Львова-Белова: Украина создала фейковый сайт о якобы спрятанных в России детях

Tекст: Ольга Иванова

По ее словам, украинские власти создали ресурс с информацией о якобы спрятанных в России десятках тысяч детей, однако в этих перечнях числятся либо уже найденные, либо никогда не терявшиеся несовершеннолетние, передает РИА «Новости».

«Главный – о якобы спрятанных в России десятках тысяч детей. В качестве завесы украинской стороной был создан сайт, создающий ощущение наличия проверенной базы. В этом списке есть дети, которые уже давно нашлись или вовсе не терялись, есть те, кто еще до начала СВО достиг совершеннолетия. Но страшилка работает», – сказала Львова-Белова во время выступления на «Венских дискуссиях» ОБСЕ.

Она добавила, что в распространяемых Украиной списках нет реальных данных о близких людей, ведущих розыск. По ее словам, недостоверность сведений очевидна для всех, кто хочет разобраться в ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Львова-Белова сообщила о состоянии детей после атаки на Ростовскую область.

Летом омбудсмен рассказала об отсрочке возвращения детей на Украину из-за атак беспилотников.

В прошлом году она заявила о воссоединении троих детей с семьями на украинской территории.