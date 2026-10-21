Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.10 комментариев
Житель Кузбасса получил 15 лет колонии за домогательства к детям у школы
Кемеровский областной суд приговорил 52-летнего местного жителя к 15 годам колонии строгого режима за совершение действий сексуального характера в отношении четверых малолетних детей возле школы.
Мужчина признан виновным в том, что заманил несовершеннолетних на безлюдный участок школьной территории и совершил действия сексуального характера, сообщает объединенный пресс-центр судов Кузбасса.
«Кемеровский областной суд назначил наказание 52-летнему жителю города Кемерова за совершение действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших», – заявили в пресс-центре.
По данным суда, инцидент произошел 19 мая 2025 года. Осужденного также лишили права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием или обучением детей, сроком на восемь лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе педофил-рецидивист в Архангельске также получил 15 лет особого режима.
Ранее блогера Поднебесного приговорили к трем годам колонии по делу о педофилии.
До этого в Общественной палате призвали к превентивным мерам против педофилов после убийства мальчика в Петербурге.