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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    2 комментария
    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

    10 комментариев
    2 октября 2026, 12:59 • Новости дня

    Beatles выпустили альбом с ранее неизвестной песней Леннона

    Вышло специздание альбома Rubber Soul с ранее неизвестной песней Леннона

    Beatles выпустили альбом с ранее неизвестной песней Леннона
    @ Alex Whitehead/SWpix.com/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Британская группа Beatles выпустила специальное издание альбома 1965 года Rubber Soul, в которое вошла ранее неизвестная композиция Джона Леннона.

    Британская группа Beatles выпустила специальное издание альбома 1965 года Rubber Soul, релиз уже доступен на стриминговых платформах, передает РИА «Новости».

    Над пластинкой работали продюсер Джайлс Мартин и звукоинженер Сэм Окелл. Обновленный альбом представлен в новом стереомиксе, оригинальном мономиксе, версии с американского издания Capitol и миксе Dolby Atmos.

    В релиз вошли неиздававшиеся сессионные записи, демоверсии, новый двойной сингл Day Tripper/We Can Work It Out и неизвестная композиция Джона Леннона Little Girl. Альбом также поступил в продажу на виниловых пластинках, компакт-дисках и в формате Blu-ray.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом сайт Beatles объявил о выходе специального издания альбома Rubber Soul.

    В начале года певец Робби Уильямс опередил коллектив по числу альбомов в чартах.

    1 октября 2026, 11:11 • Новости дня
    Захарова назвала журналиста Би-би-си посмешищем из-за британской пропаганды

    Захарова: Журналист Би-би-си Розенберг стал посмешищем из-за пропаганды работодателя

    Захарова назвала журналиста Би-би-си посмешищем из-за британской пропаганды
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Журналист корпорации Би-би-си Стив Розенберг стал посмешищем из-за пропагандистских штампов и установок своего работодателя, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Он стал посмешищем не в индивидуальном качестве, не потому, что он такой, а он стал посмешищем потому, что он работает в такой корпорации», – сказала Захарова в эфире «Соловьев LIVE», передает РИА «Новости».

    Дипломат отметила, что британские нарративы сделают посмешищем «даже самого лучшего человека». По ее словам, Розенберг выступает олицетворением того, во что превратилась современная британская пресса, и демонстрирует «суть журналистики по-британски».

    Так Захарова прокомментировала недавний вопрос Розенберга главе МИД Сергею Лаврову на полях клуба «Валдай» о том, признает ли Москва ведение «гибридной войны» против Европы. Министр в ответ указал на прямую вовлеченность Запада в конфликт через поставки оружия Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лавров поспорил с британским журналистом о «гибридной войне».

    В августе Захарова с юмором отреагировала на опрос Би-би-си на улицах Москвы.

    Летом журналист Би-би-си пообещал Захаровой осветить теракт ВСУ в Енакиево.

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    29 сентября 2026, 14:50 • Новости дня
    Политолог предсказал ответ Британии на ультиматум Аргентины

    Политолог Хейфец: Лондон отвергнет ультиматум Аргентины по нефтедобыче

    Политолог предсказал ответ Британии на ультиматум Аргентины
    @ REUTERS/Gary Clement

    Tекст: Олег Исайченко

    Буэнос-Айрес требует от Лондона остановить нефтедобывающий проект у спорных Мальвинских (Фолклендских) островов, поскольку считает такую деятельность незаконным использованием своей территории, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Хейфец. По его прогнозам, Лондон отвергнет ультиматум Аргентины, и спор перейдет в судебную плоскость.

    «Власти Аргентины никогда не признавали суверенитет Британии над Мальвинскими (Фолклендскими) островами», – напомнил Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ.

    Он назвал требование южноамериканской страны к Лондону остановить добычу нефти в акватории спорных островов «последовательной позицией Буэнос-Айреса». «Аргентина считает проекты по добыче углеводородов незаконным использованием своей территории и настаивает на прекращении этой деятельности», – уточнил собеседник.

    Политолог также отметил, что аргентинские власти в какой-то мере пользуются моментом: администрация Трампа ситуативно намекает, что может пересмотреть свою позицию по островам из-за «неправильного» поведения британского правительства. Впрочем, оговорился Хейфец, вряд ли Вашингтон пойдет на такой шаг. «Тем не менее Аргентина последовательно отстаивает позицию о принадлежности островов», – подчеркнул спикер.

    По его прогнозам, Лондон сочтет ультиматум неприемлемым и незаконным и не станет сворачивать нефтяные проекты. В таком случае Буэнос-Айрес реализует свою угрозу и обратится в Международный трибунал по морскому праву. Как полагает эксперт, у Аргентины есть определенные шансы добиться решения в суде в свою пользу.

    «Международная конвенция по морскому праву, на которую ссылается страна, запрещает односторонние действия в отношении спорных территорий. Процесс не будет быстрым, но перспективы у иска существуют», – заключил Хейфец.

    Ранее власти Аргентины потребовали от Британии свернуть в двухнедельный срок проекты по добыче углеводородов в акватории спорных Мальвинских (Фолклендских) островов. В противном случае Буэнос-Айрес намерен обратиться в Международный трибунал по морскому праву (МТМП). Об этом говорится в заявлении канцелярии аргентинского президента Хавьера Милея.

    Речь идет о нефтяном проекте Sea Lion, который расположен примерно в 220 км от островов. Месторождение может содержать до 1,7 млрд баррелей нефти. Проект реализуется британской Rockhopper Exploration и израильской Navitas Petroleum.

    В начале сентября Милей выступил с обращением к нации, анонсировав внесение в парламент законопроекта об ужесточении санкций против участников нефтедобычи в регионе. Позднее правительство Аргентины сообщило о решении ввести меры в отношении 60 юридических и физических лиц, причастных к добыче углеводородов на спорной территории. Кроме того, аргентинский лидер отменил запланированную на 23–24 октября поездку в Лондон.

    Милей заявил, что Мальвинские острова являются аргентинскими «по истории и по закону». По его словам, «Британия оккупировала острова, изгнала аргентинские власти и установила там колониальный режим, который сохраняется до сих пор». Жители островов являются «искусственно размещенным населением на узурпированной территории» и потому «не имеют законного права на самоопределение», добавил он.

    Ужесточение позиции Буэнос-Айреса вызвало в Британии призывы увеличить расходы на оборону. По информации La Nacion, британские власти планируют заменить четыре самолета Typhoon на Фолклендах четырьмя Typhoon Tranche 2. Ротация произойдет до декабря 2027 года.

    Напомним, территориальный спор вокруг архипелага площадью чуть более 12 тыс. квадратных километров с населением 3,2 тыс. человек продолжается уже двести лет. В апреле 1982 года конфликт перерос в полномасштабные боевые действия. За два с половиной месяца Аргентина потеряла 649 военнослужащих и потерпела поражение.

    Несмотря на военную неудачу, южноамериканская республика продолжает оспаривать принадлежность территорий через механизмы ООН. На референдуме 2013 года 99,8% островитян проголосовали за сохранение британского статуса. США придерживаются нейтралитета по этому вопросу. Однако в конце августа стало известно, что Штаты не исключают пересмотра этого подхода.

    Как сообщала газета The Telegraph, такой вариант обсуждают в Пентагоне наряду с другими мерами, которые должны побудить союзников по НАТО выполнить обязательство по оборонным расходам на уровне 5% ВВП. При этом администрация архипелага заявила о незыблемости своего статуса.

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    2 октября 2026, 00:03 • Видео
    Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

    Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    1 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    Эксперт объяснил отказ США приглашать Британию и Францию на встречу НАТО

    Политолог Козюлин: Францию и Британию не пригласили на встречу НАТО из-за раскола альянса

    Эксперт объяснил отказ США приглашать Британию и Францию на встречу НАТО
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Расхождение взглядов США и Европы на будущее НАТО усиливает раскол альянса. Европейским странам придется либо встраиваться в американскую повестку, либо создавать свою архитектуру безопасности, к чему они пока не готовы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее Пентагон не стал приглашать Британию, Францию и страны Балтии на встречу НАТО.

    «США продолжают видеть Китай своим главным геополитическим противником. Поэтому Штаты хотят переориентировать своих европейских союзников по НАТО именно на противостояние с Поднебесной», – говорит Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ.

    В то же время большинство европейцев в качестве главного оппонента рассматривают именно Россию, продолжает аналитик. «В частности, страны Балтии предельно агрессивно настроены на конфронтацию с Москвой. Поэтому в глазах Белого дома прибалты выпадают из числа разумных голосов НАТО», – рассуждает спикер.

    Что касается Британии, которую тоже не включили в список приглашенных на встречу НАТО, она слишком глубоко погружена в украинский кризис. Более того, Лондон неоднократно был уличен в дирижировании атаками ВСУ на Россию, добавляет эксперт.

    «Париж, в свою очередь, проявляет непозволительную с точки зрения президента Дональда Трампа самостоятельность», – указал политолог. По словам эксперта, в США вызывает недоверие чрезмерная активность Эммануэля Макрона в попытках возглавить процесс создания европейских вооруженных сил.

    «Кроме того, Трампу не нравится, что французский президент все чаще диктует свои решения Евросоюзу. Еще один раздражающий фактор – французские планы закрыть своим ядерным зонтиком европейские страны и прочие геополитические проекты Парижа», – детализировал политолог.

    По мнению Козюлина, решение Белого дома игнорировать Париж, Лондон и балтийские государства вызовет у них еще большее беспокойство за свое будущее и за американскую защиту. «Вероятно, ситуация усилит стремление европейских стран расширить региональные интеграционные проекты, в том числе – военные. Франция воспользуется происходящим для призыва объединяться под ее крылом», – указал специалист.

    В целом, обобщил собеседник, ситуация показывает усиливающийся раскол в НАТО. «Европейские члены альянса пытаются искать свое место и роль в стремительно меняющемся мире. Европа осознает: ей придется либо встраиваться в американскую повестку, либо создавать собственную систему безопасности. Однако внутриевропейские противоречия заставляют усомниться в успешности подобных инициатив», – резюмировал Козюлин.

    Ранее стало известно, что Белый дом не пригласил Британию, Францию и страны Балтии на встречу НАТО в Польше в следующем месяце, где будет обсуждаться будущее альянса, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов. Саммит возглавит глава Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби.

    Ситуация вызвала непонимание в дипломатических кругах ряда европейских стран, особенно – на фоне повышения государствами трат на оборону в соответствии с требованиями президента США Дональда Трампа. «Мы пытаемся понять, каковы критерии и цель этих встреч. Нам пока ничего не сообщили», – приводит издание слова неназванных дипломатов.

    Они задаются вопросом, не проявляет ли администрация Трампа дискриминацию в своей политике в отношении европейских членов НАТО. В Европе беспокоятся, что решения США могут усилить раскол в альянсе, который также испытывает проблемы из-за истощающихся запасов вооружения и боеприпасов на фоне помощи Украине.

    «Происходящее может стать двигателем преобразований альянса», – сказал один из дипломатов. «Если они попытаются разделить НАТО на хороших и плохих, это будет опасно для США, а для Европы вообще имеет экзистенциальное значение», – отметил другой.

    По словам еще одного чиновника, знакомого с ситуацией, США могут включить Данию в своеобразный клуб ближайших союзников, учитывая достигнутое между двумя странами соглашение о расширении американского военного присутствия в Гренландии.

    Напомним, в апреле Белый дом составил список «хороших и плохих» стран–членов НАТО – исходя из их реакции на просьбу США о помощи в войне с Ираном, а также в целом вклада в альянс. Однако содержание реестра осталось нераскрытым. Министр обороны Пит Хегсет поддержал инициативу, призвав к созданию перечня «образцовых союзников». Он также предупредил: те, кто не поддерживает американские интересы, пострадают от последствий.

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    30 сентября 2026, 10:42 • Новости дня
    Бернем допустил возвращение Британии в Евросоюз

    Бернем заявил о возможном возвращении Британии в Евросоюз

    Бернем допустил возвращение Британии в Евросоюз
    @ Stephen Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Премьер-министр Британии Энди Бернем допустил возможность возвращения страны в Европейский союз в рамках фундаментального пересмотра отношений с блоком.

    Британский премьер-министр Энди Бернем сообщил, что правительство может рассмотреть возвращение страны в Евросоюз, передает издание Politico.

    Выступая на ежегодной конференции Лейбористской партии в Ливерпуле, политик отметил, что соглашение о Брексите, заключенное консерваторами, принесло больше вреда, чем пользы.

    «Мы могли бы рассмотреть то, что говорил Джордж Осборн о таможенном союзе, мы могли бы рассмотреть то, что либерал-демократы говорили на своей конференции о едином рынке, или мы могли бы пойти до конца», – заявил Бернем в интервью телеканалу Би-би-си.

    Он подчеркнул необходимость изучения всех вариантов, оценки их осуществимости, а также плюсов и минусов каждого из них. Бернем пообещал изложить возможные пути долгосрочных отношений Британии с европейскими партнерами на предстоящем в конце года саммите с ЕС.

    Предшественник Бернема на посту лидера лейбористов Кир Стармер ранее обещал не возвращаться в единый рынок или таможенный союз ЕС. Действующее правительство намерено придерживаться этой позиции до всеобщих выборов, однако новые заявления Бернема готовят почву для перезагрузки отношений спустя десятилетие после референдума о Брексите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший премьер-министр Британии Тони Блэр призвал страну вернуться в состав Европейского союза.

    В июле новым руководителем Лейбористской партии и главой правительства стал Энди Бернем.

    Его предшественник Кир Стармер летом покинул пост лидера правящей партии.

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    29 сентября 2026, 13:53 • Новости дня
    Силы НАТО отработали захват судна с российским экипажем

    The Telegraph: Силы НАТО отработали захват судна с российским экипажем

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе учений Exercise Strike Warrior в Великобритании силы НАТО отработали сценарий захвата судна, экипаж которого условно состоял из граждан России.

    Военные альянса моделировали боевые действия у побережья Шотландии, включая угрозу уничтожения фрегатов при дозаправке, сообщает The Telegraph.

    Португальские морские пехотинцы десантировались с вертолетов на судно-заправщик, штурмом заняли мостик и машинное отделение, а затем задержали экипаж, игравший роль «условных российских военизированных гражданских лиц», отмечает РИА «Новости».

    В учениях приняли участие 1,3 тыс. военнослужащих из разных стран альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца ботинки морпехов США развалились на учениях НАТО в Арктике.

    В июле МИД заявил об отслеживании Россией учений НАТО в Болгарии.

    В июне Захарова назвала цель совместных учений Армении с альянсом.

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    30 сентября 2026, 15:47 • Новости дня
    Слепой британец подал в суд на музей из-за отсутствия аудиогида

    Слепой мужчина подал иск к Британскому музею из-за отсутствия аудиогидов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Незрячий житель Британии Юсуф Али Осман обратился в суд из-за отсутствия аудиогидов на выставке уникального исторического гобелена из Байе.

    Полностью незрячий британец Юсуф Али Осман обратился в Британский музей, чтобы узнать о наличии звукового сопровождения для выставки гобелена из Байе. Однако сотрудники сообщили ему, что подобная услуга для этой экспозиции не предусмотрена, передает РИА «Новости».

    В связи с этим мужчина подал иск, утверждая, что музей нарушил закон «О равенстве». Истец требует возмещения причиненного ущерба, а также пересмотра внутренней политики учреждения.

    По данным издания Telegraph, руководство отказалось от записи аудиогидов из-за опасений замедлить движение посетителей. Каждому гостю отводится всего 40 минут на осмотр исторического артефакта.

    Гобелен из Байе, вышитый в конце XI века, достигает более 68 метров в длину и около 50 сантиметров в высоту. Полотно иллюстрирует нормандское завоевание Англии. В июле уникальный экспонат впервые покинул пределы Франции и останется в Лондоне до июля 2027 года.

    Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отказался признавать право собственности Британского музея на скульптуры Парфенона.

    Глава правительства Британии Энди Бернем решил не вмешиваться в данный конфликт из-за вывезенных произведений искусства.

    Ранее американские спецслужбы вернули в Британию сотни пропавших из запасников этого лондонского музея артефактов.

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    30 сентября 2026, 16:59 • Новости дня
    Принц Гарри и Меган Маркл обвинили папарацци в слежке

    Tекст: Денис Тельманов

    Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл выразили возмущение действиями фотографов, устроивших слежку за их малолетними детьми на территории новой школы.

    Представитель семьи заявил: «Действия папарацци являются чрезвычайно безрассудными», передает ТАСС.

    Сообщается, что репортеры обходили периметр учебного заведения, заглядывали внутрь и наблюдали за учениками. Кроме того, некоторые фотографы отказываются уважать право несовершеннолетних на частную жизнь.

    Супруги вернулись в Британию 26 августа вместе с семилетним Арчи и пятилетней Лилибет Дианой. Семья сменила школу из соображений безопасности, в новом заведении дети учатся всего две недели.

    Газета The Daily Telegraph отмечала, что из-за отсутствия государственной охраны ежедневные поездки на учебу несут серьезные риски.

    Ранее герцог Сассекский пытался через суд вернуть себе полицейскую защиту, однако проиграл процесс.

    Напомним, пара перестала исполнять обязанности старших членов королевской семьи 31 марта 2020 года, лишившись права официально представлять монарха и использовать титулы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вернувшийся в Великобританию принц Гарри потребовал извинений от своих родственников.

    Ранее Апелляционный суд Британии отклонил жалобу герцога Сассекского на лишение государственной полицейской охраны.

    После этого британское правительство инициировало пересмотр мер безопасности для королевской особы.

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    30 сентября 2026, 20:08 • Новости дня
    Цена на дизельное топливо в Британии обновила исторический максимум

    Tекст: Ольга Иванова

    Средняя стоимость дизельного топлива в Британии впервые в истории превысила психологическую отметку в два фунта стерлингов за литр на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.

    Средняя стоимость дизельного топлива в Британии впервые превысила два фунта стерлингов, достигнув 2,65 доллара за литр, передает РИА «Новости». Этот показатель стал историческим максимумом для страны.

    «Впервые за всю историю наблюдений цена за литр превысила два фунта стерлингов», – сообщает телеканал Sky News, опираясь на собственные подсчеты. В понедельник автосервисная компания RAC зафиксировала цену на уровне 199,18 пенса за литр.

    Помимо этого, во вторник стоимость бензина в Британии также достигла рекордной отметки в 173,46 пенса, или 2,28 доллара за литр. Этот показатель превысил значения первой половины 2026 года. Рост цен на топливо начался в феврале на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября средняя стоимость дизельного топлива в Великобритании выросла до 1,9918 фунта стерлингов за литр.

    В середине месяца цена дизеля на немецких автозаправках достигла исторического максимума в 2,453 евро за литр.

    Немногим ранее средняя стоимость этого горючего в Соединенных Штатах установила новый рекорд на отметке 6,23 доллара за галлон.

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    2 октября 2026, 11:03 • Новости дня
    Израиль обвинил Британию во вмешательстве в выборы

    Президент Израиля назвал британские санкции вмешательством в выборы

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Израиля Ицхак Герцог обвинил Великобританию во вмешательстве в израильские выборы из-за введения санкций, назвав этот шаг политически мотивированным.

    Герцог заявил, что санкции, введенные британским правительством, являются «серьезной ошибкой» и прямо вмешиваются в израильскую политику. Он призвал европейских союзников вести диалог с Израилем, а не обвинять страну, пишет Politico.

    Спор возник в преддверии октябрьских выборов в Израиле. Ранее в этом месяце глава МИД Британии Эд Милибэнд объявил о запрете торговли товарами и услугами из израильских поселений. Милибэнд также заявил, что британское правительство согласно с тем, что палестинцы сталкиваются с «этническими чистками» на Западном берегу.

    Израиль ранее ответил на это заявление угрозой закрыть британское консульство в Иерусалиме и предупредил о возможных контрмерах против других стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Израиля записал новогоднее поздравление на русском языке. Летом вертолет с Ицхаком Герцогом совершил аварийную посадку из-за стаи птиц. В мае он заявил о нарастающей жестокости в стране.

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    2 октября 2026, 01:56 • Новости дня
    Times: Британия и ЕС не договорились о мерах против дизельного кризиса

    Tекст: Антон Антонов

    Великобритания и страны Евросоюза провели экстренные переговоры о предотвращении кризиса с дизельным топливом на фоне ультиматума США, но не достигли договорённости, пишет Times.

    По данным Times, европейские государства настроены не поддаваться на угрозы администрации США. В Брюсселе опасаются, что страны континента столкнутся с серьёзными проблемами, если будет принято решение об использовании стратегических запасов дизеля, а йеменские хуситы одновременно фактически закроют Красное море для поставок из Саудовской Аравии.

    Другой собеседник газеты рассказал, что некоторые европейские страны готовы к переговорам с Соединёнными Штатами, которые могут пройти уже 2 октября, передает ТАСС.

    Источник издания в британском правительстве назвал действия Вашингтона беззастенчивой тактикой ведения переговоров и предупредил, что если Европа согласится на требования США, а поставки через Красное море прервутся, это приведёт к острой нехватке топлива. По его словам, стратегические резервы предназначены для буфера на случай перебоев с поставками, а не для снижения цен на топливо.

    Европа сильно зависит от поставок американского топлива после введения запрета на импорт российских нефтепродуктов из-за конфликта на Украине, отмечает издание. Особенно уязвимо положение Великобритании, где запасы дизельного топлива рассчитаны лишь на 40 дней, а четверть поставок идёт из США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов США Скотт Бессент призвал Европу ускорить поставки дизельного топлива.

    США потребовали от Франции и ФРГ высвободить запасы дизеля.

    Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что Евросоюз выведет на рынок часть стратегических запасов дизеля исключительно при наличии рекомендации Международного энергетического агентства.

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    1 октября 2026, 19:34 • Новости дня
    Российское посольство назвало циничными новые санкции Британии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посольство России в Лондоне раскритиковало новые антироссийские санкции Лондона, назвав их циничными и обвинив британские власти в использовании надуманных предлогов.

    Лондон расширил антироссийский санкционный список на 23 позиции, включив в него торговые суда, граждан и организации, передает РИА «Новости». В частности, под ограничения попал председатель правления «Движения первых» Артур Орлов.

    «На этот раз незаконные ограничения введены против торговых судов, а также российских граждан и организаций, которых британские власти бездоказательно обвиняют в нарушениях прав украинцев и «милитаризации» детей», – заявили в российском посольстве.

    Дипломаты подчеркнули циничность использования детской темы для оправдания санкций. По их словам, Лондон игнорирует действия Киева, который запрещает русский язык, преследует каноническую церковь и уничтожает памятники, пытаясь стереть историческую идентичность населения. В посольстве добавили, что Россия адаптируется к новым ограничениям и продолжит добиваться целей СВО.

    «Между тем антироссийский курс Лондона и поддержка киевского режима имеют вполне ощутимые последствия для рядовых британцев. Рекордные цены на дизельное топливо в Соединенном Королевстве – наглядное тому подтверждение», – говорится в комментарии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Британии расширили санкционный список за счет председателя правления «Движения первых» Артура Орлова и нескольких судов.

    В мае российское посольство назвало британские ограничения против отечественных молодежных организаций наглой ложью. До этого дипломаты опровергли недостоверную информацию Лондона о насильственном перемещении несовершеннолетних.

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    1 октября 2026, 17:42 • Новости дня
    Иран выразил протест Британии из-за обвинений в диверсии на авиабазе

    МИД Ирана вызвал посла Британии из-за обвинений в диверсии на авиабазе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел Ирана выразило протест послу Британии Хьюго Шортеру из-за обвинений в подготовке диверсии на военной базе Соединенного Королевства.

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Британии в Тегеране Хьюго Шортера. Дипломату выразили решительный протест из-за обвинений британского руководства в причастности Исламской республики к попытке диверсии на военной базе, передает ТАСС.

    Заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи категорически отверг утверждения Лондона. «Эти обвинения голословны и нелепы», – подчеркнул дипломат.

    По словам Тахт-Раванчи, пропагандистская кампания британских властей призвана отвлечь внимание от ответственности Лондона за предоставление своих военных объектов для действий США и Израиля против Ирана. Он потребовал от Британии официальных разъяснений и пересмотра курса в отношении Тегерана. Британский посол заверил, что передаст ноту протеста руководству своей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские спецслужбы начали проверку возможной причастности Ирана к инциденту возле базы Фэрфорд в графстве Глостершир.

    Посольство Исламской республики в Лондоне решительно осудило подобные спекуляции местных средств массовой информации.

    Позже глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи полностью отверг связь своей страны с задержанием подозреваемых у военного объекта.

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    1 октября 2026, 13:05 • Новости дня
    Британия ввела санкции против 23 лиц и организаций из-за России

    Tекст: Мария Иванова

    В рамках антироссийских санкций Великобритания ввела ограничения против 23 лиц и организаций, включая президента Южной Осетии Марата Камболова и советника президента России Алана Гаглоева.

    Согласно уведомлению британского Минфина, под ограничения также попал ряд грузинских бизнесменов, государственных деятелей и журналистов, включая международного секретаря партии «Солидарность во имя мира» Мамуку Пипию.

    Кроме того, санкции введены в отношении председателя попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елены Мильской, передает РИА «Новости».

    Санкционный список пополнили восемь танкеров, которые, как заявляется в документе, якобы перевозят российский СПГ, а также сингапурская дочерняя компания «Новатэка» Novatek Gas and Power Asia Pte Ltd.

    Российская сторона неоднократно заявляла, что справится с санкционным давлением Запада, и указывала на неэффективность подобных мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Греция получила возможность избежать запрета на перевозку российского СПГ.

    В июне Лондон включил суда для перевозки СПГ в новые санкции против России.

    В мае Великобритания ввела ограничения против трех грузинских компаний за помощь Москве.

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    30 сентября 2026, 11:05 • Новости дня
    Telegraph: Британия и Франция расторгнут сделку по обмену мигрантами

    Telegraph: Британия и Франция в октябре расторгнут сделку по обмену мигрантами

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Британии и Франции намерены к концу октября завершить действие совместной программы по обмену мигрантами, пересекающими Ла-Манш, пишут СМИ.

    Британия и Франция планируют расторгнуть соглашение об обмене мигрантами по схеме «один въезжает, один выезжает» к концу октября, передает РИА «Новости».

    «Рейсы, доставляющие мигрантов, переплывших Ла-Манш, обратно во Францию, будут продолжаться еще месяц, однако эта программа должна завершиться к концу октября», – цитирует издание французских чиновников.

    Летом 2025 года Лондон и Париж договорились о схеме обмена, позволяющей британским властям высылать часть нелегалов обратно во Францию в обмен на прием беженцев с легальным статусом. За время действия программы в рамках схемы было выслано более тысячи мигрантов, а Британия приняла аналогичное количество просителей убежища.

    Французская сторона намерена прекратить действие программы, поскольку предпочитает, чтобы бремя приема прибывающих через Ла-Манш мигрантов разделили все страны ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом прошлого года Лондон и Париж договорились о запуске пилотной схемы обмена мигрантами.

    В августе британский премьер-министр Кир Стармер объявил о первых задержаниях нелегалов в рамках этой сделки.

    В сентябре пролив Ла-Манш за сутки пересекли рекордные 781 человек.

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    1 октября 2026, 05:43 • Новости дня
    Министр образования Британии Пауэлл обругала фанатов «Манчестер Юнайтед»

    Tекст: Антон Антонов

    Министр образования Британии Люси Пауэлл на партийной конференции лейбористов оскорбила болельщиков футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

    Перед обращением к болельщикам «Юнайтед» в Ливерпуле Пауэлл подчеркнула, что сама поддерживает «Манчестер Сити», передает РИА «Новости» со ссылкой на GB News.

    Она сравнила «всех болельщиков» МЮ с фекалиями. «И вы сами это знаете», – заявила министр.

    Поводом для перепалки стало дело о финансовых нарушениях «Манчестер Сити», которое вызвало насмешки со стороны фанатов конкурирующего клуба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Лиза Нэнди допустила исключение «Манчестер Сити» из Английской премьер-лиги из-за финансовых нарушений.

    Ранее совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф заявил об отсутствии в стране сильных политиков, способных справиться с трудностями.

    Новый глава британского правительства Энди Бернем сформировал состав кабинета, назначив Пауэлл министром образования.

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