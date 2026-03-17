Судя по сообщению Пентагона об уничтожении 90 военных целей на Харке, уже начата подготовка к высадке. Скорее всего, морпехи будут забрасываться на остров вертолетами с территории Кувейта после того, как удастся нейтрализовать системы ПВО. Перед вертолетным десантом на Харк могут попытаться проникнуть американские «тюлени» и израильские диверсанты.
Удары США и Израиля повредили более сотни памятников в Иране
Минкульт Ирана сообщил о повреждении 108 исторических памятников из-за атак
В результате недавних ударов США и Израиля по Ирану пострадали 108 исторических объектов, из них 60 расположены в столичном Тегеране.
Министерство культуры и исламской ориентации заявило о значительном ущербе для исторического наследия страны. Всего пострадало 108 памятников, передает ТАСС.
«Количество поврежденных исторических и культурных памятников в различных регионах Ирана в результате недавних военных атак США и сионистского режима достигло 108», – приводит текст заявления агентство Tasnim.
Согласно данным ведомства, наибольшие убытки понесла провинция Тегеран, где повреждены 60 объектов. За ней следуют Исфахан с 19 пострадавшими памятниками и Курдистан, где зафиксировано 12 таких случаев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о повреждении объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Исфахане и Тегеране.
Иранский дипломат Эсмаил Багаи заявил о серьезном ущербе уникальному дворцу Чехель-сотун.
Кроме того массированные удары по провинции Тегеран привели к уничтожению 22 станций скорой помощи.