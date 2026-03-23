Легкость получения микрокредитов делает их соблазнительными для людей, оказавшихся в отчаянной ситуации. Тот довод, что у людей должна быть возможность раздобыть где-то денег в самом крайнем случае, едва ли можно принять всерьез.
Удары США и Израиля повредили 120 исторических памятников в Иране
В результате авиаударов по Ирану повреждено более 120 памятников культуры, среди которых оказался и всемирно известный дворцовый комплекс Голестан.
Глава комитета по туризму городского совета Тегерана Ахмад Алави сообщил о значительном ущербе, нанесенном историческим зданиям, передает ТАСС.
По его словам, причиной разрушений стали действия американских и израильских военных сил.
Чиновник привел конкретные цифры, касающиеся масштабов бедствия. «По последним данным, с начала этого навязанного вторжения более 120 зарегистрированных исторических памятников по всей стране были повреждены», – заявил Алави.
Он уточнил, что 43 пострадавших объекта находятся непосредственно в столице страны. Среди них оказался уникальный комплекс Голестан, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее иранский Минкульт сообщил о повреждении 108 исторических памятников из-за атак. ЮНЕСКО подтвердила ущерб для дворца Чехель-сотун и мечети Джами в Исфахане.
Представитель Иранского общества Красного Полумесяца озвучил данные о разрушении почти 20 тыс. гражданских сооружений.