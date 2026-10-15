Педофил-рецидивист в Архангельске получил 15 лет особого режима

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мужчина был признан виновным в совершении действий сексуального характера с угрозой применения насилия в отношении ребенка, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление суда.

В 2018 году Колесников напал на девочку, предложив ей работу фотографом. Он вышел на свободу в феврале 2026 года. Спустя два месяца мужчина вновь заманил подростка, искавшую подработку по уборке, через интернет.

«Педофил, оставшись наедине с ребенком, угрожая расправой, заставил ее частично раздеться, затем отпустил», – сообщили в суде.

Отмечается, что Колесников ранее признавался в неспособности подавить желание нападать на детей. Суд назначил ему 15 лет лишения свободы в колонии особого режима, учитывая его предыдущую судимость за аналогичное преступление.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце педофила-рецидивиста отдали под суд в Омске за убийство московской школьницы.

В марте во Владикавказе арестовали мужчину по делу о сексуальных преступлениях против детей.

В прошлом году в Липецкой области осудили рецидивиста за преступления против детей.