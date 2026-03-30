Кубинской власти не привыкать к разговорам про ее скорый конец. Кубу хоронят 65 лет кряду, начиная с 1959 года. Америка перешла к политике военного террора, без оглядки на давно не существующее международное право. Куба действительно оказалась в тяжелом положении, которое можно без натяжек назвать критическим. Но Куба не сдастся.
В Москве 15 тыс. курьеров отстранили за несоблюдение стандартов доставки
В Москве из-за несоблюдения стандартов работы отстранили от деятельности уже 15 тыс. курьеров, использующих электровелосипеды для доставки, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Ликсутов пояснил, что городские жители активно сообщают о нарушениях через различные каналы, включая обращения в ГИБДД, а номера на велосипедах позволяют оперативно идентифицировать нарушителей.
Все поступающие жалобы проверяются через городские системы, после чего информация передается в курьерские службы. По словам Ликсутова, некоторых курьеров после проверки направляют на повторное обучение правилам вождения, других полностью исключают из базы данных, лишая доступа к заказам.
Заммэра отметил, что разделяет недовольство москвичей из-за нарушений и грубого поведения курьеров.
«Уверен, что совместно с курьерскими сервисами и ГАИ мы наведем порядок», – заявил Ликсутов.
Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев предложил Минтрансу ограничить движение электротранспорта курьеров по тротуарам. Он также выступил за введение обязательной регистрации и получения водительских удостоверений для курьеров на электросамокатах и электровелосипедах.
В Москве в 2025 году всего за два месяца прокатного сезона произошло 159 ДТП с участием электросамокатов и других СИМ, один человек погиб, 170 получили травмы.