ФБР вернуло 268 ранее пропавших артефактов Британского музея

Агенты ФБР вернули 268 ранее пропавших артефактов Британского музея

Tекст: Максим Попов

По имеющейся информации, американские спецслужбы уже вернули в Британию 268 артефактов, которые хранились в запасниках. В музеи отметили, что за последнее время удалось вернуть 626 из 1,5 тыс. пропавших предметов. При этом порядка стаиз них найдены, но пока не возвращены, передает ТАСС.

Как отмечает издание, большинство украденных экспонатов не были зарегистрированы в каталоге Британского музея, который на данном этапе ищет способы доказать их принадлежность к своим коллекциям. В частности, речь идет о проданном на eBay аметисте с изображением Купидона верхом на дельфине, а также оранжевом камне в виде жука-скарабея.



Напомним, в 2023 году стало известно, что из запасников Британского музея исчезли почти две тысячи драгоценных изделий, которые относятся к периоду с XV века до н. э. до XIX века н. э. В хищениях подозревали куратора греческих коллекций Питера Хиггса, который работал в музеи нем на протяжении 30 лет.



Как сообщалось ранее, два неизвестных ранее портрета кисти Рембрандта обнаружили спустя 200 лет.





