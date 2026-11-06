Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Львова-Белова сообщила о скором возвращении девяти детей на Украину
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о подготовке очередного этапа воссоединения девяти детей с родственниками на Украине.
Львова-Белова поблагодарила Меланию Трамп за поддержку в данной работе.
«Продолжаем эту работу. В ноябре готовим очередной совместный с первой леди США этап воссоединения – планируем помочь девяти детям вернуться к близким на Украине», – написала омбудсмен в «Максе».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Львова-Белова сообщила о создании украинской стороной поддельного сайта со списками якобы спрятанных в России десятков тысяч детей.
Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в четверг встретились с первой леди США Меланьей Трамп в Белом доме.