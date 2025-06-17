У побережья Ирана вблизи Ормузского пролива загорелись три судна

Tекст: Вера Басилая

Три судна были охвачены огнем у побережья Ирана в Оманском заливе, передает ТАСС. Суда находились недалеко от Ормузского пролива, по которому проходит главный маршрут экспорта нефти и газа из стран Персидского залива.

Иранский телеканал Press TV сообщил, что сведений о нанесении израильских ударов по этим судам на территории Ирана не поступало.

Ранее навигационные сигналы более чем 900 судов в районе Ормузского пролива и Персидского залива оказались нарушены на фоне усиления конфликта между Ираном и Израилем.