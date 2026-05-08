Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.2 комментария
Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Дня Победы возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Вместе с главой города память воинов почтили военный комендант столицы Евгений Селезнев и председатель комитета общественных связей Екатерина Драгунова, передает ТАСС.
К ним также присоединились представители кадетского движения.
Участники делегации возложили красные гвоздики и венки к мемориалу. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, после чего перед ними торжественным маршем прошла рота почетного караула.
Традиционно День Победы в Великой Отечественной войне отмечается 9 мая. В 2026 году страна празднует 81-ю годовщину исторического события.
В прошлом году президент Владимир Путин вместе с лидерами 30 иностранных государств почтил память советских воинов-освободителей.