираном. В МИД заявили, что европейские страны пребывают в панике и неуверенности из-за риска прекращения американских поставок вооружений Киеву.

    Комментарии (15)
    10 марта 2026, 14:26
    Минченко оценил первый в 2026 году разговор Путина и Трампа

    Политолог Минченко: Позиция России по Ирану может сыграть роль в урегулировании на Украине

    Минченко оценил первый в 2026 году разговор Путина и Трампа
    @ Pete Marovich/CNP/Global Look Press, Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    России необходимо максимально выгодно для себя использовать ситуацию вокруг конфликта на Ближнем Востоке. Потенциальная позиция Москвы как посредника гипотетически может сыграть свою роль, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Так он прокомментировал телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Чем шире повестка переговоров, и чем больше США испытывают потребность в диалоге, тем легче американцы идут на контакт. Это классика взаимоотношений Москвы и Вашингтона», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Он напомнил, что предыдущий телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся в декабре 2025 года. «Неслучайно стороны именно сейчас отметили необходимость общаться чаще», – добавил собеседник. По его мнению, для России важно максимально выгодно для себя использовать текущую ситуацию. «Потенциальная позиция РФ как посредника гипотетически может сыграть свою роль», – заметил политолог.

    Минченко также высказал мнение, что Москве не следует поддаваться соблазну ситуативного, кратковременного снятия санкций с российской нефти, чтобы помочь американцам и европейцам «сбалансировать цены на углеводороды, а затем снова вернуться в режим ограничений». Накануне президент России отмечал, что страна готова поставлять нефть и газ в Европу, но ждет сигналов от ЕС о готовности отказаться от политической конъюнктуры в этой сфере.

    В понедельник вечером Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, беседа состоялся по инициативе американской стороны и продолжалась около часа. Главными темами разговора были конфликт с Ираном и ведущиеся при участии представителей США трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию.

    «Президент России высказал ряд соображений, направленных на скорейшее политико-дипломатическое урегулирование иранского конфликта, в том числе с учетом проведенных контактов с лидерами стран Персидского залива, с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, руководителями ряда других стран», – приводит комментарий Ушакова сайт Кремля.

    Трамп дал свою оценку развитию ситуации в контексте ведущейся американо-израильской операции. «Отмечу, что на этот счет состоялся весьма предметный и, я думаю, небесполезный обмен мнениями», – сказал помощник российского лидера. Он рассказал, что глава Белого дома вновь выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт на Украине завершился скорейшим выходом на прекращение огня для достижения долгосрочного урегулирования.

    С российской стороны были положительно оценены посреднические усилия команды Трампа, а также дана характеристика ситуации на линии боевого соприкосновения, «где российские войска продвигаются весьма успешно». «Это, как было отмечено, является фактором, который должен побудить режим в Киеве пойти наконец по пути к переговорному урегулированию конфликта», – заявил Ушаков.

    Кроме того, в телефонном разговоре была затронута тема Венесуэлы – прежде всего в ракурсе положения дел на мировом рынке нефти. «В целом повторю, что беседа получилась весьма содержательной и, несомненно, будет иметь практическое значение для дальнейшей работы двух стран на различных направлениях международной политики», – добавил помощник президента России.

    Трамп назвал хорошими телефонные переговоры с российским коллегой. Он признался, что остался доволен обсуждением украинской тематики. «В том, что касается Украины, это был позитивный разговор», – отметил президент США. По его словам, российская сторона предложила содействие в разрешении конфликта на Ближнем Востоке, однако Трамп заявил, что Москве стоит сосредоточиться на вопросе украинского кризиса.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил важность момента для переговоров Москвы и Вашингтона.

    «Важный телефонный разговор между президентом Путиным и президентом Трампом в решающий момент», – написал он в соцсетях. Дмитриев заявил, что российско-американский диалог жизненно важен для мира, так как восстановить и обеспечить глобальную энергетическую безопасность возможно только при участии России.

    Отметим, после начала конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть сильно выросли. В понедельник котировки приблизились к 120 долларам за баррель, но позже откатились к 90 долларам. На этом фоне Трамп выступил с рядом заявлений, чтобы остудить рынок. Так, он назвал войну с Ираном «практически завершенной» и сообщил, что США отменят часть санкций в отношении нефтяной отрасли ряда стран.

    В последний раз Путин и Трамп общались по телефону в конце декабря 2025 года. Тогда в ходе разговора главы государств договорились о создании двух рабочих групп по урегулированию конфликта на Украине – по вопросам безопасности и экономическим вопросам.

    Комментарии (6)
    10 марта 2026, 17:15
    Глава Пентагона: Разговор Путина и Трампа дал надежду на мир на Украине
    Глава Пентагона: Разговор Путина и Трампа дал надежду на мир на Украине
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и возможность восстановления мира на Украине, рассказал глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции.

    По словам Хегсета, Трамп «поддерживает крепкие отношения с мировыми лидерами, что позволяет расширять возможности для совместных действий», передает ТАСС. Хегсет отметил, что, по словам президента, разговор был хорошим, в ходе него обсуждалась возможность установления мира между Россией и Украиной.

    «Я не присутствовал при этом разговоре, но говорят, это был хороший разговор, в ходе которого была подтверждена, как мы надеемся, возможность установления некоторого мира между Россией и Украиной», – сказал он.

    Глава Пентагона добавил, что в беседе президентов также обсуждался конфликт с Ираном и подчеркивалось, что Россия, по мнению американской стороны, не должна быть вовлечена в развитие этого противостояния.

    Напомним, в ходе телефонного разговора Путин сообщил Трампу об успехах российских войск в зоне СВО.

    Трамп назвал разговор с Путиным по Украине позитивным.

    Комментарии (5)
    10 марта 2026, 22:28
    Пезешкиан в разговоре с Путиным поблагодарил Россию за поддержку Ирана
    Пезешкиан в разговоре с Путиным поблагодарил Россию за поддержку Ирана
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил Россию за поддержку Ирана, сообщила пресс-служба иранского президента.

    «Пезешкиан в свою очередь поблагодарил Россию за поддержку Исламской Республики Иран», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Пезешкиан рассказал Путину об атаках США и Израиля на гражданскую инфраструктуру Ирана. В ходе беседы Пезешкиан призвал осудить действия Израиля и США на международной арене.

    Пезешкиан и Путин обсудили продолжение контактов между Тегераном и Москвой, а также перспективы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по ключевым региональным вопросам, передает РИА «Новости».

    Иранская сторона заявила, что Путин, в свою очередь, сообщил о готовности России оказать любую необходимую помощь для скорейшего прекращения конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России провел второй телефонный разговор за неделю с Пезешкианом. В Кремле сообщили, что основное внимание во время беседы уделили развитию ситуации на Ближнем Востоке. США и Израиль продолжают бомбардировки территории Ирана с 28 февраля.

    Комментарии (4)
    10 марта 2026, 22:12
    Генконсульство России получило повреждения в результате атаки на Исфахан 8 марта
    Генконсульство России получило повреждения в результате атаки на Исфахан 8 марта
    @ t.me/MID_Russia

    Tекст: Антон Антонов

    Здание российского генконсульства в Исфахане получило повреждения в результате атаки на администрацию провинции в Иране 8 марта, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Атаке подверглась администрация губернатора провинции, в результате в служебном здании и жилых квартирах генконсульства были выбиты стекла. «Нескольких сотрудников отбросило взрывной волной. К счастью, обошлось без жертв и серьезных травм», – приводятся слова Захаровой на сайте МИД России.

    МИД назвал инцидент вопиющим нарушением международного права, напомнив о требованиях Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года. В заявлении отмечается недопустимость посягательств на неприкосновенность дипломатических объектов и безопасность их сотрудников.

    Захарова подчеркнула, что ситуация на Ближнем Востоке продолжает осложняться и затрагивать интересы все большего числа государств, в том числе через атаки на иностранные дипломатические представительства. Российская сторона призывает участников конфликта немедленно прекратить военное противостояние и вернуться за стол переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эскалация конфликта началась 28 февраля, США и Израиль начали бомбардировки территории Ирана. Тегеран нанес ответные удары по израильским землям и американским военным базам на Ближнем Востоке. В результате ракетного удара США и Израиля по объекту в провинции Исфахан было повреждено предприятие по стерилизации гамма-излучением.

    Комментарии (4)
    10 марта 2026, 08:26
    Трамп оценил разговор с Путиным об Украине

    Трамп назвал разговор с Путиным по Украине позитивным

    Трамп оценил разговор с Путиным об Украине
    @ Mohammed Badra/EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что беседа с президентом России Владимиром Путиным по вопросу Украины прошла положительно.

    Телефонный разговор президентов России и США о ситуации на Украине прошёл в позитивном ключе, передает РИА «Новости».

    Дональд Трамп сообщил журналистам, что обсуждение украинского кризиса с Владимиром Путиным было конструктивным, и отметил: «Мы обсуждали Украину... Мне кажется, разговор по этому вопросу прошел в позитивном ключе».

    Американский лидер также заявил, что считает конфликт на Украине «бесконечной борьбой», причиной которой является глубокая вражда между сторонами. По словам Трампа, урегулировать этот кризис крайне сложно из-за существующих разногласий.

    Дополнительно Трамп упомянул обсуждение с Путиным операции против Ирана. По его словам, российский президент был впечатлен действиями США, и Трамп отметил, что «никто никогда не видел ничего подобного».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, продолжавшиеся около часа. Стороны обсудили украинский конфликт и выразили заинтересованность в его разрешении.

    Комментарии (2)
    9 марта 2026, 23:45
    Reuters узнало о намерении США ослабить санкции против российской нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций против России, чтобы сдержать резкий рост мировых цен на энергоносители, вызванный атаками США и Израиля на Иран.

    Объявление о смягчении санкций может быть сделано в понедельник, сообщили три источника Reuters. Этот шаг призван увеличить мировые поставки нефти на фоне масштабных перебоев в поставках на Ближний Восток из-за расширяющегося конфликта. Но он может также осложнить усилия США по лишению России доходов от войны на Украине.

    Как сообщили источники Reuters, обсуждения могут включать как полное смягчение санкций, так и более целенаправленные варианты, которые позволят некоторым странам, таким как Индия, покупать российскую нефть, не опасаясь санкций со стороны США.

    «Президент Трамп и вся его энергетическая команда разработали четкий план по поддержанию стабильности на энергетических рынках задолго до начала операции «Эпическая ярость», и они продолжат рассматривать все заслуживающие доверия варианты», – заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Тейлор Роджерс.

    Напомним, президент России Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск возмутился планами США о смягчении санкций против России. Орбан призвал ЕС немедленно отказаться от энергетических санкций против России. WSJ узнала об опасениях в ЕС вынужденно изменить отношение к России.


    Комментарии (2)
    10 марта 2026, 13:59
    Песков отказался комментировать обвинения в адрес России в оказании помощи Ирану

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На фоне напряженности на Ближнем Востоке пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать обвинения в адрес Москвы в передаче разведданных Иран.

    Кремль не комментирует обвинения в якобы передаче разведданных Ирану на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам: «Мы их никак не комментируем».

    Он также не стал уточнять, обсуждался ли этот вопрос во вчерашнем разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, добавив: «По содержанию разговора мы уже сказали всё, что хотели».

    Песков воздержался от конкретизации предложений Москвы по урегулированию ситуации вокруг Ирана, которые были озвучены Владимиром Путиным в беседе с Дональдом Трампом. По его словам, «нет, в настоящий момент такой возможности конкретизировать нет. Да и нет, собственно, намерений таких». Представитель Кремля подчеркнул, что эти предложения уже доведены до собеседника, и дальнейшее развитие ситуации зависит от процесса согласования.

    Кроме того, Песков напомнил, что многие из предложений России по деэскалации на Ближнем Востоке по-прежнему остаются «на столе» и открыты для обсуждения участниками конфликта, включая США. При этом он отметил, что ситуация требует широкого согласования и участия разных сторон, и призвал «чуть-чуть набраться терпения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин еще до начала военных действий на Ближнем Востоке выступал с инициативой посредничества России для снижения напряженности в регионе.

    Иранский президент Масуд Пезешкиан выразил надежду, что Россия поможет отстоять права исламской республики на фоне атак со стороны США и Израиля.

    Москва, по мнению китайских экспертов, делится с Тегераном информацией о военных целях США, что затрудняет операции американской армии в регионе.

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 13:27
    Песков опроверг просьбу Трампа о прекращении огня на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп не поднимал вопрос о прекращении огня на Украине в разговоре с президентом России Владимиром Путиным, уточнил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

    Трамп не просил Владимира Путина о прекращении огня на Украине до урегулирования ситуации, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что таких условий не выставлялось и американская сторона зафиксировала позицию Москвы, корректно используя понятие «прекращение огня».

    По словам Пескова, «это уже неоднократно проговаривалось. Хорошо уже понятны все модальности, которые связаны с прекращением огня». Он также подчеркнул, что «прекрасно всем известна последовательная позиция президента Путина».

    Представитель Кремля добавил, что тема снятия санкций США на экспорт российской нефти не обсуждалась детально в ходе разговора лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры по инициативе американской стороны.

    Разговор продлился около часа. Дональд Трамп отметил, что беседа по вопросу Украины прошла положительно.

    В ходе разговора стороны затронули тему украинского конфликта и выразили заинтересованность в его разрешении.

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 08:50
    CNN: Ближневосточный конфликт сорвал планы США лишить Индию российской нефти

    Tекст: Мария Иванова

    Обострение конфликта вокруг Ормузского пролива сорвало давление Вашингтона на Нью-Дели, и Индия вновь наращивает закупки российской нефти для обеспечения своей энергетики, отмечает канал CNN.

    Попытки американской администрации вынудить индийские власти сократить потребление российских энергоносителей потерпели неудачу, передает ТАСС со ссылкой на канал CNN. Из-за давления Нью-Дели изначально начал переориентироваться на ближневосточных поставщиков. Однако военная операция против Ирана фактически заблокировала Ормузский пролив, через который проходит почти весь объем местной нефти.

    Оставшись без альтернатив, индийская сторона вновь обратилась к сырью из России. Вашингтон фактически признал невозможность лишить Москву одного из главных покупателей. На прошлой неделе американский Минфин даже выдал специальную лицензию сроком на 30 дней для закупки топлива, уже находящегося в море и загруженного до пятого марта.

    Ранее власти США седьмого февраля отменили пошлины в размере 25% на индийский импорт в обмен на отказ от российских поставок. Американские чиновники угрожали восстановить эти ограничения в случае продолжения сотрудничества с Москвой.

    Официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал пятого февраля подчеркнул важность обеспечения страны ресурсами. «Обеспечение энергетической безопасности 1,4 млрд жителей республики является высшим приоритетом правительства», – заявил дипломат. Ведомство добавило, что диверсификация источников энергии опирается исключительно на объективные рыночные условия.

    Российский посол Денис Алипов также подтвердил статус Москвы как крупнейшего поставщика энергоносителей в азиатскую республику. По его словам, западные санкции не смогли разрушить это взаимовыгодное партнерство.

    Ране агентство Reuters узнало о намерении США ослабить санкции против российской нефти.

    Власти Индии заявили о независимости от разрешений на покупку нефти из России.

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 13:47
    Песков подтвердил постоянный диалог Уиткоффа с российской стороной

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский спецпосланник Стивен Уиткофф поддерживает постоянный диалог с российскими представителями, что обеспечивает обсуждение самых чувствительных вопросов между двумя странами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Постоянное взаимодействие спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с представителями России позволяет обсуждать самые чувствительные вопросы, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге подчеркнул, что «Уиткофф находится в постоянном контакте со своими российскими собеседниками», что обеспечивает возможность передачи сигналов по важным темам.

    Песков также отметил, что в отношении новых раундов трехсторонних переговоров по Украине на данный момент отсутствуют конкретные даты и места проведения. «Конкретных дат пока нет по продолжению и конкретных мест по географии тоже нет», – сообщил он.

    Говоря о перспективах урегулирования конфликта на Украине, представитель Кремля подчеркнул, что все стороны заинтересованы в скорейшем прекращении боевых действий. По его словам, спорить с этим утверждением сложно, так как прекращение огня отвечает интересам всех участников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва сохраняет открытость к переговорам по урегулированию украинского кризиса, считая это соответствующим своим интересам.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва ведет переговоры с американской стороной напрямую, в отличие от Ирана.

    По словам Уиткоффа, Соединенные Штаты продолжают работу над соглашением по завершению конфликта на Украине.

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 21:52
    МИД связал удар Киева по Брянску с заявлениями США о «переломном моменте» в переговорах

    Tекст: Ольга Иванова

    Российское внешнеполитическое ведомство связало удар по Брянску с попыткой Запада сорвать переговоры по урегулированию на Украине.

    Удар Вооружённых сил Украины по Брянску совпал с заявлениями Белого дома о перспективах мирного процесса, отмечает РИА «Новости». В МИД России подчеркнули: «Неслучайно и совпадение по времени этой атаки с сигналами из Вашингтона, в которых выражается надежда на то, что в переговорах по украинскому урегулированию наступил переломный момент, а достижение мира вполне реально».

    Дипломаты считают, что атака была попыткой сорвать переговоры и спровоцировать эскалацию на фронте. МИД возложил ответственность за удар на «западных кураторов Киева», отметив, что подобные действия невозможны без их прямой поддержки.

    Москва потребовала от ООН дать объективную оценку произошедшему, предупредив, что отсутствие реакции будет расценено как одобрение действий Владимира Зеленского.

    Ранее спецпосланник Стивен Уиткофф выразил уверенность, что процесс урегулирования на Украине движется вперёд, и США сохраняют оптимизм относительно окончания конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удар ракетами Storm Shadow по Брянску стал возможен только при непосредственном участии специалистов из Британии.

    Также Песков назвал одной из основных задач спецоперации на Украине предотвращение повторения подобных атак по российским городам.

    Украина применяла не менее восьми ракет при массированном обстреле Брянска.

    В результате ракетной атаки украинских формирований на предприятие в Брянске погибли шесть человек и пострадали 42 мирных жителя.

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 02:11
    Песков: Москва не получала новых предложений по встрече Путина и Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Новых предложений по организации встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом не поступало, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Отвечая на соответствующий вопрос, Песков заявил: «Нет». Кроме того, его спросили, может ли Будапешт рассматриваться как приемлемая площадка. Песков отметил, что о саммите сейчас «речи не идет», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели телефонный разговор. После этого Трамп заявил, что временно снимает часть санкций. Трамп также допустил, что санкции возможно не придется вводить вновь.

    Путин сообщил Трампу об успехах российских войск в зоне СВО. Трамп назвал разговор с Путиным по Украине позитивным.

    Комментарии (0)
    Сийярто назвал атаку на «Турецкий поток» покушением на Венгрию
    КСИР заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке
    Гражданин США обвиняется в ущербе «ВСМПО-Ависма» на пять млрд рублей
    Иран объявил о смене стратегии против США и Израиля
    Эрдоган назвал Нетаньяху главным бедствием Израиля после Холокоста
    Венецианскую биеннале пригрозили лишить финансирования за приглашение России
    Микки Рурка выселили из дома в Лос-Анджелесе за долги по аренде

