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Блогера Поднебесного приговорили к трем годам колонии по делу о педофилии
Суд в Петербурге приговорил блогера Алексея Поднебесного к трем годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о педофилии.
Поднебесный признан виновным по двум эпизодам полового сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Фигуранта взяли под стражу в зале суда, передает РИА «Новости».
При этом от отбывания наказания за совершение двух преступлений, связанных с развратными действиями, блогер освобожден из-за истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
По версии следствия, в августе 2024 года Поднебесный приехал на отдых в Петербург, где неоднократно совершал развратные действия в отношении 15-летней девушки и вступал с ней в половую связь. В мае 2025 года суд изменил ему меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий.
В четверг суд вынес заочный приговор блогеру Каролине Гляненко** (в списке террористов и экстремистов) за склонение к экстремизму. Во вторник СМИ назвали грозящий Юрию Дудю* (иноагент) срок по делу о призывах к терроризму.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом
** Внесен в список террористов и экстремистов в РФ