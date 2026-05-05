Сильная массовая кинопродукция, сравнимая с шедеврами прошлого столетия, представляет собой инструмент мобилизации широких народных масс. Но на Западе ни один политик не заинтересован в том, чтобы население его страны почувствовало себя сплоченным коллективом.
В Москве в ДТП попал рэпер, в чьем клипе снялась погибшая сегодня актриса Добромилова
Ferrari с рэпером Navai попал в аварию в центре Москвы
Спортивный автомобиль Ferrari, в котором, по предварительным данным, находился рэпер Navai (Наваи Бакиров), попал в дорожно-транспортное происшествие на Зубовском бульваре в центре Москвы.
Инцидент произошел вечером во вторник – машину развернуло, она подлетела и врезалась в столб и тротуар, передает РИА «Новости».
Очевидцы рассказали изданию, что предполагаемый виновник аварии сменил одежду и попытался скрыться, пересев в черную Toyota Camry, находившуюся неподалеку от места ДТП. Полиция работает на месте происшествия и устанавливает все обстоятельства.
Сотрудники ГИБДД подтвердили, что в результате аварии никто не пострадал. «Погибших нет, пострадавших нет», – заявил инспектор дорожной полиции.
Незадолго до этого актрису из клипа Navai «Девочка-война» Ксению Добромилову насмерть сбил мотоциклист на Большой Дорогомиловской улице в Москве.
