  • Новость часаДипломат: Нарушив перемирие, Зеленский повесил на грудь нацистский крест
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Киев провалил перемирие ко Дню Победы
    Лавров пообещал беспощадный ответ за попытку сорвать День Победы
    Грузия потребовала от ЕС осознать важность Дня Победы
    Балтфлот принял в состав носителя «Калибров»
    Минобороны зафиксировало 1630 нарушений режима прекращения огня Украиной
    Аэропорты Юга России приостановили работу
    Лавров: Европа готовит нападение на Россию в манере Гитлера
    Трамп назвал удары по Ирану «любовным похлопыванием»
    Партия Стармера потерпела разгром на выборах
    Мнения
    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия идет по пути Прибалтики

    Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.

    3 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Электросамокаты на тротуарах доживают последние дни

    Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.

    29 комментариев
    8 мая 2026, 13:03 • Новости дня

    ПВО сбила два летевших на Москву дрона

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата, летевших на российскую столицу, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – указал градоначальник в Max.

    Ранее он также сообщал о сбитом БПЛА, летевшем на Москву.

    7 мая 2026, 15:54 • Новости дня
    Кремль опубликовал список подтвердивших визит в Москву на 9 Мая иностранных лидеров
    Кремль опубликовал список подтвердивших визит в Москву на 9 Мая иностранных лидеров
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль опубликовал список руководителей иностранных делегаций, которые примут участие в праздновании Дня Победы в Москве.

    В числе официальных гостей – президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Абхазии Бадра Гунба с супругой, а также президент Южной Осетии Алан Гаглоев, сообщает Кремль в Max.

    В Москву также прибудут президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит и верховный правитель Малайзии султан Ибрагим. Среди европейских лидеров в списке названы председатель правительства Словакии Роберт Фицо и представители Республики Сербской: президент Синиша Каран, председатель Народной скупщины Ненад Стевандич с супругой и глава партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик с супругой.

    В конце апреля помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву 9 мая.

    Ранее стало известно, что Фицо полетит в Россию через четыре страны.

    Комментарии (12)
    8 мая 2026, 08:32 • Новости дня
    Сбит летевший на Москву дрон
    Сбит летевший на Москву дрон
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону российской столицы, сообщил глава города Сергей Собянин.

    «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – добавил Собянин в Max.

    Напомним, в ночь с четверга на пятницу над Россией нейтрализовали 264 украинских беспилотника.

    Комментарии (7)
    7 мая 2026, 12:32 • Видео
    Почему Украина воюет колумбийцами

    Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    Комментарии (0)
    8 мая 2026, 09:35 • Новости дня
    В Москве ввели ежедневный фотоконтроль курьеров и автоматизацию скорости
    В Москве ввели ежедневный фотоконтроль курьеров и автоматизацию скорости
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве внедрили обязательную верификацию документов, ежедневный фотоконтроль и автоматическую регулировку скорости для всех курьеров, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

    Работники служб доставки теперь должны проходить обязательную проверку документов и ежедневный фотоконтроль перед выходом на смену. Кроме того, скорость их перемещения на велосипедах, мопедах и средствах индивидуальной мобильности контролируется автоматически, передает «Интерфакс».

    Новый регламент обеспечивает персональную ответственность работников, технический надзор и быстрое реагирование на нарушения. Максимальная скорость передвижения доставщиков ограничена отметкой 25 км/ч благодаря внедрению специальных модулей. В ведомстве подчеркнули, что нарушить скоростной режим в «медленных зонах» теперь технически невозможно.

    Обновление базы данных в реальном времени позволяет оперативно выписывать штрафы или блокировать аккаунты нарушителей. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что ежедневно в столице доставляется более 700 тыс. заказов. По его словам, автоматизация контроля и проверка личности повышают уровень безопасности, а доверие горожан к службам доставки за два года выросло до 80%.

    Ранее в Москве отстранили от работы 15 тыс. курьеров за нарушения стандартов.

    Комментарии (0)
    8 мая 2026, 07:07 • Новости дня
    На подлете к Москве за ночь уничтожено 26 беспилотников

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин в течение ночи сообщал в Max-канале об уничтоженных силами ПВО дронах ВСУ, летевших на Москву – с полуночи их было 26 штук.

    «Два БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Менее чем через час Собянин сообщил о еще одном ликвидированном беспилотнике.

    Напомним, ранее мэр Москвы сообщал, что с полуночи над городом уничтожены 20 дронов ВСУ. Затем силы ПВО отразили атаку трех дронов ВСУ в направлении Москвы.


    Комментарии (6)
    7 мая 2026, 21:52 • Новости дня
    В Москве ребенок выпрыгнул из окна из-за пожара

    Четырехлетний ребенок выпрыгнул из окна при пожаре в квартире Москвы

    Tекст: Вера Басилая

    Во время пожара в квартире на улице Степана Шутова в Москве четырехлетний ребенок, спасаясь от огня, выпрыгнул со второго этажа и получил травмы головы.

    Четырехлетний ребенок выпрыгнул из окна второго этажа, спасаясь от пожара в квартире на улице Степана Шутова на юго-востоке Москвы, передают «Известия». Как сообщили в МЧС, возгорание произошло на кухне, когда в квартире находились двое детей без присмотра взрослых. До прибытия пожарных оба ребенка покинули квартиру.

    Пожар заметил прохожий, он поднялся в квартиру, самостоятельно потушил огонь и спас второго ребенка, которого также госпитализировали для медицинского осмотра, передает НТВ.

    В результате происшествия пострадал ребенок 2021 года рождения. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и ссадины, пострадавший был госпитализирован. На момент происшествия родителей дома не было.

    В центре Москвы четырехлетний ребенок упал со второго этажа жилого дома. В марте трехлетняя девочка погибла после падения из окна квартиры на пятом этаже. До этого двое несовершеннолетних пострадали при пожаре в столичном жилом доме на улице Широкой.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 19:24 • Новости дня
    Сбившего актрису Добромилову байкера отправили под домашний арест

    Сбившего актрису Добромилову байкера отправили под домашний арест на два месяца

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мужчину, сбившего насмерть на Большой Дорогомиловской улице в Москве актрису Ксению Добромилову, отправили под домашний арест, сообщают информагентства.

    Мотоциклист, сбивший насмерть актрису Ксению Добромилову в центре Москвы, отправлен под домашний арест сроком на два месяца, сообщает РИА «Новости»  из зала суда. Такое решение принял Никулинский суд Москвы, отклонив ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу.

    «Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу отклонить… избрать обвиняемому Максиму Завирюхе меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца… освободить обвиняемого из-под стражи в зале суда», – огласил свое решение судья.

    Смертельный наезд произошел во вторник на Большой Дорогомиловской улице. Погибшей была 34-летняя актриса и фотограф Ксения Добромилова. Против водителя возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

    Добромилова родилась в Москве в 1991 году, окончила Театральный колледж имени Филатова по специальности «актриса музыкального театра». После учебы она работала в Театре Луны и Московском театре мюзикла. Известность к ней пришла после главной роли в клипе HammAli & Navai «Девочка война».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актриса Ксения Добромилова погибла 5 мая после наезда мотоцикла на Большой Дорогомиловской улице, где она делала фото на проезжей части.

    Рэпер Navai выразил соболезнования по поводу ее смерти. Позже в правоохранительных органах сообщили, что байкер, который сбил Добромилову, оказался трезв.

    Комментарии (248)
    7 мая 2026, 22:09 • Новости дня
    Собянин сообщил о 61 сбитом БПЛА над столичным регионом за сутки

    Tекст: Вера Басилая

    В столичном регионе силы противовоздушной обороны за текущие сутки сбили более шестидесяти беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Силы противовоздушной обороны сбили еще два вражеских беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил в Max Собянин. По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

    Всего с начала суток силы ПВО Москвы уничтожили 61 беспилотник, пытавшихся атаковать столицу.

    В период с субботы по вторник российскую столицу атаковали 50 беспилотных летательных аппаратов.

    Средства ПВО Минобороны ранее сбили два беспилотника, летевших на Москву.

    Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении восьми беспилотников, приближавшихся к городу.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 22:15 • Новости дня
    Столичный аэропорт Внуково вернулся к штатному режиму работы

    Tекст: Катерина Туманова

    Временные ограничения полетов в столичном аэропорту Внуково сняты, сообщил представитель Росавиации в Max-канале.

    «Аэропорт Внуково: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Напомним, чуть ранее вечером четверга Росавиация временно ограничила во Внуково прием и выпуск самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в ночь на четверг ограничила прием и выпуск рейсов в аэропортах Геленджика, Краснодара, Нижнего Новгорода, Ярославля, Саратова, Пензы и Пскова. А также ввела ограничения на использование воздушного пространства Ленинградской области.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 15:42 • Новости дня
    Средства ПВО сбили восемь летевших на Москву БПЛА

    Собянин: Уничтожены восемь летевших на Москву БПЛА

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации восьми беспилотников, которые приближались к городу.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены восемь БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил он в своем канале в Max.

    Ранее Собянин сообщил о 33-м с начала дня сбитом беспилотнике.

    В ночь на четверг над Россией сбили 347 украинских дронов.

    Комментарии (0)
    8 мая 2026, 00:20 • Новости дня
    Президент Абхазии прибыл в Москву на торжества по случаю Дня Победы

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Абхазии Бадра Гунба прибыл в Москву на торжества по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщил его пресс-секретарь Алхас Чолокуа в Telegram-канале.

    «По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина президент Абхазии Бадра Гунба с супругой Ирмой Хашиг 9 мая примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», – сказано в сообщении.

    Пресс-секретарь добавил, что в тот же день Гунба встретится с российским коллегой  Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий Spiegel написал, что депутаты из Германии, Чехии и Словакии посетят Москву в годовщину Победы. Песков рассказал, что Путин готовится ко встрече иностранных гостей на День Победы. При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что хочет поблагодарить бойцов Красной Армии в Москве 9 Мая.

    Комментарии (0)
    8 мая 2026, 02:05 • Новости дня
    Аэропорт Внуково снял ограничения

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил о снятии ограничений с московского аэропорта Внуково.

    «Аэропорт Внуково: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он в канале Max.

    Напомним, вечером четверга столичный аэропорт Внуково на несколько часов вернулся к штатному режиму работы, после чего Росавиация вернула воздушную гавань в особый режим работы.



    Комментарии (0)
    8 мая 2026, 01:05 • Новости дня
    Силами ПВО после полуночи на подлете к Москве уничтожены 13 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили 13 дронов ВСУ после полуночи на подлете к Москве, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он около 00.40.

    Через 10 минут Собянин уточнил, что силы ПВО нейтрализовали пять беспилотников, а еще через почти 15 минут он добавил о ликвидации еще пяти дронов ВСУ, направлявшихся к городу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин в четверг сообщал о более чем 30 сбитых с  начала беспилотниках. В ночь на четверг над Россией сбили 347 украинских дронов.

    Комментарии (0)
    8 мая 2026, 02:35 • Новости дня
    Число сбитых с полуночи на подлете к Москве дронов достигло 20 штук

    Tекст: Катерина Туманова

    С полуночи на подлете к Москве силами ПВО уничтожены 20 дронов ВСУ, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Четыре БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в 1.25.

    Еще два дрона было уничтожено через несколько минут после этого сообщения, а в 1.44 стало известно о еще одном уничтоженном на подлете к столице БПЛА.

    Напомним, ранее в ночь на пятницу силами ПВО на подлете к Москве были  уничтожены 13 дронов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин в четверг сообщал о более чем 30 сбитых с  начала беспилотниках. В ночь на четверг над Россией сбили 347 украинских дронов.


    Комментарии (0)
    8 мая 2026, 12:02 • Новости дня
    Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Дня Победы возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

    Вместе с главой города память воинов почтили военный комендант столицы Евгений Селезнев и председатель комитета общественных связей Екатерина Драгунова, передает ТАСС.

    К ним также присоединились представители кадетского движения.

    Участники делегации возложили красные гвоздики и венки к мемориалу. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, после чего перед ними торжественным маршем прошла рота почетного караула.

    Традиционно День Победы в Великой Отечественной войне отмечается 9 мая. В 2026 году страна празднует 81-ю годовщину исторического события.

    В прошлом году президент Владимир Путин вместе с лидерами 30 иностранных государств почтил память советских воинов-освободителей.

    Комментарии (0)
    8 мая 2026, 04:48 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку трех дронов ВСУ в направлении Москвы

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале о трех дронах, ликвидированных силами ПВО на подлете к городу.

    «Сбиты два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в 4.29.

    Чуть больше, чем через полчаса Собянин заявил о еще одном нейтрализованном дроне ВСУ.

    Напомним, ранее мэр Москвы сообщал, что с полуночи над городом уничтожены 20 дронов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин в четверг сообщал о более чем 30 сбитых с  начала беспилотниках. В ночь на четверг над Россией сбили 347 украинских дронов.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Кривую Луку в ДНР
    Дмитриев дал совет Мерцу, как не стать Стармером
    Нацразведка США обвинила Обаму в создании фальсификаций о России
    Власти Грузии объявили о выплате участникам Великой Отечественной войны
    Тысячи жителей Прибалтики отправились в Россию отпраздновать День Победы
    Украина сообщила о масштабном лесном пожаре возле Чернобыля
    Члена банды спецназовцев осудили за заказные убийства в Москве

    Какой мир на Ближнем Востоке выгоден России

    Энергетический кризис из-за военного конфликта США с Ираном сильно помог российскому бюджету нарастить нефтегазовые доходы. Поэтому быстрый мир и разблокировка Ормуза для России не лучший вариант. Равно как и обратный сценарий, когда война вспыхивает с новой силой. Какой конец ближневосточного кризиса более выгоден России? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Перейти в раздел

    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым

    Новый БТР создается в России – соответствующую инициативную разработку ведет «КамАЗ». Почему имеющиеся на вооружении бронетранспортеры БТР-82А нуждаются в замене, что не так с давним проектом К-16 «Бумеранг» – и какими качествами, с высокой вероятностью, будет обладать новая бронемашина? Подробности

    Перейти в раздел

    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал

    Секретариат НАТО озарила идея: привлечь профессиональных кинематографистов для антироссийской пропаганды. Сами кинематографисты такими попытками возмущены. Кино – это место, где НАТО точно не ждут, поэтому планы альянса посыпались на первой же линии обороны. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Где пожарить шашлык в Москве в 2026 году: шашлычные зоны, бронирование беседок и места для пикника

      В Москве жарить шашлыки разрешено исключительно в специально оборудованных пикниковых зонах. Разведение огня вне таких площадок – во дворах, на балконах или в лесу – влечет административный штраф. По данным на 2026 год, в городских парках и на природных территориях столицы доступно более 245 официальных точек, часть из которых работает круглогодично.

    • Салют на День Победы 2026: будет ли фейерверк 9 мая и главные точки просмотра

      9 мая 2026 года Россия отмечает 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В Москве и других крупных городах страны запланированы масштабные торжества, кульминацией которых традиционно становится праздничный салют Победы.

    • Когда высаживать огурцы и кабачки в открытый грунт в 2026 году: сроки по регионам, народные приметы и лунный календарь

      Огурцы и кабачки – две самые популярные тыквенные культуры на российских огородах. Их любят за неприхотливость, быстрый рост и щедрый урожай. Но есть одна общая черта, которая роднит эти овощи: они оба очень боятся холода. Легкий заморозок или посадка в непрогретую землю могут свести на нет все труды. В 2026 году сроки высадки будут зависеть не от календаря, а от реальной температуры почвы и воздуха. Разбираемся, когда высаживать огурцы и кабачки в разных регионах России, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, о чем говорят народные приметы и как не погубить рассаду из-за спешки.

    Перейти в раздел

    • Пашинян и Зеленский: русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации