Трамп обвинил Украину в попытке повлиять на выборы в США

Трамп обвинил Украину в попытке вмешательства в выборы в США в 2024 году

Tекст: Тимур Шайдуллин

Американский президент Дональд Трамп обвинил Украину в попытках помешать его предвыборной кампании. В своем аккаунте Truth Social Трамп репостнул сообщение о якобы перехваченных данных украинского правительства, где обсуждается заговор по перенаправлению сотен миллионов долларов на переизбрание Джо Байдена. К публикации он также прикрепил статью Just the News с подробностями, пишет РИА «Новости».

По данным издания, недавно рассекреченные документы свидетельствуют, что в 2022 году украинские чиновники обсуждали возможность перевода значительных сумм на поддержку кампании Байдена 2024 года. Отмечается, что американская разведка получила эти сведения еще при Байдене, однако расследование не проводилось.

Только сейчас, как утверждает Just the News, о содержании этих сообщений узнала директор национальной разведки Тулси Габбард, а журналисты получили доступ к рассекреченному отчету. Трамп, уже занимавший кресло президента после выборов 2016 года, вновь выиграл президентскую гонку 5 ноября 2024 года, и стал первым с XIX века политиком в США, вернувшимся в Белый дом после четырехлетнего перерыва.

У демократов изначально выдвигался Джо Байден, однако партия в итоге сделала ставку на Камалу Харрис, которая проиграла выборы.

Ранее Трамп отметил, что отсутствие выборов на Украине указывает на отсутствие демократии в стране. Он также пригрозил союзникам США прекращением поддержки Киева из-за их позиции по Ормузскому проливу.

До этого депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский ждет смерти Трампа для вступления Украины в НАТО.