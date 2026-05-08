Tекст: Дарья Григоренко

Перед Днём Победы на границе между Эстонией и Россией образовались многокилометровые очереди. Тысячи жителей Балтии устремились в Россию, чтобы отметить 9 Мая, поскольку в Эстонии этот праздник официально не признаётся, передает «Царьград» со ссылкой на Shot.

На пограничном пункте между Ивангородом и Нарвой уже три дня фиксируются длинные заторы. Желающим пересечь границу приходится ждать от трёх до пяти часов, поскольку пограничники тщательно проверяют документы и багаж, обращая особое внимание на наличие санкционных товаров. Также у всех уточняют цели поездки, на что уходит около часа на каждого.

По прогнозам, основная нагрузка на границу ожидается 8 мая, когда поток желающих попасть в Россию может значительно вырасти. Многие приезжают всей семьёй, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях.

Во вторник Премьер Эстонии Кристен Михал решил отметить в Нарве 9 мая День Европы.

Ранее сообщалось, что граждане Эстонии массово раскупают туры в Нарву и на российскую границу ради празднования Дня Победы.

Празднование Дня Победы в Эстонии вызвало всплеск ненависти к русским жителям Нарвы со стороны местной прессы и властей.

