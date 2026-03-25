Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.0 комментариев
Иран раскрыл масштаб разрушений от ударов США и Израиля
Более 85 тыс. гражданских объектов Ирана пострадали от атак США и Израиля
В результате ударов США и Израиля в Иране повреждены более 85 тыс. гражданских объектов, среди которых свыше 64 тыс. жилых домов.
Глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд привел данные о разрушениях гражданской инфраструктуры, передает ТАСС. По его словам, общее число пострадавших строений превысило 85 тыс. единиц.
Чиновник озвучил конкретные цифры потерь инфраструктуры в эфире государственной телерадиокомпании.
«С начала навязанной войны было повреждено более 85 176 гражданских объектов, из них более 64 583 жилых дома и 19 694 коммерческих здания», – сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, комитет по туризму городского совета Тегерана сообщил о повреждении более 120 исторических памятников в ходе авиаударов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила разрушение объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Исфахане и Тегеране.