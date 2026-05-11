Политолог объяснил давление ЕС на Фицо из-за визита в Москву

Политолог Ткаченко: ЕС бесит, когда кто-то совершает нерусофобские действия

Tекст: Олег Исайченко

«Существует рациональная и иррациональная причины давления Брюсселя на словацкого премьера Роберта Фицо. Иррациональная – это русофобия, неприятие вообще любого типа отношений с Москвой, где Россия рассматривается в качестве дружественного и равного партнера. Когда кто-то совершает нерусофобские действия, европейцев это бесит», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Рациональная причина заключается в том, что Евросоюзу приходится говорить единым голосом в диалоге с Россией. К слову, это давняя мечта Брюсселя – централизовать власть. И начало СВО в 2022 году стало в некотором роде праздником для ЕС – довольно долго они могли делать вид, что действуют в едином порыве», – продолжил спикер.

На этом фоне у «ЕК прорезался аппетит». «Они понадеялись, что реально смогут изменить баланс сил в Европе в пользу Европейского Совета. В то же время Фицо, а до этого еще и Виктор Орбан, всем своим поведением показывают – вы не можете заставить нас вести себя одинаковым образом, особенно в части внешней политики, и у вас нет права наказывать нас за что-то», – рассуждает аналитик.

В заключении политолог обратил внимание на падение общей «культуры госуправления в ЕС и степень деградации политической культуры». «Соцсети изменили менталитет европейских политиков. Они гонятся за лайками, поэтому и прибегают к довольно непрофессиональным заявлениям. Это попытка вызвать понятные людям бытовые реакции – когда кто-то делает что-то неприемлемое, все свистят, а когда кто-то молодец, ему аплодируют», – резюмировал Ткаченко.

Ранее визит словацкого премьер-министра Роберта Фицо в Москву на 9 Мая вызвал довольно бурную реакцию в Европе. Так, канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что политика ждет серьезный разговор. «Мы поговорим с ним об этом сегодняшнем дне в Москве. Сегодня здесь, в Стокгольме, мы отмечаем День Европы, а это совсем другое дело», – заявил он.

Позднее стало известно, что руководство Евросоюза пытается найти способы воздействия на премьер-министра Словакии Роберта Фицо после его визита в российскую столицу, передает портал Euractiv. Брюссель уже предупредил Братиславу о проблемах в национальном агентстве сельскохозяйственных платежей, что создает риски для финансирования словацких фермеров.

Журналисты также напомнили об инициативе депутатов Европарламента, предложенной в апреле. Парламентарии призвали создать механизм заморозки выделения средств странам ЕС в случае нарушений принципов верховенства права, влияющих на бюджет блока.

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала выпад немцев: «Никакого Дня Европы без победы советского народа не было бы. Был бы один сплошной концлагерь с газовыми камерами». Она также добавила: «Хотя сколько их ни спасай, они из любой позиции самоорганизуются в концлагерь».

Напомним, Роберт Фицо вместе с другими иностранными лидерами посетил торжественные мероприятия по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В рамках визита состоялись его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Российский лидер на встрече с Фицо указал на конфронтационную линию Евросоюза. Переговоры лидеров двух государств в Кремле продлились около двух часов.