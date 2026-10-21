Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.10 комментариев
Украина создала фейковый сайт о якобы спрятанных в России детях
Львова-Белова: Украина создала фейковый сайт о якобы спрятанных в России детях
Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о создании украинской стороной поддельного сайта со списками якобы спрятанных в России десятков тысяч детей.
По ее словам, украинские власти создали ресурс с информацией о якобы спрятанных в России десятках тысяч детей, однако в этих перечнях числятся либо уже найденные, либо никогда не терявшиеся несовершеннолетние, передает РИА «Новости».
«Главный – о якобы спрятанных в России десятках тысяч детей. В качестве завесы украинской стороной был создан сайт, создающий ощущение наличия проверенной базы. В этом списке есть дети, которые уже давно нашлись или вовсе не терялись, есть те, кто еще до начала СВО достиг совершеннолетия. Но страшилка работает», – сказала Львова-Белова во время выступления на «Венских дискуссиях» ОБСЕ.
Она добавила, что в распространяемых Украиной списках нет реальных данных о близких людей, ведущих розыск. По ее словам, недостоверность сведений очевидна для всех, кто хочет разобраться в ситуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Львова-Белова сообщила о состоянии детей после атаки на Ростовскую область.
Летом омбудсмен рассказала об отсрочке возвращения детей на Украину из-за атак беспилотников.
В прошлом году она заявила о воссоединении троих детей с семьями на украинской территории.