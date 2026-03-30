В Москве 15 тыс. курьеров отстранили за несоблюдение стандартов доставки

Ликсутов сообщил о массовом отстранении курьеров за нарушения в Москве

Tекст: Вера Басилая

В Москве из-за нарушений и несоответствия столичным стандартам от работы отстранили уже 15 тыс. курьеров, сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, пишет «Коммерсантъ».

Ликсутов пояснил, что городские жители активно сообщают о нарушениях через различные каналы, включая обращения в ГИБДД, а номера на велосипедах позволяют оперативно идентифицировать нарушителей.

Все поступающие жалобы проверяются через городские системы, после чего информация передается в курьерские службы. По словам Ликсутова, некоторых курьеров после проверки направляют на повторное обучение правилам вождения, других полностью исключают из базы данных, лишая доступа к заказам.

Заммэра отметил, что разделяет недовольство москвичей из-за нарушений и грубого поведения курьеров.

«Уверен, что совместно с курьерскими сервисами и ГАИ мы наведем порядок», – заявил Ликсутов.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев предложил Минтрансу ограничить движение электротранспорта курьеров по тротуарам. Он также выступил за введение обязательной регистрации и получения водительских удостоверений для курьеров на электросамокатах и электровелосипедах.

В Москве в 2025 году всего за два месяца прокатного сезона произошло 159 ДТП с участием электросамокатов и других СИМ, один человек погиб, 170 получили травмы.