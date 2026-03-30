Атаки хуситов разогнали цены на нефть Brent
Нефть подорожала в начале недели на фоне атак хуситов
Мировой нефтяной рынок начал неделю ростом котировок на фоне опасений сокращения поставок после ракетных и беспилотных атак йеменских хуситов по Израилю.
Утром в понедельник цена июньских фьючерсов на нефть Brent выросла на 2,52% и достигла 107,97 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI с поставкой в мае поднялись на 1,69%, до 101,32 доллара. В начале торгов Brent впервые с 19 марта ненадолго превысила отметку в 116 долларов за баррель, сообщает РИА Новости.
Рост цен связан с опасениями сокращения поставок из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Армия Израиля заявила о перехвате двух беспилотников, запущенных из Йемена, а хуситы впервые с начала кризиса нанесли ракетный удар по Израилю.
Представитель движения «Ансар Алла» Яхья Сариа сообщил, что атаки будут продолжаться до прекращения израильских ударов по Ирану и Ливану.
По данным Reuters, аналитики JP Morgan во главе с Наташей Каневой отмечают: «Конфликт больше не сосредоточен в Персидском заливе и вокруг Ормузского пролива, а теперь распространяется на Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив – один из важнейших узловых пунктов в мире для потоков сырой нефти и нефтепродуктов». Эксперты предупреждают о высокой неопределённости сроков и исхода противостояния, что усиливает колебания на нефтяном рынке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило о нанесении ракетного удара по израильским военным объектам на юге Израиля.
Рынок нефти ранее отреагировал резким ростом цен Brent на 5,5% на фоне взаимных атак Израиля и Ирана и опасений перебоев поставок из региона.