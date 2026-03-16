Тбилиси в резкой форме отказался выполнять рекомендации Киева и Кишинева

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Как мы можем серьезно принимать рекомендации на этот счет от Украины и Молдавии, от их лидеров Владимира Зеленского и Майи Санду, которые запретили партии в своих странах?», – заявил на пресс-конференции 16 марта председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

24 страны ОБСЕ из 57 направили Грузии рекомендации по улучшению внутриполитической ситуации, однако Тбилиси счел выводы поверхностными и ангажированными.

«Нам рекомендуют, в частности, отозвать иск из КС. В числе стран, которые настаивают на этом, Украина и Молдавия, которые сами за последние годы запретили более 20 партий», – сказал Шалва Папуашвили.

Он напомнил, что Молдавия, в частности, запрещала партии за два дня до выборов парламента этой страны, а Украина принимала решения на уровне правительства и только потом выносилось судебное решение.

«Когда Зеленский, Санду учат нас уму-разуму по поводу запрета партий, это тоже показывает уровень фарисейства всего процесса (начатого ОБСЕ)», – заявил он.

ОБСЕ также требует от Грузии отозвать законы, принятые страной для защиты своего суверенитета и ценностей, – «О прозрачности иностранного финансирования» и «О запрете пропаганды ЛГБТ» (движение ЛГБТ признано экстремистским в России и запрещено).

КС приступит к рассмотрению иска правящей «Грузинской мечты» о запрете трех радкальных партий, включая саакашвилевское «Единое национальное движение», в ближайшие недели.