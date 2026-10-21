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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

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    Алексей Вагин Алексей Вагин «Закат Европы» может привести к новому расцвету

    Рост межпартийной поляризации, культурные войны, провалы «системных» коалиций и растущее недоверие к истеблишменту в странах Запада многими воспринимается как свидетельство упадка. Хотя именно войны, напряженная конкуренция и яростная политическая борьба в прошлом сделали Европу великой.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

    6 комментариев
    21 октября 2026, 18:20 • Новости дня

    Житель Кузбасса получил 15 лет колонии за домогательства к детям у школы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Кемеровский областной суд приговорил 52-летнего местного жителя к 15 годам колонии строгого режима за совершение действий сексуального характера в отношении четверых малолетних детей возле школы.

    Мужчина признан виновным в том, что заманил несовершеннолетних на безлюдный участок школьной территории и совершил действия сексуального характера, сообщает объединенный пресс-центр судов Кузбасса.

    «Кемеровский областной суд назначил наказание 52-летнему жителю города Кемерова за совершение действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших», – заявили в пресс-центре.

    По данным суда, инцидент произошел 19 мая 2025 года. Осужденного также лишили права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием или обучением детей, сроком на восемь лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе педофил-рецидивист в Архангельске также получил 15 лет особого режима.

    Ранее блогера Поднебесного приговорили к трем годам колонии по делу о педофилии.

    До этого в Общественной палате призвали к превентивным мерам против педофилов после убийства мальчика в Петербурге.

    19 октября 2026, 18:14 • Новости дня
    Мосгорсуд не разрешил футболисту Сафонову платить алименты со счета второй жены

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мосгорсуд признал незаконной попытку вратаря клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвея Сафонова использовать банковский счет своей новой супруги для выплаты алиментов ребенку от первого брака.

    Представитель спортсмена пояснил, что у его клиента возникли подозрения в нецелевом расходовании средств бывшей супругой. В связи с этим вторая жена Сафонова, блогер Марина Кондратюк, открыла специальный счет для прямых переводов ребенку, передает ТАСС.

    Футболист обратился к приставу с просьбой зачесть средства на новом счете в качестве алиментов, однако получил отказ. Сафонов обжаловал это решение в Хорошевском суде, но проиграл процесс, после чего подал апелляцию.

    «Решение Хорошевского суда по иску Сафонова к УФССП по Москве признать законным, оставить его без изменения. Решение вступило в силу», – сказано в постановлении Мосгорсуда.

    Матвей и Анастасия Сафоновы развелись в 2021 году. В феврале 2024 года приставы возбудили исполнительное производство из-за долга по алиментам в размере 59,4 млн рублей. С лета 2024 года 27-летний вратарь выступает за французский клуб «Пари Сен-Жермен».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца бывшая жена Сафонова попросила суд отложить дело об алиментах.

    Летом спортсмен оспорил в Конституционном суде норму об алиментах.

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    19 октября 2026, 18:48 • Новости дня
    Умер пострадавший при атаке беспилотника ВСУ на пригород Воронежа ребенок

    Tекст: Дарья Григоренко

    Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что четырехлетний мальчик, получивший тяжелые ранения при атаке беспилотника 28 сентября, скончался в реанимации.

    Четырехлетний ребенок, находившийся в крайне тяжелом состоянии после падения украинского беспилотника в пригороде Воронежа, умер в реанимации, сообщил Гусев в своем канале в Max.

    «Трагические новости пришли от наших врачей. В реанимации скончался мальчик 2022 года рождения, госпитализированный в крайне тяжелом состоянии после атаки БПЛА на пригород Воронежа утром 28 сентября. Почти месяц врачи делали все возможное и боролись за его жизнь, но тяжесть ранений практически не оставляла шансов», – написал он.

    Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего ребенка от себя лично и от имени местного правительства. Он добавил, что власти продолжат оказывать семье всю необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце при атаке БПЛА в Воронежской области пострадали трое детей и женщина.

    Летом губернатор Гусев сообщил о раненых из-за атаки дронов в регионе.

    В начале лета силы ПВО отразили ночную атаку 12 БПЛА над Воронежской областью.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    19 октября 2026, 18:14 • Новости дня
    Начато расследование 100 случаев насилия над детьми в соццентре в Казахстане

    В Казахстане начали расследовать 100 случаев насилия над детьми в соццентре

    Tекст: Дарья Григоренко

    Досудебное расследование начато в Казахстане после выявления более 100 фактов систематического насилия над воспитанниками центра специальных социальных услуг, сообщила Генеральная прокуратура республики.

    Как уточнили в генпрокуратуре, в Казахстане начато расследование из-за систематического насилия над детьми в центре социальных услуг в области Абай, передает РИА «Новости».

    «В ходе проверки центра специальных социальных услуг Аягозского района выявлено свыше 100 фактов систематического применения физического и психологического насилия к воспитанникам со стороны санитаров, которые пользовались беспомощным состоянием подопечных», – заявили в ведомстве.

    Уголовное дело заведено по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Причастные сотрудники отстранены от работы и ограничены в контактах с детьми. Детский центр в Аягозе оказывает помощь детям с психоневрологическими нарушениями и рассчитан на 105 мест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае воспитателя красноярского лагеря осудили за игнорирование насилия над детьми.

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    19 октября 2026, 18:08 • Новости дня
    Бастрыкин запросил доклад по проверке о жестоком обращении с детьми в Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки информации о систематическом жестоком обращении с детьми в семье жителя Москвы.

    В эфире одной из информационных программ сообщалось о том, что родственники москвича заявляют о систематическом нарушении прав проживающих с ним детей, в том числе о физическом насилии, передает ТАСС.

    В распоряжении журналистов имеются видеозаписи, подтверждающие факты издевательств. Отмечается, что одна из девочек после обращения в правоохранительные органы была помещена в социальный центр с целью оказания на нее давления и принуждения к отказу от показаний.

    «Следственными органами ГСУ СК России по Москве проводится проверка. Председатель СК России поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по г. Москве Ярошу С. М. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники СК завели дело из-за жестокого обращения с воспитанниками детского сада в Сочи.

    Правоохранители начали расследование по статье о халатности после физического воздействия на малышей в Барнауле.

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    19 октября 2026, 09:35 • Новости дня
    Двенадцатилетняя шахматистка сбежала от матери после турнира в Екатеринбурге

    В Екатеринбурге начались поиски пропавшей после турнира 12-летней шахматистки

    Tекст: Мария Иванова

    В Екатеринбурге сотрудники полиции и добровольцы отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 12-летнюю девочку, которая сбежала от матери после участия в шахматном турнире.

    Вечером 18 октября 12-летняя девочка пропала после игры на шахматном турнире в екатеринбургском торговом центре «Веер Молл», передает РИА «Новости».

    «Она участвовала в шахматном турнире в торговом центре «Веер Молл». После напряженной игры, на эмоциях, она убежала от мамы. С тех пор не выходит на связь, где она находится – неизвестно», – сообщили агентству в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».

    С вечера воскресенья розыском школьницы занимаются сотрудники полиции и волонтеры. Известно, что ребенок ушел без верхней одежды и денег. На девочке были голубая джинсовая рубашка, футболка, джинсы и балетки.

    Мать пропавшей обратилась с заявлением в полицию. В городском УМВД уточнили, что правоохранители анализируют записи с камер видеонаблюдения, а также опрашивают очевидцев и близких девочки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Подмосковье начали поиски пропавшей 15-летней девочки.

    В начале месяца в Рязани организовали розыск пропавшего четырехлетнего мальчика.

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    19 октября 2026, 10:41 • Новости дня
    Пропавшую после турнира в Екатеринбурге 12-летнюю шахматистку нашли

    В Екатеринбурге нашли сбежавшую после турнира 12-летнюю шахматистку

    Tекст: Мария Иванова

    В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов нашли 12-летнюю шахматистку, которая пропала после участия в турнире.

    Сбежавшая после шахматного турнира в Екатеринбурге 12-летняя девочка найдена и доставлена в отдел полиции, передает РИА «Новости» со ссылкой на УМВД города.

    «Несовершеннолетняя найдена. Находится в отделе полиции. В ближайшее время ее опросят и передадут законным представителям», – сообщили в пресс-службе управления.

    Девочка пропала вечером в воскресенье после напряженной игры в шахматном турнире в торговом центре «Веер Молл». По данным поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», она на эмоциях убежала от матери без верхней одежды и денег. Поисками ребенка занимались сотрудники полиции и добровольцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник 12-летняя шахматистка сбежала от матери после турнира в Екатеринбурге.

    На прошлой неделе в Подмосковье волонтеры начали поиски пропавшей 15-летней девочки.

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    19 октября 2026, 11:58 • Новости дня
    МВД: Пропавшая в Екатеринбурге юная шахматистка сбежала из-за проигрыша

    Tекст: Мария Иванова

    Пропавшая в Екатеринбурге 12-летняя девочка могла сбежать от матери из-за расстройства от поражения на турнире по быстрым шахматам.

    Двенадцатилетнюю девочку, пропавшую накануне после соревнований, нашли живой, в данный момент она находится в отделе полиции, передает ТАСС со ссылкой на городское управление МВД.

    «Предварительная причина – самостоятельно убежала, расстроившись из-за проигрыша», – рассказали в ведомстве.

    Исполнительный директор федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян уточнил, что соревнование было коммерческим. «Неофициальный турнир, федерация шахмат Свердловской области его не проводила», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пропавшую после турнира в Екатеринбурге 12-летнюю шахматистку нашли. Девочка сбежала от матери.

    В июле пропавшую в Петербурге шестилетнюю девочку обнаружили живой у соседей.

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    20 октября 2026, 19:20 • Новости дня
    Жительница Подмосковья получила условный срок за гибель пяти человек на пожаре

    Суд Воскресенска дал полтора года условно женщине за гибель детей и матери в пожаре

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Воскресенский городской суд приговорил к полутора годам лишения свободы условно жительницу Подмосковья, по вине которой в запертом доме сгорели четверо ее детей и мать.

    Суд признал ее виновной в причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и назначил ей наказание в виде полутора лет условно с аналогичным испытательным сроком, сообщили в объединенной пресс-службе судов Московской области.

    Установлено, что 21 февраля женщина оставила четырех малолетних детей и свою мать в жилом доме в селе Константиново. При этом она не отключила от сети водонагреватель, а также закрыла входную дверь снаружи на ключ.

    В доме не было ручек на створках окон и запасного комплекта ключей, из-за чего запертые люди не смогли выбраться, когда вечером начался пожар. В результате погибли 62-летняя женщина и четверо детей в возрасте от трех до шести лет, спастись удалось лишь 14-летнему подростку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в подмосковном селе Белый Раст локализовали пожар на складе.

    В феврале в Подмосковье осудили мужчину, потерявшего в пожаре жену и троих детей.


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    20 октября 2026, 18:26 • Новости дня
    Директора вагона-ресторана на Кубани отдали под суд за отравление 40 детей

    На Кубани завершили дело об отравлении 40 детей в поезде Кисловодск – Тында

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Уголовное дело в отношении директора вагона-ресторана поезда Кисловодск – Тында, обвиняемого в массовом пищевом отравлении несовершеннолетних пассажиров, направлено в кубанский суд.

    В июле 2025 года в пассажирском поезде Кисловодск – Тында обвиняемый нарушил санитарные нормы, из-за чего в пищу попали болезнетворные бактерии. Зараженную еду подали двум группам несовершеннолетних, которые возвращались в Самарскую область с учебно-тренировочных сборов, передает РИА «Новости».

    В результате инцидента более 40 детей госпитализировали в больницы Краснодарского края с пищевым отравлением, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

    Следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Директору вагона-ресторана вменяется нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе суд вынес приговор поставщице питания детского сада за отравление детей.

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    19 октября 2026, 15:22 • Новости дня
    Женщина с ребенком погибли при ударе дрона ВСУ в Херсонской области

    Женщина с ребенком погибли при ударе дрона ВСУ в Скадовске Херсонской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Кравченко сообщила, что в Скадовском округе Херсонской области в результате атаки украинского беспилотника погибли женщина и ее ребенок.

    В Скадовском округе Херсонской области жертвами атаки дрона со стороны украинских войск стали два мирных жителя. «В Скадовском округе в результате атаки украинских нацистов с применением БПЛА погибли женщина и ее ребенок 2012 года рождения», – говорится в сообщении в канале аппарата уполномоченного по правам ребенка в Херсонской области в Max.

    По ее словам, гибель подростка является трагедией, которой нет и не может быть оправдания. Детский омбудсмен подчеркнула, что виновные в этом преступлении понесут заслуженное наказание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце член избирательной комиссии погибла при атаке дрона на автобус в Херсонской области.

    Украинские беспилотники сожгли здание сельсовета в херсонской Константиновке.

    Летом глава региона Владимир Сальдо заявил о минировании местных дорог украинскими аппаратами.

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    19 октября 2026, 16:12 • Новости дня
    Минпросвещения призвало не перегружать школьников учебой на каникулах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Родителям школьников рекомендовано не перегружать детей учебой во время каникул и организовать им отдых без гаджетов, заявила эксперт Минпросвещения, замдиректора по воспитательной работе Российской гимназии при Государственном Русском музее Галина Плинюс.

    «Не перегружайте учебой. Каникулы – это время отдыха. Не стоит заставлять ребенка выполнять учебные задания с избытком. Ограничьте время, которое ребенок проводит с телефоном или планшетом, и обязательно компенсируйте это активностями «вне экрана»: прогулки, спорт, творчество», – приводит РИА «Новости» слова Плинюс.

    Эксперт отметила, что при организации досуга родителям необходимо учитывать возраст детей. Младшим школьникам важно неструктурированное время для свободной игры, а подросткам – время для общения и хобби.

    Плинюс также посоветовала обсуждать планы вместе с ребенком и привлекать его к выбору активностей, чтобы он почувствовал свою значимость.

    «Не забывайте про чтение. Выбирайте книги, которые действительно нравятся, а не только по школьному списку. Чтение развивает воображение и словарный запас», – заключила эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Российский союз туриндустрии предупредил о мошеннических схемах в преддверии школьных каникул.

    В августе Минпросвещения сообщило о дополнительных каникулах для первоклассников.

    Осенние каникулы у школьников в новом учебном году оказались длиннее зимних.

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    19 октября 2026, 14:22 • Новости дня
    РСТ предупредил о мошеннических схемах в преддверии школьных каникул

    РСТ: Мошенники обманывают родителей перед осенними школьными каникулами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В преддверии осенних школьных каникул мошенники могут предлагать родителям путевки в лагеря, экскурсии и выездные курсы, предупредили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

    «В преддверии осенних школьных каникул родителям предлагают путевки в лагеря, выездные курсы, языковые интенсивы, спортивные сборы и экскурсионные поездки. При бронировании важно проверить организатора и условия оплаты: под видом привлекательных предложений мошенники могут выманивать предоплату, данные банковских карт, пароли и коды из СМС или мессенджеров», – приводит сообщение союза РИА «Новости».

    Вице-президент РСТ, генеральный директор юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов отметил, что злоумышленники часто давят на родителей, заявляя о последнем месте, скорой отмене брони или краткосрочной скидке. Поэтому важно не поддаваться эмоциям и проверять предложения через официальные контакты организаторов.

    Кроме того, мошенники могут обещать бесплатные или льготные путевки, требуя оплатить только дорогу, страховку или оформление документов. Также используются поддельные страницы бронирования, фальшивые чаты, опросы и голосования. Иногда они представляются сотрудниками школ и запрашивают личные данные.

    В РСТ посоветовали родителям проверять детские лагеря в официальных региональных реестрах, сверять данные о туроператорах и турагентах в едином федеральном реестре Минэкономразвития. Оплачивать услуги следует только на расчетный счет организации, а не на карту частного лица. Также необходимо уточнять предложения, якобы поступившие от школы, непосредственно у администрации, и никогда не сообщать коды и пароли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу РСТ опроверг сообщения о резком снижении цен на туры в Турцию.

    Ранее союз сообщил о снижении спроса на детские лагеря у моря.

    Также РСТ заявил о завершении вывоза застрявших в третьих странах из-за иранского конфликта.

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    19 октября 2026, 12:34 • Новости дня
    ВОЗ сообщила о гибели ребенка каждые пять минут из-за насилия

    ВОЗ: Около 1 млрд детей в мире столкнулись с насилием за год

    Tекст: Мария Иванова

    Региональное бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья заявило, что каждый год порядка 1 млрд детей подвергаются эмоциональному, сексуальному или физическому насилию.

    «По данным ВОЗ, ежегодно в мире 1 млрд детей сталкиваются с физическим, сексуальным или эмоциональным насилием, что может привести к долгосрочным последствиям для их физического и психического здоровья», – отметило региональное бюро, передает ТАСС.

    В организации подчеркнули, что каждые пять минут в результате насилия погибает один ребенок. При этом смерти и долгосрочный вред от жестокого обращения можно предотвратить. Бюро обратило внимание на разработанную в Пакистане Национальную стратегию по искоренению насилия в отношении детей на 2026–2031 годы, которая направлена на усиление мер по защите 120 млн несовершеннолетних.

    Около 80% детей в Пакистане сталкиваются с насильственными методами воспитания, а 8,6 млн вовлечены в детский труд. Представитель ВОЗ в этой стране Ло Дапэн заявил, что Исламабад может рассчитывать на поддержку организации в реализации своих обязательств по искоренению всех форм насилия в отношении детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе бывший тренер сборной Ирландии предстал перед судом за насилие над детьми.

    Семья в США обвинила SnapChat в поощрении насилия над несовершеннолетними.

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    19 октября 2026, 12:30 • Новости дня
    Путин направил приветствие участникам конкурса «Родная игрушка»

    Путин направил приветствие финалистам конкурса «Родная игрушка»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин направил приветствие финалистам и участникам второго сезона всероссийского конкурса «Родная игрушка», отметив важность проекта для знакомства детей с культурным наследием страны.

    Владимир Путин подчеркнул, что представленные на конкурс работы выполнены с любовью и призваны воспитывать в детях уважение к духовно-нравственным ценностям, сообщается на сайте Кремля.

    «Ваш интересный, содержательный проект с каждым годом укрепляет свои традиции и вновь объединяет увлеченных, мастеровитых, энергичных людей самых разных возрастов и профессий, молодежь и целые семьи», – заявил Путин.

    Президент отметил, что все работы выполнены с любовью к детям и призваны развивать у них художественный вкус и интерес к творчеству, воспитывать уважение к непреходящим духовно-нравственным ценностям, знакомить с богатым историческим и культурным наследием страны, самобытными традициями и обычаями народов России.

    Он добавил, что лучшие игры и игрушки обязательно станут серьезным подспорьем для родителей и педагогов, а также источником радости для детей.

    Путин пожелал финалистам и участникам мероприятия успехов и всего самого доброго.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом определились 29 финалистов всероссийского конкурса «Родная игрушка».

    Весной были выпущены изделия победителей первого сезона проекта.

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    21 октября 2026, 18:09 • Новости дня
    Полиция Италии опознала 11-летнего участника погромов в Милане

    Corriere della Sera: Полиция опознала 11-летнего участника беспорядков в Милане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Итальянские карабинеры установили личность 11-летнего мальчика, ставшего самым молодым участником недавних беспорядков в Милане.

    Юный гражданин Италии был опознан правоохранителями в одной из школ на юге Милана, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Corriere della Sera. Видеозаписи с участием ребенка, одетого в темную одежду с закрытым лицом, получили широкое распространение в социальных сетях. На кадрах видно, как мальчик выходит из магазина с украденными вещами, а также находится рядом с горящей мусорной корзиной.

    Поскольку участнику беспорядков еще не исполнилось 14 лет, он не подлежит уголовной ответственности. Тем не менее полиция может направить информацию о нем в прокуратуру по делам несовершеннолетних и социальные службы.

    Массовые акции протеста прошли в ряде городов Италии 17 и 18 октября, наиболее крупные из них – в Милане. В ходе столкновений были задержаны более 300 человек, пострадали свыше 110 полицейских.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Италии решили ужесточить меры против участников погромов в Милане.

    В понедельник правительство направило в город сотни военных из-за массовых беспорядков.

    В тот же день полиция задержала более 270 участников протестов.

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    Новая лунная гонка приняла ядерный характер

    Заявление гендиректора Росатома Алексея Лихачева подтверждает масштабные планы: Россия намерена развернуть ядерную установку на Луне к середине 2030-х годов. Что это будет за реактор? На каких технологиях построен? Какие возможности даст для освоения Луны? И зачем нам вообще Луна? Подробности

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    Лукашенко отомстил Латвии не только шпротами

    Белоруссия запретила ввоз широкой номенклатуры товаров из Латвии, включая знаменитые шпроты. Это месть, которая подана холодной: Минск не раз игнорировал санкции со стороны Риги или отвечал асимметрично, почти дружественными жестами. Что же стало последней каплей, переполнившей чашу белорусского терпения? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

    • «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

      Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

    • По чьему приказу разносят Францию

      Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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