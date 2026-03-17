Удары США и Израиля повредили более сотни памятников в Иране

Минкульт Ирана сообщил о повреждении 108 исторических памятников из-за атак

Tекст: Мария Иванова

Министерство культуры и исламской ориентации заявило о значительном ущербе для исторического наследия страны. Всего пострадало 108 памятников, передает ТАСС.

«Количество поврежденных исторических и культурных памятников в различных регионах Ирана в результате недавних военных атак США и сионистского режима достигло 108», – приводит текст заявления агентство Tasnim.

Согласно данным ведомства, наибольшие убытки понесла провинция Тегеран, где повреждены 60 объектов. За ней следуют Исфахан с 19 пострадавшими памятниками и Курдистан, где зафиксировано 12 таких случаев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о повреждении объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Исфахане и Тегеране.

Иранский дипломат Эсмаил Багаи заявил о серьезном ущербе уникальному дворцу Чехель-сотун.

Кроме того массированные удары по провинции Тегеран привели к уничтожению 22 станций скорой помощи.